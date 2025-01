Tesla skrivnostno: že letos prihajajo novi cenovno dostopni avtomobili

Vodstvo Tesle se je moralo ob objavi lanskih poslovnih rezultatov pred investitorji zagovarjati in predvsem odgovarjati na vprašanja, kako nameravajo družbi povrniti rast prodaje novih avtomobilov in s tem tudi zaslužka.

Tesla se je pred slabima dvema letoma odpovedala delu donosa pri prodaji avtomobilov in je te ponudila po precej nižjih cenah. To je pripeljalo do skokovite rasti prodaje, ki pa se je lani večinoma ustavila. Dobavili so 1,7 milijona novih avtomobilov (predlani 1,8 milijona) in iz vidika prodaje na letni ravni sploh prvič nazadovali. Razlog je bil v nekoliko zastarelem modelu Y, ki je sicer ostal najbolje prodajani avtomobil na Kitajskem, marsikje drugje pa so kupci očitno čakali na prenovljeni avtomobil za leto 2025.

Tesla je imela lani 97 milijard dolarjev prihodkov, od tega iz poslovanja z avtomobili 77 milijard. To je bilo šest odstotkov manj kot predlani, skupni prihodki (na račun večjega prometa s prodajo sončnih elektrarn, hranilnikov, servisiranja vozil …) pa so bili lani manjši za odstotek. Zaslužek pred davki je znašal 16 milijard dolarjev.

Kakšen avtomobil bi Tesla lahko ponudila?

Ob objavi rezultatov je vodstvo Tesle vendarle napovedalo novosti, čeprav so bili pri razkrivanju podrobnosti še zelo previdni in skromni. Še letos bodo na trg poslali nove avtomobile, ki bodo imeli cenovno ugodno izhodišče in elemente tako modela 3 kot modela Y. Sodeč po teh napovedih ne bo šlo za povsem nov avtomobil. Napovedane nove avtomobile bodo namreč izdelovali na obstoječih proizvodnih linijah.

Mnoge nasprotujoče si izjave

Ali to pomeni povsem nov avtomobil, še ni znano. Elon Musk je pred meseci, ko je v Las Vegasu pokazal samovozeči avtomobil cybercab, dejal, da v razvoju električnega malčka za 25 tisoč dolarjev oziroma evrov ne vidi pravega smisla.

Še pred tem je Musk poročanje Reutersa, da je Tesla prekinila razvoj poceni avtomobila za 25 tisočakov, pospremil s komentarjem "Reuters spet laže …"

Tesla se očitno ne bo podala v trd cenovni boj s številnimi napovedanimi malčki s ceno med 25 in 30 tisoč evri (renault 5, volkswagen ID.2, dongfeng box, hyundai inster, citroën C3, škoda epiq, cupra raval …), temveč bi lahko ponujala električni avtomobil za okrog 30 tisočakov.

Njihov model 3 trenutno stane od 40 tisoč evrov, prenovljeni model Y pa bo, sodeč po prvi omejeni in s precej dodatne opreme založeni seriji, ohranil dozdajšnje cene. V cenovnem razponu od 30 do 35 tisoč evrov bi bilo tekmecev veliko; pri električnih avtomobilih so to vozila kitajskih znamk, pa tudi evropska cupra born in volkswagen ID.3 ter podobni.