Haaland zadel dvakrat, Casemiro rešil United, le točka za vodilni Arsenal

Vodilna ekipa angleške premier lige Arsenal je v 13. krogu Southamptonu igrala 1:1, njihov prvi zasledovalec Manchester City je v soboto na krilih dvakratnega strelca Erlinga Haalanda premagal Brighton. Chelsea in Manchester United sta se v razburljivem derbiju kroga razšla brez zmagovalca, rdeči vragi so zaigrali brez suspendiranega Cristiana Ronalda. Liverpool si je privoščil nov spodrsljaj. V Nottinghamu je izgubil proti ekipi z repa razpredelnice.

Na Otoku močno odmeva nov strelski podvig Erlinga Haalanda. Mladi norveški ''stroj'' nadaljuje z izjemno strelsko formo, katero je nedavno na kratko prekinil na derbiju v Liverpoolu (0:1), v soboto pa je mrežo Brightona, nekdanjega kluba Jana Mlakarja, zatresel dvakrat in še povišal prednost na lestvici najboljših strelcev premier lige V tej sezoni je že pri 17 zadetkih. Toliko jih je v celotni prejšnji sezoni dosegel strelski kralj Tottenhama Harry Kane, 22-letni Skandinavec pa jih je toliko dal v zgolj 11 nastopih!

Liverpool izgubil proti zadnjeuvrščenemu

Liverpoolu v tej sezoni ne gre vse po načrtih. Foto: Reuters Četa Jürgena Kloppa je v soboto doživela šok na gostovanju pri Nottingham Forestu (0:1). Ta je zabeležil šele drugo zmago v elitni angleški ligi v zadnjih 23 letih in vsaj začasno zadnje mesto na prvenstveni razpredelnici oddal Leicester Cityju.



Liverpoolčani so morali še tretjič v tej sezoni igrišče zapustiti sklonjenih glav, čeprav so imeli na tekmi 70-odstotno posest žoge in tudi nekaj lepih priložnosti, a je za veselje domačih navijačev v 55. minuti poskrbel Taiwo Awoniyi. Ta je bil kar šest let igralec Liverpoola, a priložnosti za igro ni nikoli dobil. Klub ga je ves čas posojal drugim.

Dramatične zadnje minute derbija v Londonu

Veselje Casemira in navijačev Man Utd po zadetku Brazilca v Londonu v četrti minuti sodnikovega podaljška. Foto: Reuters Največ pozornosti je bilo ta konec tedna na angleških zelenicah usmerjenih na Stamford Bridge, kjer je pri Chelseaju gostoval Manchester United. V London ni pripotoval Cristiano Ronaldo, saj ga je klub suspendiral, ker je na sredini tekmi zavrnil vstop v igro s klopi in nato še pred koncem tekme zapustil stadion.

Dolgo časa je kazalo, da se bo obračun razpletel brez zadetkov, nato pa so modri v 87. minuti prek Jorginha, ki je zadel z bele točke, povedli z 1:0. Prekršek za najstrožjo kazen dosegel Scott McTominay, ki je nepravilno zaustavil Armanda Brojo.

Rdeči vragi so se rešili poraza globoko v sodnikovem podaljšku, ko je na 1:1 izenačil Casemiro. Brazilec je bil najvišji v skoku. Vratar gostiteljev Kepa Arrizabalaga je strel ob vratnici sicer ubranil, a je žoga prečkala golovo črto, tako da so sodniki priznali zadetek. To je bil strelski prvenec nekdanjega asa Reala za rdeče vrage.

Angleško prvenstvo, 13. krog: Sobota, 22. oktober:

Nottingham : Liverpool 1:0 (0:0)

Everton : Crystal Palace 3:0 (1:0)

Manchester City : Brighton 3:1 (2:0)

Chelsea : Manchester United 1:1 (0:0) Nedelja, 23. oktober:

Aston Villa : Brentford 4:0 (3:0)

Leeds : Fulham 2:3 (1:1)

Southampton : Arsenal 1:1 (0:1)

Wolverhampton : Leicester 0:4 (0:2)



17.30 Tottenham - Newcastle



Ponedeljek, 24. oktober:

21.00 West Ham - Bournemouth