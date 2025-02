Več kot 250 tisoč državljanov in rezidentov Kanade je podpisalo peticijo za odvzem kanadskega državljanstva in preklic potnega lista milijarderju Elonu Musku, poroča CNN.

Najbogatejši zemljan Elon Musk ima ameriško, kanadsko in južnoafriško državljanstvo. S peticijo, ki jo je podpisalo že več kot 250 tisoč državljanov in rezidentov Kanade, želijo, da se Musku odvzame kanadsko državljanstvo in prekliče kanadski potni list.

Pobudniki peticije trdijo, da je Muskova povezava z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki namerava prihodnji mesec uvesti 25-odstotne carine na ves kanadski uvoz in ki je predlagal priključitev Kanade kot 51. države ZDA, "v nasprotju z nacionalnim interesom Kanade".

"Svoje bogastvo in moč je uporabil za to, da je vplival na naše volitve," in "Zdaj je postal član tuje vlade, ki poskuša izbrisati kanadsko suverenost," je zapisano v peticiji.

Musk se je odzval na družbenem omrežju X in zapisal: "Kanada ni prava država".

Pobudniki peticije od kanadskega premierja Justina Trudeauja zahtevajo, da prekliče Muskovo državljanstvo in ukine njegov potni list. Kot je za CNN pojasnil strokovnjak, vlada ne more preklicati Muskovega zakonito pridobljenega državljanstva. Medtem avtor peticije vztraja, da bi morali na to gledati kot na "poziv k odgovornosti".

53-letni Elon Musk se je rodil v Južni Afriki. Kanadski potni list je kot najstnik pridobil po mami, Maye Musk, rojeni v Kanadi. Deset let po prihodu v ZDA s študentsko vizo je pridobil tudi ameriško državljanstvo.