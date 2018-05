Leta 2020 za najprestižnejšo nogometno lovoriko v Turčiji

Leta 2020 bo tekma evropskega superpokala v portugalskem Portu na stadionu Dragao, finale lige prvakinj pa na Dunaju.

Turčija oziroma Istanbul in olimpijski stadion Atatürk, ki lahko na nogometnih tekmah gosti 76.000 navijačev, bo prizorišče glavne evropske klubske tekme prvič po letu 2005, ko je Liverpool po velikem preobratu slavil na dvoboju z Milanom.

Uefa je pri izboru gostitelja tega finala upoštevala tudi nove splošne smernice, ki nalagajo prirediteljem, da ne zagotovijo le ustreznega prizorišča za tekmo, ampak tudi ustrezne namestitvene razmere in sprejemljive cene. Gostitelji letošnjega finala, ki bo čez tri dni v Kijevu, so namreč deležni številnih kritik, ker so cene v ukrajinski prestolnici pred finalom izjemno poskočile in so se zaradi tega številni privrženci odpovedali poti v Kijev in ogledu finalne tekme v živo.