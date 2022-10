Na dvoboju nogometne lige prvakov med Celticom in Šahtarjem je mladi Ukrajinec Danilo Sikan pri rezultatu 1:1 v 72. minuti zapravil imenitno priložnost za zmago. Posnetek njegovega ponesrečenega strela, po katerem se je lahko upravičeno držal za glavo, je hitro preplavil družbena omrežja. Nekateri so šli celo tako daleč, da so zapravljeno priložnost označili za največji kiks v zgodovini tekmovanja!

Nogometaši Šahtarja so pred začetkom lige prvakov veljali za avtsajderja. Vojne razmere v Ukrajini so prevetrile igralski seznam, kolonija zelo cenjenih brazilskih legionarjev, dolgoletne osrednje moči še pred kratkim zelo bogatega in uspešnega kluba iz Donecka, se je čez noč poslovila.

Klub se je moral po večini zanesti le na obetavne domače igralce, ki ohranjajo tekmovalni ritem v stresnem domačem prvenstvu, v druščini praznih tribun in alarmov zaradi nevarnosti letalskih napadov. Marsikdo je bil prepričan, da bo v skupini F lige prvakov, v kateri nastopajo še branilec evropskega naslova Real Madrid, Kamplov RB Leipzig in pa škotski prvak Celtic, uspeh predstavljala prav vsaka točka.

Šahtar ostaja v igri za osmino finala!

Mihajlo Mudryk je blestel na srečanju v Glasgowu. V tej sezoni je v ligi prvakov dosegel že tri zadetke. Foto: Reuters Pričakovanja niso bila visoka, a je nato Šahtar, čeprav ga spremljajo nehvaležne razmere, kot "brezdomci" pa morajo domače evropske tekme igrati v Varšavi, presenetil javnost. Motivacije mu ni manjkalo. Z dodatnim zanosom, željo, da razveselijo trpeče rojake v domovini, so v petih krogih osvojili že šest točk in si že zagotovili najmanj tretje mesto, z njim vred pa tudi nadaljevanje evropske sezone v spomladanskem delu. Še vedno pa so celo v igri za napredovanje, saj po remiju v Glasgowu (1:1) za drugouvrščenim Leipzigom zaostajajo le tri točke. Z nemškim klubom, za katerega nastopa tudi nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl, se bodo prihodnji teden na Poljskem pomerili v zadnjem krogu. Če ga bodo premagali, bodo tako poskočili na drugo mesto in se v nasprotju z mnogo napovedmi prebili med najboljših 16.

To bi bila velika senzacija, ki pa sploh ni tako nemogoča, saj je Šahtar v tej sezoni že nadigral rdeče bike iz Nemčije. V Leipzigu jih je na začetku sezone nadigral s kar 4:1. Nato ga je le nekaj minut delilo od prestižne zmage z Realom, dvakrat pa je remiziral s Celticom. Obakrat z 1:1.

Ukrajinski "brezdomci" so si na Celtic Parku že zagotovili spomladansko nadaljevanje evropske sezone. Vprašanje je le še, v katerem tekmovanju. Foto: Reuters

Nazadnje v torek na Celtic Parku, na katerem se je stiskalo 57 tisoč navijačev v zeleno-belem. Imeli so kaj videti. Sprva so se razveselili vodstva domačih, ko je Grk Georgios Giakoumakis v 34. minuti zadel v polno, v drugem delu pa so spremljali boljšo igro gostov. Ukrajinci so v 58. minuti po izjemnem zadetku mladega Mihajla Mudryka, za katerega se zanima tudi londonski Arsenal, izenačili na 1:1, nato pa je zadišalo po zmagi gostov.

Kaj je v 72. minuti zapravil Sikan:

O gol que o Danylo Sykan do Shaktar perdeu hoje.pic.twitter.com/R7wn92K8gQ — 𝐁𝐮𝐧𝐝𝐞𝐬𝐥𝐢𝐠𝐚 𝐈𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫 🇧🇷🇩🇪 (@BundesInsider) October 25, 2022

Mudryk je v 72. minuti prodrl po levi strani v kazenski prostor, nato pa idealno zaposlil soigralca Danila Sikana. Mladi rezervist Šahtarja, ki je v igro vstopil 15 minut prej, se je znašel v prvovrstni priložnosti. Bil je povsem sam, neoviran. Lahko bi si vzel ogromno časa, umiril žogo in se z njo sprehodil do praznih vrat. Lahko bi jo na 1001 način mirno spravil v mrežo, saj so bila vrata gostiteljev prazna in nebranjena. 21-letni krilni napadalec, ki je za ukrajinsko člansko reprezentanco zbral že šest nastopov, pa se je odločil za najslabšo rešitev.

Žogo je hotel usmerili v prazno mrežo že s prvim dotikom, a je to storil tako malomarno, da je žoga zgrešila cilj. Ko je ugotovil, da žoga hiti v napačno smer, je bilo že prepozno. Po vodi je splavala neverjetna priložnost za zmago Šahtarja, po kateri se je razočarano prijel za glavo. Vratar Celtica Joe Hart si je lahko oddahnil, zapravljena priložnost mladega ukrajinskega napadalca pa se je hitro znašla na družbenih medijih, kjer so si ga privoščili zlasti Otočani.

Hrvaški trener Šahtarja: Moji fantje so pravi junaki

Igor Jovičević ne skriva ponosa in zadovoljstva nad predstavami izbrancev. Foto: Reuters Ker je ostalo pri 1:1, so Ukrajinci tako ostali brez zmage, ki bi jim prinesla še večjo finančno nagrado, vseeno pa so z remijem dosegli načrtovani cilj. V skupini F so si zagotovili najmanj tretje mesto, s tem pa tudi najmanj nastop v izločilnem delu evropske lige. Če pa bodo na zadnji tekmi skupine F v Varšavi premagali še RB Leipzig, bodo poskočili na drugo mesto in se prebili med najboljših 16! To bo nov velik izziv trenerja Igorja Jovičevića, ki je po novem remiju, že tretjem Šahtarja v tej evropski sezoni, sijal od sreče in ponosa.

"Ta remi je za nas vreden kot zmaga. Nikomur ni lahko igrati pred 57 tisoč bučnimi gledalci na Celtic Parku, a smo bili pogumni in pokazali značaj. Značaj Ukrajincev, ki se borijo za svobodo. Ki se borijo za vse nas. To vključuje tudi nogometaše, ki igrajo in predstavljajo Ukrajino na najvišjem odru, v ligi prvakov. Dosegli smo velik uspeh. Še pred tremi meseci ni nihče verjel v nas, a nam je uspelo. Verjeli smo v svoje vsakodnevno delo. Ustvarili smo družinsko vzdušje. Moji fantje so junaki, pravi junaki," je po novem uspehu Šahtarja, dragoceni točki na Škotskem, povedal mladi hrvaški strateg, ki je pred leti v 1. SNL vodil Celjane.

Danilo Sikan je v 72. minuti zapravil priložnost, o kateri bo še dolgo sanjal. Foto: Reuters

In ni manjkalo veliko, pa bi se lahko z Otoka vrnil celo z zmago. Če bi bil Sikan malenkost bolj natančen in si vzel več časa za enega lažjih strelov …