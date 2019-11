Slaba novica za Jana Oblaka, najboljši vseh časov se vrača

Cristiano Ronaldo je v ligi prvakov v dresih Manchester Uniteda, Reala in Juventusa dosegel 127 zadetkov in je najboljši strelec vseh časov.

Nastop v izločilnem delu so si pred zadnjima dvema krogoma zagotovili trije klubi. Med njimi (Bayern, Juventus in PSG) ni udeležencev s slovenskimi legionarji, ki jih čaka zelo zanimiva sredina tedna. Josip Iličić (Atalanta) bo v torek gostil Petra Stojanovića (Dinamo Zagreb), Jan Oblak (Atletico) bo nastopil pri Juventusu, Samir Handanović (Inter) bo v sredo branil v Pragi, RB Leipzig pa bo Benfico najverjetneje pričakal brez poškodovanega Kevina Kampla.

Torek ponuja kar nekaj spektakularnih srečanj, v katerih se bodo pomerili velikani evropskega klubskega nogometa. Za enega izmed njih bosta v derbiju skupine D poskrbela Juventus in Atletico Madrid. V ospredju bi lahko bil spet dvoboj med superzvezdnikom Cristianom Ronaldom, ki je zaradi lažje poškodbe kolena preskočil zadnji prvenstveni dvoboj z Iličićevo Atalanto (3:1), za evropski izpit proti Madridčanom pa bo na smolo španskega velikana pripravljen, in slovenskim čuvajem mreže Janom Oblakom.

Ronaldo nazadnje povsem zasenčil Oblaka

Zgodovina dvobojev med Janom Oblakom in Cristianom Ronaldom je dolga in pestra. Foto: Reuters Ko sta se nazadnje pomerila v Torinu, bilo je pred dobrimi osmimi meseci na povratni tekmi osmine finala lige prvakov, se je smejalo Portugalcu. Čeprav je Atletico v Italijo pripotoval z veliko prednostjo (2:0), je nato Ronaldo tako zablestel, da je Škofjeločana premagal kar trikrat in popeljal staro damo v četrtfinale. CR7 se bo v torek pomeril proti Atleticu že 33. v karieri. Tako so Los Colchoneros najbolj pogost tekmec v njegovi karieri, Ronaldo pa je mestnemu tekmecu dal že kar 25 zadetkov.

Če bi Juventus prekrižal načrte Oblaku in druščini tudi tokrat, bi se napredovanje Atletica med 16 znašlo v težavah, saj bi se mu na lestvici približala Bayer oziroma Lokomotiv, ki bosta v Moskvi obračunala že ob 18.55. Pri Juventusu bo zaradi poškodbe manjkal Douglas Costa, pri Atleticu pa bosta oslabljena tako obramba, manjkala bosta Jose Maria Gimenez in Stefan Savić, kot tudi napad, saj ne bo Diega Coste.

Iličić lahko pokvari načrte Stojanoviću

Josip Iličić čaka na prvo zmago v ligi prvakov, s katero bi ohranil upanje v napredovanje. Foto: Reuters Slovenski obračun večera bo v Milanu, kjer se bosta na San Siru udarila Atalanta in Dinamo Zagreb. Moštvo iz Bergama nima prijetnih spominov na hrvaške prvake, saj je v uvodnem krogu v Zagrebu doživelo pravcato katastrofo (0:4). Želja tretjeuvrščene ekipe Serie A v prejšnji sezoni po maščevanju je ogromna. Atalanta se še lahko vključi v boj za napredovanje, a mora nujno premagati hrvaške prvake, za katere naj bi od prve minute zaigral Petar Stojanović. Pri gostiteljih bo zelo motiviran Josip Iličić, saj lovi svojo prvo zmago in tudi zadetek v ligi prvakov.

Obeta se torej slovenski spopad, v katerem lahko Iličić prepreči hrvaško slavje v Lombardiji, kamor se odpravlja okrog pet tisoč navijačev modrih. V drugi tekmi skupine C je Manchester City absolutni favoriti proti Šahtarju, s katerim se v ligi prvakov srečuje že tretjo sezono zapored. Dvoboj na Etihadu bo sodil Mariborčan Slavko Vinčić, domači pa bodo zaradi težav z zdravjem pogrešali Sergia Agüera, Davida Silvo in Rodrija.

Mourinho se vrača med elito, poslastica v Madridu

Jose Mourinho je osvojil ligo prvakov s Portom in Interjem, zdaj pa jo bo poskušal še s Tottenhamom. Foto: Reuters V skupini B bo zadnji vlak za morebitno naskakovanje drugega mesta lovila Crvena zvezda. Če bi v Beogradu presenetila Bayern, ki si je že zagotovil napredovanje in pod vodstvom novega trenerja Hans-Dieterja Flicka preskakuje vse ovire, obenem pa bi Olympiacos v Londonu ostal neporažen proti Tottenhamu, ki ga bo prvič v ligi prvakov vodil novi trener Jose Mourinho, bi ostal boj za drugo mesto odprt do zadnjega kroga. Veliko bolj verjeten scenarij je, da bosta nemški prvak in aktualni evropski podprvak v torek bogatejša za novi zmagi.

V skupini A se bosta v derbiju večera pomerila Real Madrid in PSG. Beli baletniki so v vedno boljši formi, z zmago pa bi (eden od scenarijev je tudi z remijem oziroma porazom, če bosta Galatasaray in Club Brügge remizirala) si tudi matematično zagotovili napredovanje. Veliko oči bo uprtih v Neymarja in Kyliana Mbappeja, ki ju povezujejo z odhodom s Parka princev, med mogočimi snubci pa je prav bogati Real.

Že v osmini finala (3): Bayern München, Juventus in PSG

Liverpool se želi maščevati Italijanom

Rdeči si lahko z zmago nad Napolijem priigrajo napredovanje. Foto: Reuters Sreda ponuja kopico zanimivih obračunov, med katerimi izstopa tudi spopad na Anfieldu. Evropski prvak Liverpool želi vrniti Napoliju za poraz v uvodnem krogu, v boj za napredovanje pa se lahko vmeša še avstrijski prvak iz Salzburga. Rdeči biki bodo gostovali pri Genku, ki so ga v prvem krogu ponižali kar s 6:2, trojček pa je dosegel norveški biser Erling Braut Håland. Skandinavec je zaradi bolečin v kolenu vprašljiv za nastop v Belgiji. Če bi manjkal, bi bil to hud udarec za klub iz Mozartovega mesta.

Skupina F, po žrebu oklicana za skupino smrti, bo v sredo spremljala dvoboja v Barceloni in Pragi. Katalonci imajo sklepno žogico za napredovanje. Če bodo premagali rumeno-črne iz Dortmunda, si bodo že zagotovili prvo mesto v skupini. Lionel Messi bo pogrešal kar nekaj soigralcev, tudi Gerarda Piqueja in Jordija Albo. Barcelona bi se uvrstila med najboljših 16 tudi v primeru remija, a bi morala Slavia doma ugnati Inter Samirja Handanovića. Milančani imajo ogromno priložnost, da se na lestvici izenačijo z Borrusio in še ostanejo v boju za napredovanje.

Ajax bo v Franciji gostoval brez dveh zelo pomembnih obrambnih igralcev. Foto: Reuters

V skupini G je v najboljšem položaju vodili RB Leipzig, ki bo najverjetneje brez Kevina Kampla (poškodba stopala) lovil odločilno zmago za napredovanje proti Benfici. Napeto bi lahko bilo tudi v St. Peterburgu, kjer bo gostoval Lyon.

Najbolj izenačeno je na vrhu skupine H, kjer imajo Ajax, Chelsea in Valencia po sedem točk. Na Mestalli se bosta pomerila španski in angleški predstavnik, Ajax pa bo gostoval v Franciji pri nekdanjem klubu Milenka Ačimovića, ki je v štirih nastopih zbral le točko. Nizozemski prvak bo oslabljen, saj bo zaradi izključitev na zadnji tekmi pogrešal obrambna stebra Daleyja Blinda in Joela Veltmana.