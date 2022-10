Ni le pobegnil domov, Ronaldo ni želel vstopiti v igro

Cristiano Ronaldo je sredino tekmo premier lige med Manchestrom Unitedom in Tottenhamom (2:0) spremljal s klopi. Zdolgočasen in jezen, ker še osmič na desetih tekmah premier lige ni dobil priložnosti v začetni enajsterici. Kamere so ga nato ujele, ko je v 90. minuti odšel v slačilnico in domov. Pa so odigrali še štiri minute dodatka.

Erik Ten Hag in Cristiano Ronaldo. Foto: Guliver Image Manchester United ga je v četrtek že suspendiral. Vsaj za sobotno tekmo 13. kroga premier lige s Chelseajem. Tega ni storil prvič, zgodilo se je že julija, ko je bil zamenjan na prijateljski tekmi z Rayom Vallecanom. A incident je bil to sredo pravzaprav še hujši. Kot je na petkovi novinarski konferenci pred derbijem s Chelseajem razkril trener Erik ten Hag, ga je želel poslati v igro kot menjavo ob koncu tekme. Je zavrnil, da bi vstopil v igro? "Da," se je glasil odgovor nizozemskega stratega na klopi Uniteda.

Čeprav mora Ronaldo do nadaljnjega trenirati z ekipo do 21 let, pa Ten Hag vztraja, da portugalski napadalec ostaja član rdečih vragov. "Ostaja pomemben član ekipe. Jaz sem trener, jaz sem odgovoren za vedenje v ekipi. Postaviti moram standarde in vrednote in jih nato tudi nadzirati. Po Vallecanu sem mu povedal, da je to nesprejemljivo. Ne samo njemu, vsem. Zdaj se je zgodilo drugič in tukaj so posledice. Jutri ga bomo pogrešali. Ekipa ga bo pogrešala."