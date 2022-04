Jan Oblak po tisto, v čemer prekaša vse v ligi prvakov

Danes bosta prednosti domačega igrišča deležna Manchester City in Benfica. Angleški prvaki, podprti z arabskim kapitalom, s pomočjo katerega je trener Josep Guardiola na Otok pripeljal veliko želenih okrepitev, so v zadnjem desetletju vajeni osvajanja lovorik. V Angliji jih osvajajo kot po tekočem traku, v ligi prvakov pa se jim je še vedno zalomilo. Najdlje so prišli lani, ko so v finalu izgubili proti Chelseaju (0:1). Katalonskemu strategu, ki je ligo prvakov že osvojil z Barcelono, z Bayernom pa nato trikrat zapored izpadel v polfinalu, se tako v tej sezoni nasmiha nova priložnost.

Atletico mu je v ligi prvakov prekrižal načrte leta 2016, ko je Simeonejeva četa s pomembnim prispevkom Jana Oblaka (na povratni tekmi v Münchnu je ubranil 11-metrovko Thomasa Müllerja) prekrižala načrte "njegovemu" Bayernu. "Naš cilj ni remi. Smo lačni dobrega rezultata. Pred nami je velika tekma, naš tekmec v tej sezoni igra izjemno," pred dvobojem v Manchestru razmišlja Marcos Llorente. Oblakov soigralec se zaveda veličine tekmeca. "City ima prvovrstne igralce, boljše od nas," dodaja njegov trener Diego Simeone, ki je navdušen nad delovno etiko zvezdnikov Cityja, ki jim jo je vcepil Guardiola.

Oblakov Atletico je bil v izločilnem delu lige prvakov že usoden za enega velikana iz Manchestra. Foto: Reuters

Atletico, ki je v izjemni formi, saj je dobil zadnjih šest srečanj v španskem prvenstvu in se povzpel na tretje mesto, čaka nenavaden izziv. Lahko postane prvi v zgodovini evropskih tekmovanj, ki je zapored v gosteh vzel mero obema velikanoma iz Manchestra.

Pred tremi tedni je z 1:0 na Old Traffordu, kjer je Oblak ohranil nedotaknjeno mrežo na tekmi lige prvakov že 30. v svoji karieri (od sezone 2014/15, ko nastopa za Atletico, v elitnem tekmovanju ni čuvaja mreže, ki bi jih zbral več od Škofjeločana), ugnal (in izločil) United, zdaj bo gostoval še na Etihadu, pri vodilnem angleškem premierligašu. To bo Oblakova 68. tekma v ligi prvakov, na kateri bi ga lahko čakalo ogromno dela. V vrstah Manchester Cityja je v tej evropski sezoni največ strelov proti vratom tekmeca usmeril Alžirec Riyad Mahrez (29).

Atleticu zaradi kazni ne bo mogel pomagati Yannick Carrasco, poškodovana pa sta Jose Maria Gimenez in Hector Herrera. Pri gostiteljih je kaznovan Kyle Walker, na seznamu poškodovanih pa sta Ruben Dias in Cole Palmer.

Benfica se ne boji Liverpoola

Liverpool je v angleškem prvenstvu nanizal deset zmag. Foto: Guliverimage Lizbonski orli bodo poskušali po Ajaxu presenetiti še Liverpool. Portugalski velikan, ki se ga v Evropi že šest desetletij drži Guttmannovo prekletstvo, bo imel opravka z razigranim rdečim strojem z Otoka. Izbranci Jürgena Kloppa so skoraj nepremagljivi, v domačem prvenstvu so se po veličastnem nizu desetih zaporednih zmag približali vodilnemu Cityju na -1, v ligi prvakov pa so napredovali kljub domačemu porazu proti Handanovićevemu Interju (0:1). V obračun z Benfico se zavestno podajajo v vlogi favorita, trener Lizbončanov Nelson Verissimo pa verjame, da bi lahko danes na stadionu Luz zmaga ostala doma.

"Liverpool ima tako kot vsaka ekipa svoje slabosti, ki bi jih lahko izkoristili," sporoča 44-letni Portugalec, pred katerim je trenerski izziv kariere. Liverpool ne bo podcenjeval tekmeca. "Lahko bi govorili, da nam je bil žreb naklonjen, a je Benfica z razlogom med najboljših osem v ligi prvakov. Zahtevno bo," opozarja nizozemski branilec Virgil van Dijk, ki računa na nove mojstrovine soigralcev v napadu, zlasti afriških zvezdnikov Mohameda Salaha in Sadia Maneja, pa tudi Portugalca Dioga Jote, ki mu ob nastopu v domovini ne bo manjkalo motiva.

Rumena podmornica lovi novo senzacijo

Villarreal je v osmini finala lige prvakov spravil v solze navijače Juventusa. Foto: Guliverimage Sreda ponuja spopada v Villarrealu in Londonu. Rumena podmornica iz Španije, lanski zmagovalec lige Europa, je ogromno presenečenje lige prvakov. V osmini finala je preskočila italijansko oviro iz Torina, tokrat pa bo imela opravka z Bayernom, najboljšim nemškim klubom in enim od osrednjih favoritov za evropski naslov. Ko so Bavarci nazadnje zaigrali v ligi prvakov, so napolnili mrežo Šeškovemu Salzburgu (7:1). V osmini finala so na prvi tekmi v gosteh v Avstriji stežka remizirali (1:1), zdaj pa želijo v prvem četrtfinalnem dejanju v Španiji pustiti boljši vtis in si zagotovili prednost pred povratnim dvobojem.

Zavedajo se, da Villarreal nima ničesar izgubiti, pod vodstvom španskega trenerskega lisjaka Unaija Emeryja, ki ima bogate izkušnje z osvajanjem evropskih lovorik, pa namerava proti Bayernu drago prodati svojo kožo. Na stadionu Ceramica ni doživel poraza devet zaporednih srečanj, prav tako proti Realu in Atleticu. V sredo prihaja v goste zelo nevaren tekmec, pri katerem v napadu blesti Poljak Robert Lewandowski, ki je v tej sezoni z 12 zadetki tudi prvi strelec lige prvakov.

Real se želi maščevati Chelseaju

Chelsea je v prejšnji sezoni v polfinalu izločil Real, nato v finalu premagal še Manchester City. Foto: Reuters Naslov evropskega prvaka brani Chelsea. Po ruski vojaški invaziji na Ukrajino so se modri znašli v težavah zaradi številnih sankcij, uperjenih proti lastniku londonskega kluba Romanu Abramoviču. Chelsea je v angleškem prvenstvu zaostal za vodilnim dvojcem (City in Liverpool), v zadnjem nastopu pa doma nepričakovano pokleknil pred Brentfordom (1:4). Je bil z mislimi že preveč pri evropskem spopadu z Realom, s 13 naslovi evropskim rekorderjem?

Beli baletniki se spogledujejo z naslovom španskega prvaka, v ligi prvakov pa so v osmini finala po norem preobratu v režiji trikratnega strelca Karima Benzemaja izločili zvezdniški PSG. V soboto so na tekmi, polni spornih sodniških odločitev, po katerih je Benzema izvedel kar tri 11-metrovke in dvakrat zadel v polno, premagali Celto z 2:1. Lani je Chelsea v polfinalu izločil Real, letos se mu želi španski velikan oddolžiti. Zanimivo je, da so se Los Blancos v zgodovini evropskih tekmovanj s Chelseajem pomerili petkrat, a niso še niti enkrat okusili slasti zmage.