Kaj se skriva v ozadju obveze na roki Karima Benzemaja?

V Alžiriji rojeni nogometaš Karim Benzema že vse od leta 2019 igra s prevezo na desni roki. 13. januarja 2019 si je namreč na tekmi med Real Madridom in Real Betisom v La Ligi pri trčenju v branilca Marca Bartro huje poškodoval mezinec na desni roki. V vidnih bolečinah je takrat zapustil zelenico in izpustil naslednjo tekmo, a vse od takrat redno igral. Že na tekmi proti Sevilli, na kateri je prvič nosil prevezo, ki je vse od takrat njegova zvesta spremljevalka. Nekateri celo verjamejo, da mu prinaša srečo, saj je na naslednjih štirih tekmah zabil kar šest golov.

📸| Karim Benzema may have broken his little finger after a challenge from Marc Bartra. 🤕 pic.twitter.com/AbsnaBZS6b — 𝗥𝗠𝗢𝗻𝗹𝘆 (@ReaIMadridOnly) January 13, 2019

Od takrat so minila že skoraj štiri leta, marsikaj se je spremenilo in zgodilo, a napadalec španskega velikana še vedno vztraja pri povoju in opornici, ki ščiti njegov mezinec, ter pridno zabija gole.

Zakaj še vedno nosi povoj in opornico? Še vedno okreva po poškodbi in je to del rehabilitacije? Gre morda za vraževerje, saj vse od poškodbe redno zabija gole?

Foto: Reuters

Nima časa, da bi šel pod nož

Benzema je oktobra lani pred obračunom z milanskim Interjem v ligi prvakov razkril, da prevezo nosi zato, ker jo še vedno potrebuje. "Imel sem operacijo, a po takem posegu moraš biti dva meseca odsoten. Po tistem sem si prst še enkrat poškodoval, a preprosto nimam časa, da bi šel znova pod nož, zato raje igram s prevezo," so besede Benzemaja povzeli pri španskem časniku AS.

Benzema bi pod nož moral že takoj po poškodbi leta 2019, a ker je vedel, da bo z zelenic odsoten najmanj dva tedna, najverjetneje pa dva meseca, si tega v pomembnem delu sezone 2018/2019 preprosto ni ne mogel ne želel privoščiti. Zaradi sebe in svoje ekipe.

Benzema je peti francoski dobitnik zlate žoge v zgodovini Foto: Reuters

Tako je raje trpel in počakal, da se je kost zarasla brez operacije, a je mezinec ravno zato danes precej nepravilne oblike. Kot je opaziti na fotografijah, ki francoskega napadalca prikazujejo zunaj nogometnih zelenic, je njegov desni mezinec še vedno na pol pokrčen. A če ga to ne ovira na zelenici, komu mar.