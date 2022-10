V živo: dvojni šok za Barcelono, Jan Oblak znova v hudih težavah

Liga prvakov, skupinski del (5. krog): Skupina A:

Sreda, 26. oktober:

Ajax : Liverpool 0:0* (-:-)



Napoli : Rangers 2:0* (-:-)

Simeone 11., 16. Lestvica:

1. Napoli* 4 tekme – 12 točk

2. Liverpool 4 – 9

3. Ajax 4 – 3

4. Rangers 4 – 0 Skupina B:

Club Brugge : Porto 0:4 (0:1)

Taremi 33., 70., Evanilson 57., Eustaquio 60.

Lang (Brugge) je v 51. minuti zapravil 11-m.



Atletico Madrid : Bayer Leverkusen 1:2* (-:-)

Carrasco 22.; Diaby 9., Hudson-Odoi 29.

Jan Oblak (Atletico) brani od prve minute. Lestvica:

1. Club Brugge* 5 – 10

2. Porto 5 – 9

3. Atletico Madrid 4 – 4

4. Bayer Leverkusen 4 – 3 Skupina C:

Inter Milano : Viktoria Plzen 4:0 (2:0)

Mkhitaryan 35., Džeko 42., 66., Lukaku 87.

Samir Handanović (Inter) je sedel na klopi.



Barcelona : Bayern München 0:2* (-:-)

Mane 10., Choupo-Moting 31. Lestvica:

1. Bayern München* 4 – 12

2. Inter* 5 – 10

3. Barcelona 4 – 4

4. Viktoria Plzen 5 – 0 Skupina D:

Tottenham : Sporting 0:1* (-:-)

Edwards 22.



Eintracht Frankfurt : Marseille 2:1* (-:-)

Kamada 3., Kolo Muani 27.; Guendouzi 21. Lestvica:

1. Tottenham 4 – 7

2. Marseille 4 – 6

3. Sporting 4 – 6

4. Eintracht 4 – 4

Po torkovih tekmah, na katerih so z izjemo tekme v Dortmundu deževali zadetki, so si napredovanje v osmino finala zagotovili še Benfica, Borussia Dortmund, Chelsea in PSG. Že pred tem so imeli vstopnico za med najboljših šestnajst ekip Bayern, Club Brugge, Manchester City, Napoli in branilec naslova Real Madrid. Ta je v tem krogu doživel prvi poraz v sezoni, potem ko je moral z 2:3 priznati premoč Leipzigu. V sredo se je na seznam udeležencev osmine finala uvrstil še milanski Inter.

Črno-modri so se znesli nad Viktorio. V vsakem polčasu so dosegli po dva zadetka. Foto: Reuters

Inter pokvaril načrte Barceloni

Črno-modri so tako postali prvi klub s slovenskim legionarjem, ki si je v tej sezoni lige prvakov zagotovil napredovanje med najboljših 16. Inter Samirja Handanovića, ki je na domači tekmi proti Viktorii sedel na klopi, je brez večjih težav izkoristil prvo zaključno žogico za osmino finala.

Na San Siru je kar s 4:0 odpihnil češkega prvaka in ohranil neulovljivo prednost pred Barcelono. Dva zadetka je dosegel Edin Džeko, po enkrat pa sta mrežo gostov iz Plzna zatresla Armenec Henrikh Mkhitaryan in pa Belgijec Romelu Lukaku, ki je v igro vstopil v 83. minuti, nato pa za zadetek potreboval le štiri minute. Prednost Milančanov bi lahko bila še večja, saj se je na srečanju zatresel tudi okvir čeških vrat.

Champions League goals:



⚽️2⃣8⃣ Edin Džeko

⚽️2⃣7⃣ Rivaldo

⚽️2⃣7⃣ Luis Suárez#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 26, 2022

Po tem, ko si je Inter v "skupini smrti" že zagotovil napredovanje, večerna poslastica na Camp Nouu med Barcelono in Bayernom ni več tako pomembna za Katalonce. V skupini se bodo morali zadovoljiti s tretjim mesto, ki prinaša nadaljevanje evropske sezone v izločilnem delu evropske lige.

Nezadovoljni navijači Barcelone bodo morali prihodnje leto spremljati svoje ljubljence v ligi Europa. Foto: Reuters

V sezono so krenili z drznim finančnim načrtom, pri katerem se je močno zadolženi klub okrepil in v svoje vrste pripeljal kar nekaj dragih okrepitev. Brez napredovanja v osmino finala lige prvakov pa bo Barcelona ostala brez pomembnega vira dodatnega zaslužka, že drugi zaporedni evropski neuspeh pa bi bil lahko usoden za trenerja Xavija Hernandeza, kateremu se trese stolček.

Robert Lewandowski se bo še drugič v tej sezoni pomeril proti nekdanjim soigralcem iz Nemčije. Foto: Reuters

V Katalonijo prihaja razbremenjen Bayern. Bavarci so si že zagotovili napredovanje, tako da lahko v Barceloni spočijejo kar nekaj najmočnejših orožij, s katerimi načrtujejo hitro vrnitev na prvo mesto v domačem prvenstvu, kjer presenetljivo vodi berlinski Union. Pri gostiteljih bo poskušal prvič, odkar je zapustil München, mrežo desetkratnih zaporednih nemških prvakov zatresti nekdanji strelski as Bayerna Robert Lewandowski (v dresu Bavarcev je na 375 tekmah zabil 344 golov).

Oblak po visoki zmagi Porta potrebuje nujno zmago

Mehdi Taremi se je v Belgiji vpisal dvakrat med strelce. Foto: Reuters Rdeče-beli iz Madrida bodo dragocene točke v boju za napredovanje lovili na svojem stadionu. V goste prihaja Bayer Leverkusen, ki še naprej niza skromne rezultate tudi po šok terapiji zaradi menjave trenerjev. Tudi Španec Xabi Alonso ni občutneje popravil rezultatske krivulje nemškega kluba, ki bi ob novem porazu v Evropi dokončno izgubil možnosti za napredovanje.

Jan Oblak se ne bo prvič pomeril proti Bayerju. Na omenjenega tekmeca ima lepe spomine, v osmini finala ga je izločil že dvakrat in poskrbel za nekaj nepozabnih obramb. Atletico se zaveda, da ima vse v svojih rokah. Če bo do konca skupinskega dela dobil obe tekmi, v zadnjem krogu ga čaka gostovanje v Portu, bo zanesljivo napredoval. Portugalci so v predzadnjem krogu blesteli v Belgiji in kot prvi v tej sezoni premagali vodilni Club Brugge. Nekdanji klub Zlatka Zahovića in Mirana Pavlina je zmagal kar s 4:0, z dvema zadetkoma pa je izstopal Iranec Mehdi Taremi.

Liverpoolu zadošča že točka

V skupini A kraljuje Napoli. Foto: Reuters Liverpoolu ne cvetijo rožice v angleškem prvenstvu, v Evropi pa bi lahko navijačem ponudil več zadovoljstva. Nazadnje je s čarobno sedmico (7:1) v gosteh odpihnil Glasgow Rangers, tokrat bo gostoval še v Amsterdamu pri ranjenem Ajaxu, ki se je po dveh prepričljivih porazih proti v tej sezoni zelo navdihnjenem in vročem Napoliju znašel v težavah.

Trener rdečih Jürgen Klopp ima nemalo težav s poškodbami pomembnih igralcev, zlasti tistih, zadolženih za zadetke, tako da bo tudi tokrat v središču pozornosti Mohamed Salah, ki je na Škotskem postavil rekord lige prvakov, saj je tri zadetke dosegel v rekordno hitrem razmaku šestih minut in 12 sekund. Liverpoolu za zagotovitev napredovanja zadošča že točka

Benjamin Šeško je s Salzburgom zabeležil prvi poraz v tej sezoni lige prvakov. Foto: Guliverimage

Mateo Kovačić je Chelsea povedel v vodstvo z 1:0. Foto: Reuters Šeškov Salzburg doma izgubil prvič po 40 tekmah, a še upa

Torkov tekmovalni dan se je začel v Avstriji (Salzburg) in Španiji (Sevilla). Rdeči biki iz Salzburga so z 1:2 klonili proti Chelseaju, ki pod vodstvom novega trenerja Grahama Potterja še ni izgubil. Salzburg je izgubil po kar 40 domačih tekmah v vseh tekmovanjih, ob tem pa je doživel tudi prvi poraz v ligi prvakov. Benjamin Šeško je igral od 61. minute, ko je zamenjal Luko Sučića. Šeško je ob koncu tekme zapravil eno lepo priložnost, Kepa Arrizabalaga mu je strel z roba kazenskega prostora ubranil, eno možnost pa je pripravil soigralcu, toda izid se ni spremenil.

Chelsea bi lahko vprašanje zmagovalca rešil že v prvem polčasu. Mateo Kovačić ga je z natančnim strelom pod prečko v 23. minuti popeljal v vodstvo, toda to bi lahko bilo še precej višje, saj so Londončani zapravil kup priložnosti. V 49. minuti je sledila kazen za zapravljene priložnosti, ko je protinapad Avstrijcev izpeljal Chukwubuike Adamu. Toda dvakratni evropski prvak je znal odgovoriti na zadetek gostiteljev, v 64. minuti je s podobno natančnim strelom, kot je bil Kovačićev v prvem delu, zelo razpoloženega švicarskega vratarja Philippa Köhna premagal Kai Havertz in postavil tudi končni izid.

Na drugi tekmi v skupini je Milan v gosteh s kar 4:0 odpihnil Dinamo iz Zagreba, ki tako nima več možnosti za napredovanje. Te je ohranil Salzburg, ki zdaj pred zadnjim krogom za drugim Milanom zaostaja za točko. Ekipi bosta v zadnjem krogu med sabo obračunali za vstopnico osmine finala.

Real proti Kamplu brez Benzemaja in Modrića praznih rok

V Salzburgu se je pred leti dokazoval nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl, ki je nato znova postal rdeči bik, a ne pri slovenskih severnih sosedih, ampak v deželi, kjer se je rodil. V Nemčiji. Kampl je na dvoboju v Leipzigu igral le ob koncu, pri gostih iz Madrida pa ni bilo kar nekaj zvezdnikov, kar so Leipzižani izkoristili in zmagali s 3:2.

Kevin Kampl si je z Leipzigom zagotovil pomembno zmago. Foto: Reuters

Beli baletniki so si že pred tem krogom zagotovili napredovanje, zato trener Carlo Ancelotti ni hotel tvegati z zdravstvenim stanjem nekaterih posameznikov, ki čutijo manjše bolečine. Tako v Leipzigu niso zaigrali letošnji dobitnik zlate žoge Francoz Karim Benzema, motor zvezne vrste Hrvat Luka Modrić, ki je nedavno potrdil, da bo letos v Katarju odigral zadnji veliki turnir v dresu hrvaške reprezentance (37-letni Dalmatinec je bil na zadnjem SP v Rusiji izbran za najboljšega igralca in s Hrvaško osvojil drugo mesto), in Urugvajec Federico Valverde.

Real je tako sklenil niz neporaženosti, ki ga je spremljal v tej sezoni, Leipzig, ki se prebuja po menjavi trenerja in se je pod vodstvom Marca Roseja v bundesligi povzpel na osmo mesto, pa si je še povečal možnosti za napredovanje.

Čustvena vrnitev ljubljenca Westfalna

Erling Braut Haaland je proti Borussi Dortmund igral le v prvem polčasu. Foto: Reuters Edini torkov obračun, ki se je končal brez zadetkov, se je odvil v Dortmundu, kjer je Borussia remizirala z Manchester Cityjem, ki si je krog pred koncem že zagotovil prvo mesto v skupini, Dortmund pa si je s točko že zagotovil mesto med najboljših 16. Najlepšo priložnost na tekmi je v 58. minuti zapravil Riyad Mahrez, ki mu je Gregor Kobel ubranil strel iz bele pike.

Na Westfalnu se je odvil čustven večer, saj je Erling Haaland v dresu novega kluba prvič igral na zelenici, kjer je osrečeval navijače rumeno-črnih. 22-letni Norvežan je sicer v nori strelski formi, v angleškem prvenstvu je v dresu Cityja po 11 nastopih že pri neverjetnih 17 zadetkih, tudi v ligi prvakov mu gre odlično, na treh tekmah je zabil kar petkrat. Tokrat je igral le v prvem polčasu in ostal brez zadetka.

PSG v polno kar sedemkrat, Mbappe kralj strelcev

Tako Lionel Messi kot Neymar sta se vpisala med strelce. Foto: Reuters Strelski post Haalanda pa je izkoristil Kylian Mbappe, ki je z dvema novima zadetkoma na lestvici strelcev s skupno šestimi zadetki skočil pred Skandinavca.

PSG je na Parku princev s kar 7:2 ugnal izraelskega prvaka Maccabi iz Haife. Mbappe in Lionel Messi sta prispevala dva gola in dve asistenci, gostujočega vratarja sta premagala tudi Neymar in Carlos Soler, Sean Goldberg je dosegel avtogol.

Po novem porazu je brez vseh možnosti za napredovanje ostal Juventus, ki je na Luzu pri Benfici izgubil s 3:4.

Najboljši strelci: 6 – Mbappe (PSG)

5 – Haaland (Man City), Lewandowski (Barcelona), Salah (Liverpool)

4 – Bellingham (Borussia D.), Messi (PSG), Raspadori (Napoli), Sane (Bayern)

3 – Joao Mario (Benfica), Kudus (Ajax), Mudryk (Šahtar Donetsk), Okafor (Salzburg), Rafa Silva (Benfica), Vinicius Junior (Real Madrid), Zielinski (Napoli)

...