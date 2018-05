Italijanom se je že smejalo, ko je na sceno stopil neponovljivi Kubanec

Liga prvakov, zaključni turnir (Kazan)

Odbojkarji Zenita Kazana ostajajo najboljša ekipa v Evropi. V finalu zaključnega turnirja lige prvakov v Kazanu so po pravi drami premagali prav tako zvezdniško Lube Civitanovo (3:2). Za ruskega velikana je bil to še četrti zaporedni naslov v tem tekmovanju, šesti skupno.

Italijanski podprvak, pri katerem je blestel bolgarski orjak Cvetan Sokolov (29 točk), je po izgubljenem uvodnem nizu, dobil naslednja dva in bil le še niz oddaljen od velike senzacije. Rusi so se pred domačimi gledalci vrnili in izjemni finale popeljali v loterijo, kjer je bilo prav tako napeto kot struna.

Lube je bolje začel in povedel z 11:7, kar je prednost, ki jo pri skrajšanem težko zapraviš. A so jo. Preobrat je z asom začel organizator igre Zenita Aleksander Butko, v napadu pa je zasijal kdo drug kot neponovljivi Kubanec Wilfredo Leon, ki se je na koncu ustavil pri 33 točkah. Najboljši odbojkar na svetu je pri vodstvu s 16:15 dosegel še as in trofeja je ostala v Kazanu.

Leon se po štirih letih poslavlja od Zenita, okrepil pa naj bi enega izmed italijanskih velikanov. Največ možnosti za njegov podpisa naj bi imela Perugia, a pri tem poslu ni še nič dokončnega.

Sanjska postava lige prvakov: MVP:

Aleksander Mihajlov (Zenit Kazan) Najboljša sprejemalca:

Wilfredo Leon (Zenit Kazan)

Osmany Juantorena (Lube Civitanova) Najboljša blokerja:

Marko Podraščanin (Perugia)

Dragan Stanković (Lube Civitanova) Najboljši korektor:

Cvetan Sokolov (Lube Civitanova) Najboljši podajalec:

Aleksander Butko (Zenit Kazan) Najboljši libero:

Jenia Grebennikov (Lube Civitanova)

Liga prvakov, zaključni turnir (Kazan): Polfinale: Sobota, 12. maj:

Zaksa : Lube Civitanova 1:3 (-21, 22, -15, -18)

Torres 21; Sokolov 20, Juantorena 17, Sander 13



Perugia : Zenit Kazan 0:3 (-22, -20, -20)

Atanasijević 12; Leon 19, Mihajlov 18 Finale: Nedelja, 13. maj:

Lube Civitanova : Zenit Kazan 2:3 (-27, 18, 23, -23, -15)

Sokolov 29, Stanković 19, Sander 15; Leon 33, Mihajlov 24, Anderson 11 Za 3. mesto:

Zaksa : Perugia 2:3 (17, -27, 19, -23, -7)

Torres 22, Deroo 21; Atanasijević 24, Russell 15, Anzani 13