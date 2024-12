Linolej - alternativa za vse, ki si želijo okolju in človeku prijazno talno oblogo

Beseda linolej izvira iz kombinacije imen za lan in olje. Je popolnoma naravna talna obloga in se proizvaja že več kot sto let. Večina sestavin je naravnih, obnovljivih surovin, kar daje linoleju tudi z ekološkega vidika status posebne talne obloge. Narejen je iz lanenega olja, lesene in plutovinaste moke, apnenca, lesa, smole in naravnih barvnih pigmentov. Podlaga linoleja pa je narejena iz jute. Poleg tega ne povzroča alergij in je odporen proti nastankom mikroorganizmov. Naravnost linoleja zlahka prepoznate po značilnem vonju. Linolej je na dotik topel, hoja po njem pa je zelo prijetna in sproščujoča.

Zaradi svoje elastične strukture je linolej primeren za zelo obremenjene prostore, predvsem pa za prostore z brezhibno čistočo, saj je med drugim antistatičen, zvočno izolativen in antibakteriološki material. Še posebej je linolej kot talna obloga primeren za šole, vrtce in bolnišnice, v stanovanjskih objektih pa ga polagamo predvsem v kuhinjah. Uporabimo ga lahko tudi za stopnice. Povsem neprimerna pa je talna obloga iz linoleja za vhodne prostore. Kamni in umazanija lahko namreč opraskajo vrhnjo plast. Prav tako ni primeren za vlažne prostore.

Foto: KEMOPLAST D.O.O.

Pravilno vzdrževana talna obloga iz linoleja se lahko obdrži celo do 30 let. Linolej je na voljo v rolah širine 200 centimetrov, kar pomeni, da se talna obloga lepi po celotni površini. S tem zagotovimo, da imamo optimalno vgrajeno talno oblogo, ki zaduši udarni zvok v prostoru in je dimenzijsko stabilna. Na voljo je v različnih barvnih odtenkih in vzorcih, zato ga lahko dobro kombiniramo s skoraj vsako opremo. Struktura linoleja je po vsej debelini identična, kar omogoča, da ga po letih uporabe saniramo z brušenjem ter nanosom zaščitnega premaza in spet je videti kot nov.

Foto: KEMOPLAST D.O.O.

Homogene in akustične različice linoleja omogočajo širok spekter uporabe od stanovanjskih, zdravstvenih, poslovnih do izobraževalnih ustanov ter zadovoljijo sleherne potrebe, namen in okus. Linolej je na voljo v debelinah 2,0, 2,5 in 3,2 milimetra, večina le-teh v roli širine 2 metrov, nekaj tudi v debelini 4,4 milimetra na pluti. Talne obloge iz linoleja ne polagamo sami, saj je potrebna posebna priprava podlage in posebno lepilo. Delo naj opravi izkušen podopolagalec. Linolej je elastičen material in če ga preveč prepogibamo in zvijamo, lahko poči. Ob segrevanju linoleja na primerno temperaturo pa ga seveda lahko oblikujemo, če gre za primer vgrajevanja na bolj zahtevne površine.

Polaganje linoleja

Najprej je treba pripraviti tla: površine zgladiti in zbrusiti ter dobro očistiti ves prah in umazanijo, da se linolej brez težav prilepi. Linolej se lepi na tla s posebnim lepilom. Ne sme se polagati, če je sobna temperatura nižja od 20 stopinj, ker je potem zaradi voskaste strukture težje obvladljiv. Prehod med tlemi in steno lahko poudarite, uporabite odtenke barv, ki se ujemajo z barvo in vzorcem linoleja ali stene.

Prednosti linoleja:

sestavljen iz naravnih materialov,

dober toplotni izolator,

primeren za higienske prostore in za ljudi, ki imajo težave z dihanjem,

tiha in mehka hoja – ni primeren za vlažne prostore (razen, če so stiki varjeni).

Pomanjkljivosti linoleja:

potrebno je občasno premazovanje površine (na 12 let), pregledati stike (pri varjenju),

občutljiv na temperaturo in luge,

debelina nad 2,5 milimetra občutljiva na točkovne obremenitve (vtiski), poznajo se risi čevljev,

potrebna strokovna vgradnja z lepljenjem.

