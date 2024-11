V Evropi odmeva drzna napoved čudežnega dečka iz Srbije: Boljši sem od Yamala

Danes bo odigrana druga polovica srečanj 4. kroga ligaškega dela lige prvakov, na katerih bodo oči slovenskih ljubiteljev nogometa uprte zlasti v Pariz in Beograd. Atletico Jana Oblaka bo gostoval na Parku princev, Crvena zvezda Timija Maxa Elšnika in Vanje Drkušića, ki bo znova sedel na klopi, pa bo s pomočjo navijaškega kotla na ''Marakani'' skušala presenetiti vroče Katalonce. Pred tekmo še kako odmevajo drzne besede 17-letnega Andrije Maksimovića. Inter bo v poslastici večera pričakal Arsenal, Bayern bo gostil Benfico, Stuttgart pa Atalanto.

Danes bo himna lige prvakov najprej odmevala v Belgiji in Nemčiji. Aston Villa želi na gostovanju pri Club Brugge nadaljevati zmagoviti niz. Za zdaj ji gre pod vodstvom izkušenega Španca Unaija Emeryja, specialista za evropska tekmovanja, imenitno. Trikrat je zmagala, gol razlika znaša popolnih 6:0. V Gelsenkirchnu, kjer igra domače tekme ukrajinski brezdomec Šahtar Doneck in bo tokrat pričakal Young Boys, bosta tekmeca iskala pot do svoje prve zmage.

Oblak proti nekdanjemu snubcu

Jan Oblak bo danes gostoval na Parku princev. Foto: Guliverimage Za enega izmed derbijev večera bosta poskrbela PSG in Atletico Madrid. Bogati francoski klub, ki se je že večkrat v govoricah omenjal kot snubec Jana Oblaka, bo skušal izkoristiti prednost domačega igrišča in Simeonejevo četo spraviti v dodatne težave. Atleti so namreč izgubili zadnji dve evropski tekmi, 31-letni Škofjeločan pa je moral pri tem po žogo v mrežo kar sedemkrat. Tokrat bo njegovo največjo nevarnost predstavlja Francoz Bradley Barcola.

Pri Atleticu polagajo velike upe v Antoina Griezmanna, ki bo nastopil prvič na francoskih tleh po tem, ko je sprejeli odločitev o koncu reprezentančne kariere. Oblak je v tej sezoni že doživel razočaranje proti tekmecu iz Francije, v Madridu je na srečanju, na katerem je Atletico zapravil obilo zrelih priložnosti, ostal praznih rok proti Lillu (1:3). V obrambi bo tokrat pogrešal kaznovanega Joseja Mario Gimeneza, zaradi poškodbe glave ne bo Robina Le Normanda, Cesar Azpilicueta pa bo podobno kot Marcos Llorente izpustil dvoboj zaradi bolečin v mečni mišici.

Elšnik proti Barceloni od začetka, Drkušić na klopi

V Beogradu bo še kako vroče. Stadion Rajka Mitića, priljubljena "Marakana", bo pokal po šivih. Crvena zvezda bo pričakala eno najbolj razigranih ekip v Evropi. Barcelona prihaja v Srbijo zelo samozavestna. Na El Clasicu je pod taktirko Hansija Flicka ponižala Real Madrid (4:0), pred tem v ligi prvakov pomendrala Bayern (4:1), pred nekaj dnevi pa brez težav v mestnem derbiju odpravila še Espanyol (3:1). Danes bi lahko nastopila z zelo močno enajsterico Peña; Koundé, Cubarsí, Martínez, Balde; López, De Jong; Yamal, Olmo, Fati; Lewandowski.

Slovenska reprezentanta sta v ponedeljek spremljala v Beogradu tekmo med Crveno zvezdo in Cedevita Olimpijo. Foto: Liga ABA/Dragana Stjepanović

Slovenska reprezentanta Timi Max Elšnik in Vanja Drkušić, ki sta v ponedeljek spremljala zmago košarkarjev Crvene zvezde nad Olimpijo v ligi ABA, bosta kandidirala za tekmo. Elšnik naj bi nastopil od prve minute, a se še ne ve, na katerem igralnem položaju. Če bo nared Milan Rodić, bo Štajerec zaigral v zvezni vrsti, drugače pa bi lahko zapolnil vrzel na levem boku. Drkušić, ki je odpravil zdravstvene težave, naj bi čakal na priložnost na klopi za rezervne igralce.

Maksimović želi pokazati, da je boljši od Yamala

17-letni srbski nogometaš Andrija Maksimović, ki prihaja iz Novega Pazarja, bi lahko v kratkem debitiral za člansko reprezentanco. Foto: Guliverimage Pred srečanjem odmeva napoved samozavestnega 17-letnega Srba Andrije Maksimovića. Dragulj Crvene zvezde, ki je postavil nov rekord in postal najmlajši nogometaš rdeče-belih v ligi prvakov (17 let, tri mesece, 26 dni), bo v kratkem debitiral tudi za člansko reprezentanco, saj se je znašel na seznamu Dragana Stojkovića za tekmi lige narodov. Maksimović je zvezni igralec, ki izstopa po atraktivnosti in bogatem tehničnem znanju, srbski mediji pa so ga oklicali za čudežnega dečka in zvezdinega Messija.

Pred srečanjem je presenetil z drzno napovedjo: "Sem Andrija Maksimović, ne pa Messi. Bi pa bi rad igral kot Messi. Je moj vzornik, spremljam vse njegove tekme. Lamine Yamal? Lani smo se pomerili na evropskem prvenstvu, je izvrsten igralec. Želim pokazati, da sem boljši igralec od njega," se je dotaknil španskega dragulja, enega junakov letošnjega Eura 2024 v Nemčiji, s katerim se je pomeril že lani na Euru do 17 let.

V napadu Barcelone pod vodstvom Hansija Flicka blesti Poljak Robert Lewandowski in odlično sodeluje z Laminejem Yamalom. Foto: Reuters

Takrat so se z Yamalom pomerili tudi slovenski upi in pod vodstvom Miša Brečka izgubili z 1:3. So pa zato Srbe, za katere je takrat igral tudi Maksimović, nadigrali s 4:2.

Najboljši strelci lige prvakov: 5 – Gyökeres (Sporting), Kane (Bayern)

4 – David (Lille), Raphinha (Barcelona), Vinicius Junior (Real)

3 – Adeyemi (Borussia), Akturkoglu (Benfica), Diaz (Liverpool), Foden (Manchester City), Gittens (Borussia), Guirassy (Borussia), Haaland (Man City), Kulenović (Dinamo Zagreb), Lewandowski (Barcelona), Milambo (Feyenoord), Reindjers (AC Milan), Sima (Brest), Šeško (Leipzig), Vlahović (Juventus), Wirtz (Bayer)

Vrnitev kapetana Arsenala in Norveške

Martin Odegaard, ki se je poškodoval pred dvema mesecema na reprezentančni tekmi proti Avstriji, se vrača na zelenice. Foto: Guliverimage Bayern bo skušal prekiniti niz porazov v ligi prvakov. Bavarci bodo gostili Benfico, Harry Kane se lahko z novim zadetkom povzpne na samostojno prvo mesto na lestvici najboljših strelcev, Bayernu gre v prid tudi statistika, saj v Evropi ni še nikoli izgubil proti Lizbončanom. Sedemkrat je zmagal, trikrat pa remiziral.

Na derbiju na San Siru se bosta spopadli ekipi, ki v tej evropski sezoni nista prejeli niti enega zadetka. To sta Inter in Arsenal, pri katerem bi lahko prvič po dveh mesecih zaigral kapetan Martin Odegaard. Prihodnji teden bo kandidiral za nastop tudi na tekmi lige narodov med Slovenijo in Norveško v Stožicah.

Nobenega zadetka ni v ligi prvakov prejela tudi Atalanta, ki jo čaka zahteven izziv, gostovanje pri Stuttgartu, ki je v prejšnjem krogu v gosteh presenetil Juventus (1:0) in dokazal, kako je porodnih krčev, saj v ligi prvakov nastopa po mnogo letih, dokončno konec.

Lestvica: