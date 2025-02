Na zmenek že ta konec tedna z BREZPLAČNIM preizkusom ona-on.com!

Imaš dovolj večerov na kavču ob Netflixu in spraševanja, kje so vsi simpatični samski? Te je že kdaj prijatelj ali prijateljica poskušal na silo spoznati z nekom, ki ti sploh ni bil všeč? Čas je, da vzameš stvari v svoje roke!

Foto: VENETICOM D.D.

Spletni zmenki na ona-on.com so preprost, hiter in učinkovit način za spoznavanje simpatičnih samskih, ki si prav tako želijo resne zveze, zdaj lahko pa še brezplačno preizkusiš! In kdo ve – morda te že ta konec tedna čaka nepozaben zmenek!

Zakaj za iskanje partnerja izbrati splet in ona-on.com?

Večja izbira samskih, ki iščejo resno zvezo

Kolikokrat si se že spraševal/-a, kje so vsi samski? Na spletni strani ona-on.com jih je več deset tisoč! Nič več zanašanja na naključna srečanja ali neuspešne poskuse prijateljev, da te spoznajo s "popolno osebo" – na ona-on.com izbiraš ti!

Preprosto in udobno spoznavanje novih ljudi

Ni ti treba več hoditi v preglasne lokale ali se truditi na dogodkih, ki te sploh ne zanimajo, samo zato, da spoznaš čim več ljudi.

Spoznavanje na ona-on.com poteka iz udobja tvojega doma, v pižami, s skodelico kave v roki. Pred prvim srečanjem v živo pa se lahko s simpatijo že dodobra spoznata prek sporočil. Tako bosta na prvem zmenku imela nekaj iztočnic za pogovor.

Iščeš ljubitelja kulinarike? Ali športnika? Na ona-on.com najdeš uporabnike z istimi interesi.

Se ti je že zgodilo, da si na zmenku ugotovil/-a, da nimaš z osebo nič skupnega? Na ona-on.com uporabnike iščeš glede na skupne interese. A ne le to – na profilu všečnega uporabnika si oglej, na točno katerih področjih se ujemata. Tako lažje najdeš simpatijo, ki ti resnično ustreza.

Počasi ali hitro … kar ti bolj ustreza

Si med bolj zadržanimi in potrebuješ več časa, da se odpreš? Ni težave – začni z nekaj sporočili, preden se odločiš za srečanje.

Če pa si bolj za čimprejšnji zmenek v živo, lahko hitro najdeš nekoga, ki je pripravljen na spontani zmenek že ta konec tedna!

Kako začeti?

Ustvari profil – izpolni svoje podatke, naloži fotografijo in napiši nekaj besed o sebi. Odkrij simpatije – uporabi napredno iskanje in poišči nekoga, ki ti je resnično pisan na kožo. Začni pogovor – pošlji sporočilo ali uporabi enega od zabavnih načinov spoznavanja. Dogovori se za zmenek – ko najdeš pravo osebo, se dogovorita za srečanje v živo.

5 nasvetov za uspešen prvi zmenek

Ko si našel/-a pravo simpatijo in se dogovoril/-a za srečanje, je pomembno, da se na zmenek dobro pripraviš. Tukaj je nekaj koristnih nasvetov:

Izberi primerno lokacijo – izberi prijeten kraj, kjer se bosta počutila sproščeno. Kavarna, park ali manjša restavracija so odlične možnosti. Sproščenost – bodi iskren/-a in odprt/-a, saj se tako lažje povežeš s sogovornikom. Poslušaj in postavljaj vprašanja – pokaži zanimanje za sogovornika, postavljaj vprašanja in poslušaj odgovore. Bodi to, kar si – ne pretvarjaj se, da si nekdo drug. Prava oseba te bo sprejela takšnega, kot si. Ne pričakuj preveč – ne obremenjuj se s tem, ali bo zmenek popoln. Pomembno je, da se zabavaš in spoznaš novo osebo.

Izberi brezplačni preizkus in spoznaj nekoga že danes!

Ne prepuščaj svoje ljubezenske zgodbe naključju! Registriraj se na ona-on.com, brezplačno preizkusi in spoznaj simpatijo.

Odkrij, kdo vse te čaka na drugi strani ekrana!

Naročnik oglasnega sporočila je VENETICOM, D. D.