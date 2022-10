Portugalci v letalu noreli od sreče, Oblaka in Simeoneja potrl kruti izpad

Dvoboj lige prvakov med Atleticom in Bayerjem (2:2) je postregel z eno izmed najbolj infarktnih končnic v zgodovini tekmovanja. Madridčani so v zadnji sekundi zapravili 11-metrovko za zmago, s katero bi ostali v igri za napredovanje, takoj za tem pa zatresli še prečko. Jan Oblak in njegov trener Diego Simeone po neuspehu nista skrivala razočaranja. Povsem drugače je z nogometaši Porta. Ko so se vračali iz Belgije, jih je razveselila nadvse prijetna novica iz Madrida.

Nogomet ima edinstveno moč. Lahko spiše razburljive in dramatične zgodbe, o katerih lahko marsikateri športi le sanjajo. Zaključek srečanja v Madridu je ponudil marsikaj nepredvidljivega. Potem, ko so navijači Atletica po petih minutah sodnikovega podaljška že obupali, saj je sodnik Clement Turpin označil konec srečanja (2:2), s katerim so se lahko rdeče-beli poslovili od možnosti preboja v osmino finala, so gostitelji vendarle dočakali še eno priložnost. In to kakšno!

Francoski sodnik Clement Turpin je že označil konec dvoboja, nato pa so mu iz VAR sobe sporočili, da je branilec Bayerja igral z roko v svojem kazenskem prostoru. Foto: Reuters

Francoski delivec pravice je po intervenciji VAR zaradi igranja Piera Hincapieja pokazal na belo točko. Igralci so se vrnili na zelenico, tekma se je nadaljevala, odgovornost za izvedbo pa je prevzel Yannick Carrasco. Belgijec se ni izkazal, finski vratar Lukaš Hradecky je ustavil njegov strel, a s tem še zdaleč ni bilo konec pretresov. Saul Niguez bi lahko odbito žogo pospravil v mrežo, a je z glavo namesto praznih vrat nesrečno zatresel prečko, nepozabno dramo pa je kronala še ena velika priložnost, ko se je žoga odbila do Reinilda, branilec iz Mozambika je ustrelil proti vratom, nato pa tik pred golom zadel Carrasca.

Nizozemec zbadal Carrasca

Tako je ostalo pri 2:2, Carrasco, belgijski reprezentant, sicer tudi strelec prvega zadetka za Atletico, pozneje pa izbran za najboljšega igralca tekme, je postal veliki osmoljenec. Privoščil si ga je tudi branilec gostov Nizozemec Mitchel Bakker, kar so ujele tudi kamere.

Hasta hoy no sabía quién era Bakker, pero a partir de ahora es uno de mis jugadores favoritos y más simpático. pic.twitter.com/AAzJ355agH — Yoni ojos (@yoniojos) October 26, 2022

Bayer, ki ga vodi Španec Xabi Alonso, je tako ostal v igri za evropsko pomlad, saj še ni rekel zadnje v boju za tretje mesto, Atletico pa je šele drugič v tem desetletju, odkar ga vodi Diego Simeone, doživel neuspeh v skupinskem delu lige prvakov. Ker je ostal brez možnosti za napredovanje še pred zadnjim krogom, ko ga čaka vse prej kot lahkotno gostovanje v Portu, so v Španiji prepričani, da je doživel največje evropsko razočaranje, odkar vodi madridskega velikana.

Oblak: Tega se nismo nadejali

Jan Oblak bo prihodnji teden gostoval v Portu. Če bo zmagal, si bo zagotovil nadaljevanje evropske sezone v ligi Europa. Foto: Reuters Po neuspehu proti Bayerju je bil zelo razočaran tudi Jan Oblak. ''Kruto je izpasti na tak način. V drugem polčasu smo naredili vse, kar je potrebno, da bi zmagali. Na koncu nam je zmanjkalo nekaj sreče. Zelo sem razočaran, nismo se nadejali takšnega rezultata. Razočaran sem, saj smo bili v ugodni skupini za napredovanje,'' je 29-letni Škofjeločan izpostavil skupino B, v kateri so poleg Atletica še Club Brugge, Porto in Bayer Leverkusen. Napredovala sta prva dva, edina udeleženca skupine, ki ne prihajata iz lige petice. Zato je razočaranje Atletica še toliko večje.

Oblak se je po tekmi zahvalil navijačem za iskreno podporo, ki so jo namenili igralcem tudi po tako infarktnem razpletu z nesrečnim koncem za Madridčane. ''Navijači bi si zaslužili veliko več. Žal mi je. Sezona je še dolga, moramo se izboljšati,'' je povedal kapetan slovenske reprezentance, ki tako spomladi ne bo nadaljeval evropske sezone v ligi prvakov. Jo bo v ligi Europa? O tem se bo odločalo v zadnjem krogu, sodeč po tem, da odhaja v Porto, Bayer pa bo doma gostil sproščenega belgijskega prvaka iz Bruggeja, pa je usoda Atletica še zelo negotova.

Oblakova obramba strela Paulinha v 80. minuti se je znašla med kandidati za najboljšo obrambo dneva v ligi prvakov:

Simeone bo vztrajal s projektom

Jan Oblak je oba zadetka prejel v prvem polčasu. Foto: Reuters O tem je razmišljal tudi strateg Simeone: ''Težko bo, saj bomo morali dobiti tekmo v Portu. Porto bo hotel biti prvi v skupini, zato bo igral na zmago, Club Brugge pa bo verjetno izgubil v Nemčiji. Zato bomo morali zmagati,'' napoveduje Argentinec, ki je po remiju z Bayerjem doživel enega večjih razočaranj, odkar vodi Atletico.

''To je težak in nepričakovan udarec za naš klubski projekt. Drugič v desetih letih smo izpadli iz lige prvakov. Tega nismo načrtovali. Čeprav sem mnenja, da smo si zaslužili več, bi raje nadaljeval z delom in skušal postati še boljši, ne pa objokoval izpad. Liga prvakov je zame zelo zahtevna. En finale smo izgubili po 11-metrovkah, drugega v 93. minuti, a ostajam trmast. Dokler bom v tem klubu, se bom še naprej trudil, da najdemo tisto, kar nam še manjka,'' je dal Simeone vedeti, da ne misli kar tako prekiniti projekta v klubu, ampak še naprej voditi Atletico in se z njim skušati vmešati v boj za naslov španskega prvaka.

Carrasco vzel žogo, Griezmann je bil utrujen

Yannick Carrasco je zapravil 11-metrovko za zmago s 3:2. Foto: Reuters Špance je po dvoboju zelo zanimalo, zakaj je 11-metrovko izvedel Carrasco, ne pa denimo Antoine Griezmann, ki to ponavadi počne na največjih tekmah. ''Carrasco je izvajal 11-metrovko že proti Espanyolu v zadnji minuti in dosegel gol. Zadel je tudi proti Realu. Je eden izmed igralcev, ki zna prevzeti odgovornost. Griezmann je bil utrujen, Yannick pa je prevzel odgovornost, kar zelo cenim. Če je nogometaš samozavesten in zahteva žogo, mu jo soigralci morajo dati. Na žalost se na koncu ni izšlo.''

Atletico je v tej sezoni v ligi prvakov osvojil le pet točk. Zmagal je le na tekmi s Portom, ko je dosegel zmagoviti zadetek globoko v sodnikovem podaljšku, igrala se je 100. minuta! Tako se je začela sezona, ki je v nadaljevanju ponudila ogromno razočaranja. Portugalci so na drugi strani povzdignili formo. Ko so se v torek pozno popoldan maščevali Belgijcem za nedaven boleč poraz v Portu, so spravili Atletico še v večji pritisk.

Ko so se vračali na sever Portugalske, so med poletom izvedeli, kako je Atletico ostal brez nujne zmage. S tem si je Porto zagotovil napredovanje med najboljših 16 že pred zadnjo tekmo z Atleticom. Sreči nogometašev portugalskega velikana ni bilo videti konca.

Todos os ângulos são bons para ver a festa no avião🤩



Estamos nos oitavos de final🙌#UCL pic.twitter.com/qiOB5DeJkG — FC Porto (@FCPorto) October 26, 2022

Španski klubi v tej sezoni ne blestijo v ligi prvakov. V osmino finala se je prebil le prvak Real Madrid, preostali trije, poleg Atletica sta to še Barcelona in Sevilla, pa so ostali brez možnosti še pred zadnjim krogom. To je velika zaušnica za la ligo, ki je vajena, da se njeni klubi uvrščajo zelo visoko. V prejšnji sezoni sta denimo v polfinalu zaigrala tako Real kot tudi Villarreal!