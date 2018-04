Liga prvakov, moški, TOP 6

Odbojkarji poljske Zakse so tudi na povratni tekmi TOP 6 lige prvakov premagali nemški Friedrichshafen in se kot prvi v Kazanu pridružili organizatorjem zaključnega turnirja Zenitu. V sredo bomo dobili še preostala polfinalista, v Trentu bo velik zaostanek lovil tudi Trenitino in naš Jan Kozamernik.