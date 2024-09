Madrid pretresajo nič kaj prijazne besede Neymarja o Mbappeju

Danes gre zares. Liga prvakov bo prvič zaživela v novem tekmovalnem formatu, v katerem ni več skupinskega dela, nastopa pa kar 36 klubov. Prvi krog bo trajal vse do četrtka, vsak dan se bo predstavilo 12 udeležencev. Branilec naslova Real Madrid bo danes gostil Stuttgart. Pred dvobojem v Španiji odmevajo nič kaj prijazne besede Neymarja o Kylianu Mbappeju. V derbiju večera se bosta spopadla Milan in Liverpool, Bayern pa bo pričakal slovenske sosede, hrvaškega prvaka Dinamo Zagreb. Slovenski udeleženci lige prvakov bodo nastopili v sredo in četrtek.

Liga prvakov, ligaški del (1. krog):

Torek, 17. september:

Več kot polovica klubov (sedem od 12), ki bo nastopila danes, se lahko pohvali z naslovom evropskega prvaka. Največ jih je osvojil Real Madrid, kar 15, ki je tudi absolutni rekorder, Milan in Liverpool, ki se bosta v boj za točke podala na San Siru, sta jih skupaj zbrala 13 (7 in 6), danes pa bo na delu tudi Bayern München, šestkratni evropski prvak. Tako bodo uvodni dan ligaškega dela lige prvakov zaznamovali nastopih štirih klubskih velikanov, ki prednjačijo na večni lestvici evropskih prvakov.

Neymar se je počutil ob Mbappeju kot v peklu

Neymar in Kylian Mbappe sta dolgo sodelovala pri PSG. Foto: Guliverimage Real Madrid spada med največje favorite za osvojitev naslova. Njegove delnice so še zrasle po prihodu Kyliana Mbappeja, 25-letnega francoskega superzvezdnika, ki se je v zadnjih letih skušal povzpeti na evropski prestol s PSG, a mu je vselej spodletelo. Na Parku princev je sodeloval tudi z Neymarjem, atomski trojček v napadu pa je dopolnjeval Lionel Messi. A tudi to ni zadoščalo za uresničitev sanj o evropskem naslovu.

Danes bo Mbappe v ligi prvakov debitiral v dresu Reala, idilo v kraljevem klubu pa so zmotile besede njegovega nekdanjega soigralca Neymarja, ki je po poročanju novinarja Cyrila Hanoune posvaril svoje rojake pri Realu o tem, kako težko je shajati z Mbappejem. Reprezentančnim kolegom Viniciusu Jr., Rodrygu in Ederju Militau, pri Realu pa nastopa tudi 18-letni brazilski biser Endrick, je dal vedeti, kako je bilo njegovo sodelovanje z Mbappejem v Parizu vse prej kot zgledno. To je primerjal kar s katastrofo in rojakom dejal, da se je počutil ob Francozu kot v peklu.

Mbappe pri Realu sodeluje s številnimi brazilskimi legionarji, med katerimi je tudi Vinicius Jr. Na zadnji tekmi v San Sebastianu sta se oba vpisala med strelce proti Real Sociedadu. Foto: Reuters

Zanimivo je, da je Mbappe na vprašanje, kako je bilo sodelovati z Neymarjem, odgovoril, kako je bilo vroče in hladno. Neymar se je lani preselil v Savdsko Arabijo, kjer pa je v dresu Al Hilala staknil hujšo poškodbo kolena, po kateri se počasi vrača na igrišča. Tako je Neymar izgubil stik z evropsko ligo prvakov, ki jo je pred leti osvojil z Barcelono, ima pa pri Realu ogromno rojakov.

Beli baletniki so v zadnjih 11 sezonah postali evropski prvaki kar šestkrat, Stuttgart, nemški podprvak, pa bo prvič nastopil v elitnem tekmovanju po 14 letih.

Derbi v Milanu, lahko delo za Bayern proti Dinamu?

Liverpool po dolgih letih v ligi prvakov ne bo vodil Jürgen Klopp. Na klopi rdečih bo debitiral Nizozemec Arne Slot. Foto: Reuters Himna lige prvakov bo danes najprej odmevala v Torinu in Bernu, kjer se bosta tekmi začeli že ob 18.45, Juventus je favorit proti PSV Eindhovnu, Young Boys pa bo dočakal čast, da se kot prvi med evropsko elito spopade z Aston Villo. Klub iz Birminghama, ki je pred dobrimi štirimi desetletji postal evropski prvak, sicer nastopa prvič v ligi prvakov, odkar je nasledila pokal državnih prvakov.

Na papirju bosta za derbi večera poskrbela AC Milan in Liverpool. V tem stoletju sta se dvakrat pomerila v finalu lige prvakov, zlasti je bil dramatičen tisti leta 2005 v Istanbulu, ko je rdečim uspel neverjeten preobrat po zaostanku z 0:3. Gostitelje bo prvič v Evropi vodil Paulo Fonseca, na klopi Liverpoola bo v ligi prvakov debitiral nizozemski strateg Arne Slot, italijanski zvezdnik Federico Chiesa pa naj še ne bi zaigral za rdeče.

Bayern odpira novo evropsko poglavje. Pod vodstvom Belgijca Vincenta Kompanyja vstopa v sezono z velikimi cilji, saj bo finale 31. maja prav v Münchnu. Bavarci imajo izjemno statistiko. V zadnjih 20 sezonah so vselej zmagali na uvodni tekmi lige prvakov, v skupinskem delu tekmovanja pa so neporaženi že 40 tekem zapored.

Sergej Jakirović je pred štirimi leti v Sloveniji vodil Maribor in v Evropi doživel boleč udarec, ko so vijolice izpadel proti severnoirskemu Colerainu, zdaj pa bo debitiral v ligi prvakov kot trener zagrebškega Dinama na gostovanju v Münchnu. Foto: Guliverimage

Hrvaški prvak Dinamo Zagreb, ki ga bo spodbujalo okrog štiri tisoč navijačev, bo skušal presenetiti favorita, s katerim se je nazadnje meril v sezoni 2015/16. Takrat je izgubil z 0:2 in 0:5, kar petkrat pa je mrežo Zagrebčanov zatresel zdajšnji napadalec Barcelone Robert Lewandowski.

Bajrić v sredo, preostali Slovenci v četrtek

Kevin Kampl bo v četrtek z Leipzigom gostoval pri Oblakovem Atleticu. Foto: Reuters Kar se tiče slovenskih nastopov, bo potrebno na njih počakati do srede oziroma četrtka. Kenan Bajrić bo s Slovanom v sredo gostoval pri Celticu, dan pozneje pa bo Crvena zvezda s Timijem Maxom Elšnikom in Vanjo Drkušićem gostila Benfico, Jan Oblak bo z Atleticom v slovenskem derbiju pričakal Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla, graški Sturm z Jonom Gorencem Stankovićem in Tomijem Horvatom pa bo gostoval pri francoskem Brestu.

Uvodni krog ligaškega dela lige Europa bo na sporedu prihodnji teden, 36 udeležencev konferenčne lige, med katerimi sta tudi Celje in Olimpija, pa se bo prvič potegovalo za točke v začetku oktobra.

Sreda, 18. september:

