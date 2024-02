Jan Oblak bo zaploskal svojemu trenerju, oživeli bodo spomini iz leta 2016

Liga prvakov, osmina finala (prvi tekmi):

Torek, 20. februar:

Prejšnji teden je bila odigrana uvodna polovica prvih tekem osmine finala lige prvakov, prednost so si zagotovili Lazio, Manchester City, PSG in Real Madrid, danes bosta na sporedu še dve.

Oblak med vratnicama, Handanović na tribunah

Jan Oblak je leta 2016 na San Siru ostal brez evropskega naslova. Foto: Reuters V Milanu se bosta spoprijela Inter in Atletico. Če bi se v ligi prvakov srečala v kateri izmed prejšnjih sezon, bi obstajala velika verjetnost, da bi na srečanju spremljali slovenski obračun vratarskih zvezdnikov Handanović-Oblak. Po lanskoletni odločitvi Samirja Handanovića, ki je obesil nogometne čevlje na klin in se odločil za nadaljevanje poti pri Interju v drugačni vlogi, pa bo čast Slovenije na zelenici kultnega milanskega objekta branil le Jan Oblak.

Škofjeločan spada med najboljše vratarje na svetu. Z Atleticom je osvojil že veliko lovorik, izmed največjih pa mu manjkata še liga prvakov in španski pokal. Danes bo gostoval ravno na stadionu, kjer je leta 2016 po izvajanju kazenskih strelov izgubil finale lige prvakov proti madridskemu Realu. Tako se 31-letni Slovenec vrača tja, kjer je objokoval najtežji poraz kariere.

Verjetni začetni enajsterici: Inter: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Thuram Atletico: Oblak; Molina, Savić, Giménez, Hermoso, Reinildo; De Paul, Koke, Saúl; Griezmann, Llorente

Šele deveti trener v klubu 100

Carlo Ancelotti je v ligi prvakov vodil že 198, Diego Simeone pa 99 tekem. Foto: Reuters Obeta se poseben večer, na katerem bo v središču pozornosti Diego Simeone. Dolgoletni trener Atletica bo danes vodil Los Colchoneros v ligi prvakov na jubilejni 100. tekmi. Zagotovo si bo prislužil tudi aplavz domačih navijačev, saj je v prejšnjem stoletju nosil tudi dres Interja in mu pomagal do evropske lovorike (pokal Uefa). Temperamentni Argentinec, čigar filozofija je v zadnjem desetletju izklesala Atletico v eno izmed obrambno najmočnejših in najbolj discipliniranih, pa tudi fanatično bojevitih ekip, bo postal šele deveti strateg v ''klubu 100''. Rekorder je Carlo Ancelotti (198), ki bo, če bo z Realom v osmini finala izločil Šeškov in Kamplov Leipzig, kot prvi prestopil prag dvestotice že v tej sezoni, s tromestnim številom pa se lahko pohvalijo še Alex Ferguson (190), Arsene Wenger (178), Josep Guardiola (166), Jose Mourinho (145), Mircea Lucescu (115), Massimiliano Allegri in Jürgen Klopp (oba 100).

Inter bo v svojih vrstah pogrešal poškodovana Juana Cuadrada in Francesca Acerbija, Stefano Sensi pa sploh ni bil dodan na seznam kandidatov za nastop v Evropi. Foto: Reuters

Oblaka, ki bo v ekipi pogrešal poškodovana Thomasa Lemarja in Cesarja Azpilicueto, čaka zahtevno delo. Inter, v prejšnji sezoni se je uvrstil v finale in nato namučil Manchester City (0:1), je v izjemni formi. V napadu blesti Argentinec Lautaro Martinez, z 20 zadetki tudi prvi strelec serie A. Tradicija vseeno ni na strani črno-modrih, saj je Inter v zgodovini evropskih tekmovanj odigral 16 tekem proti španskim predstavnikom, zmage pa se veselil le dvakrat. Nazadnje je jeseni dvakrat remiziral z Real Sociedadom in za razliko od Atletica v svoji skupini osvojil drugo mesto.

Povratna tekma bo 13. marca na Metropolitanu v Madridu.

Najboljši strelci lige prvakov v sezoni 2023/24: 5 – Antoine Griezmann (Atletico), Erling Haaland (Man City), Rasmus Hojlund (Man United), Alvaro Morata (Atletico)

4 – Julian Alvarez (Man City), Jude Bellingham (Real Madrid), Evanilson (Porto), Gabriel Jesus (Arsenal), Galeno (Porto), Harry Kane (Bayern), Lois Openda (Leipzig), Danilo Sikan (Šahtar)

...

2 – Benjamin Šeško (Leipzig)

Sosedski obračun v Eindhovnu

Peter Bosz bo skušal izločiti klub, ki ga je vodil leta 2017. Foto: Reuters V Eindhovnu bo skušal prednost domačega igrišča na stadionu Philips, na katerem v tej sezoni sploh še ni izgubil, izkoristiti PSV. V tej sezoni je izgubil le enkrat, le na začetku lige prvakov, ko ga je kar s 4:0 v Londonu nadigral Arsenal. Eden izmed treh nizozemskih klubov, ki se lahko pohvalijo z evropskim naslovom, se je uvrstil med 16 najboljših v ligi prvakov prvič po letu 2016.

Zanimivo je, da je 60-letni nizozemski trener Peter Bosz v pestri karieri deloval tudi v Dortmundu, vodil pa tudi Ajax, Bayer in Lyon. Rumeno-črni so favoriti. V skupinskem delu so dokazali moč, ko so prehiteli PSG, Milan in Newcastle, v zimskem prestopnem roku pa okrepili svoje vrste še s povratnikom Jadonom Sanchom ter Ianom Maatsenom. Zadnji, ki igra v Nemčiji kot posojen branilec Chelseaja, je nedavno prejel nagrado za igralca meseca v bundesligi.

Liga prvakov, osmina finala (prve tekme):

Torek, 13. februar:

Sreda, 14. februar:

Torek, 20. februar:

Sreda, 21. februar:

