Velik padec, kaj se dogaja? Črn začetek leta za Teslo v Evropi.

Ali na slabšo prodajo Tesle vpliva tudi vmešavanje Elona Muska v politiko ZDA? Foto: Guliverimage Tesla je že lani najbolj boleč padec prodaje doživela v Evropi in to kljub dejstvu, da se je že nekoliko zastareli model Y vključil med najbolje prodajane posamične avtomobile na trgu. Lani je prodajo pospešil prenovljeni model 3, letos pa takih novosti za zdaj še ni.

Januarski rezultati so bili posledično za Teslo zelo slabi in trgovci prav gotovo upajo, da bodo iz tovarn kar najhitreje prispeli prvi primerki prenovljenega modela Y. Za zdaj še ni znano, kdaj bodo na voljo vse pogonske različice zanj. Prvi kupci začetne serije, ki ima veliko dodatne opreme in je zato tudi precej dražja, jih bodo prejeli letos spomladi.

Januarja se je v Evropi prodaja prepolovila

V Nemčiji je prodaja novih avtomobilov januarja upadla za 2,8 odstotka, prodaja novih električnih pa je prvi mesec leta 2025 narasla za 53 odstotkov. Prodaja Tesle v Nemčiji, ki je največji avtomobilski trg v Evropi, je medtem upadla za skoraj 60 odstotkov (–59,5 %).

Januar je bil za Teslo neuspešen tudi v drugih evropskih državah – v Franciji (–63 %), Veliki Britaniji (–18 %), Španiji (–75 %), na Norveškem (–40 %), Nizozemskem (–42 %), Švedskem (–46 %), Danskem (–40 %) in Portugalskem (–31 %). Na evropski ravni je bil Teslin januarski prodajni izkupiček slabši za 50 odstotkov.