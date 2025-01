Kaj se dogaja? Spremembe za Teslo v Sloveniji, sledijo tudi podražitve?

Kako se je spremenil položaj Tesle v Sloveniji, katere zamenjave so se zgodile v vodstvu ljubljanskega podjetja Tesla Energy in koliko bo prenovljeni model Y dražji od starega?

Tesla je predlani v Sloveniji ob rekordni prodaji zaslužila 851 tisoč evrov, lani pa se ji je tržni delež skoraj prepolovil in jeseni so zamenjali del vodstva v slovenskem Tesla Enery. Američanom lahko letos prodajni zagon povrne prenovljeni model Y, ki pa bo očitno vsaj dva ali tri tisočake dražji kot do zdaj. Za avtomobile iz začetne omejene serije, ki prihajajo marca, bo treba odšteti že več kot 60 tisočakov.

Tesla lani na globalnem trgu prvič prodajno ni rasla, za razliko od uspešne (višje) prodaje na Kitajskem, kjer je bil njihov model Y absolutno najbolje prodajani avtomobil, so boleč padec doživeli predvsem v Evropi. Število dobav oziroma registracij se je zmanjšalo za dobrih deset odstotkov.

Tesla je predlani v Sloveniji registrirala 1.394, lani pa 853 novih avtomobilov. Tržni delež se je zmanšal z 2,8 na 1,6 odstotka trga. Predlani so bili po novih registracijah 14., lani pa 19. najuspešnejša znamka.

Tesla model 3 je bil lani v Sloveniji najuspešnejši električni avtomobil. Foto: Gregor Pavšič

Podobno je bilo v Sloveniji, kjer je Tesla lani plačala marsikateri račun za izjemno uspešno leto 2023. Takrat so spomladi občutno pocenili model Y in marca registrirali zanje rekordnih 265 avtomobilov. Ta mesec je imela Tesla petodstotni tržni delež in je bila v Sloveniji šesta najuspešnejša znamka, tik za petami Kie in Toyote.

Kljub prenovi modela 3 je bilo lani nemogoče ponoviti tako uspešno prodajo in Tesla je v Sloveniji registrirala 853 novih avtomobilov. Med električnimi so ostali na vrhu, na skupnem trgu pa so izgubili pet mest in skoraj prepolovili svoj tržni delež. Kljub slabšemu rezultatu so lani vseeno prodali več avtomobilov kot skupaj do leta 2023.

Zamenjave v vodstvu Tesla Energy iz Ljubljane

Prve Tesline avtomobile je v večjem obsegu v Slovenijo uvažal ljubljanski Avantcar, pred šestimi leti pa je Tesla v Ljubljani odprla svoj prodajni salon in tudi lastno podjetje Tesla Energy.

Medtem ko so že iskali prostor za širitev oziroma celo gradnjo novega prodajno-servisnega objekta, trenutno so namreč v najemu znotraj večjega poslovnega objekta, so lani močno prevetrili svojo vodstveno ekipo.

Po dobrih štirih letih se je z mesta vodje ljubljanske (slovenske) Tesline ekipe poslovil Klement Perko, ki se je nato skupaj z najtesnejšim sodelavcem zaposlil pri gorenjskem N-GEN. Prav njihov ustanovitelj Roman Bernard je leta 2010 v Slovenijo tudi pripeljal prvo teslo.

Hitra rast prometa in tudi dobička

Slovensko podjetje Tesla Energy je leta 2019 ustanovila družba Tesla International B.V. s sedežem na Nizozemskem, ki je tudi njen stoodstotni lastnik.

Med zastopniki Tesle Energy so trije tujci, do lanskega oktobra pa je bil to tudi omenjeni Perko, kažejo podatki poslovnega imenika Bizi.si. Po njegovem odhodu je mesto slovenskega zastopnika podjetja prevzel Boštjan Hriberšek, ki je do zdaj pri slovenskem delu Tesle delal na področju servisa.

Po podatkih Bizi.si so skladno z rastjo prodaje hitro rasli tudi prihodki, ki so leta 2021 poskočili s 3,7 na 13,8 milijona evrov, nato pa na 22 in predlani na 66 milijonov evrov. V vseh letih je podjetje poslovalo pozitivno, predlani so dobiček s 323 tisoč povečali na 851 tisoč evrov.

Prenovljeni tesla model Y najprej prihaja v bolje opremljeni omejeni seriji, ki pa bo stala več kot 60 tisoč evrov. Foto: Tesla

Model Y ohranja levo obvolansko ročico za smernike. Foto: Tesla

Tesla je prejšnji teden razkrila prenovljeni model Y z delovnim imenom juniper, prvi primerki tega avtomobila pa bodo v Slovenijo prišli marca. Proizvodnjo avtomobila so že začeli tudi v tovarni v Berlinu.

Za zdaj so znane cene prenovljenega modela le za začetno omejeno serijo, ki pa ima tudi temu primerno zasoljeno ceno 60 tisoč evrov. Osnova zanjo je klasični model Y long range, med vključeno opremo pa poleg nekaj dodatkov še najbolj izstopa vlečna kljuka (sicer doplačilo 1.350 evrov).

Do zdaj je bila cena za model Y long range z dvojnim motorjem 52 tisoč evrov. Različica z večjo baterijo in enim motorjem je bila še štiri tisoč evrov cenejša. Za avtomobile iz zaloge oziroma za tiste, ki so v prihodu iz tovarne, te cene še veljajo.

Foto: Gregor Pavšič

Po prenovi ima model Y izboljšan procesor in vzmetenje, dodatna dva zvočnika (15 namesto 13) in zvočno zatesnjenost, uporabniki pa bodo še najbolj opazili dodatni osempalčni zaslon za potnike zadaj in električno zlaganje sedežev zadaj. Dodali so tudi dodatno kamero (8 namesto 7) in za okrog 50 kilometrov (10 %) podaljšali doseg avtomobila.

Bo model Y s prenovo občutneje dražji? Cena za omejeno serijo je sicer visoka, toda ker ima že vključene nekaj dodatne opreme (črna kovinska barva, 20-palčna platišča, vlečna kljuka), znaša razlika z enako opremljenim predhodnim modelom le še tri tisoč evrov.

Omejena začetna serija je tako namenjena prvim kupcem, ki bodo želeli nekoliko bolj ekskluziven in bolje opremljen avtomobil. Pomembnejše pa bodo cene za klasične različice, ki šele prihajajo. Glede na nekatere dodatke lahko prihodnji kupci očitno pričakujejo vsaj nekaj tisočakov višjo ceno.

Najcenejši model Y v različici RWD (en motor, manjša baterija) je do zdaj stal 45 tisoč evrov, te različice pa zdaj za stari (neprenovljeni) avtomobil iz zaloge ni več mogoče naročiti.