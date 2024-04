Noben drug dvoboj se v polfinalu ni igral večkrat

Liga prvakov, polfinale (prva tekma):

Torek, 30. april:

Bayern München igra 21. polfinale lige prvakov. Samo eno moštvo je v tem pogledu boljše, to je prav Real Madrid, saj je zanj to že 33. polfinale. Real, s 14 naslovi rekorder tekmovanja, je v osmini finala z 2:1 izločil Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla, v četrtfinalu pa po enajstmetrovkah prvega favorita in branilca naslova Manchester City. Bayern je najprej odpravil Lazio s 3:1, potem pa Arsenal s 3:2. Madridčani so tudi tik pred osvojitvijo španske lovorike, ki bo zanje že 36. Tudi to je rekord.

Carlo Ancelotti pravi, da je Real pripravljen na težko tekmo. Foto: Reuters Skupaj sta v ligi prvakov (oziroma evropskega pokalu, kot se je tekmovanje imenovalo nekoč) odigrala 26 tekem. Od tega kar 24 v izločilnih bojih. Noben dvoboj ni bil odigran večkrat. Bayern, ki gosti prvo tekmo, ima 11 zmag, Real 12, le tri pa so se končale z remijem. Bavarci dvoboja niso dobili že sedem tekem (en remi, šest porazov).

V sredo ob 21. uri bo na vrsti še obračun Borussie Dortmund in Paris Saint Germaina. Favorit je pariški klub, ki je v nedeljo znova postal francoski prvak. Nemci in Francozi so se merili že v skupinskem delu, kjer je PSG domačo tekmo dobil z 2:0, v Dortmundu pa sta ekipi igrali 1:1. Za rumeno-črne je to peti polfinale lige prvakov, a prvi po letu 2013, za PSG pa četrti.

Liga prvakov, polfinale (prvi tekmi):

Torek, 30. april:

Sreda, 1. maj: