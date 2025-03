Izjemen dan za Ronalda, Mbappe na razprodanem Poljudu, Slovenci pri priljubljeni stranki

Slovenija želi zadržati članstvo v drugem najmočnejšem rangu lige narodov. Danes bo na Slovaškem gostovala že petič. Do zdaj je izgubila le enkrat, v Bratislavi pa se je nazadnje mudila leta 2009. Tudi takrat je slovensko izbrano vrsto vodil Matjaž Kek, po zadetkih Valterja Birse in Nejca Pečnika pa so njegovi varovanci pokvarili načrte gostiteljem (2:0). Kako bo slabih 16 let pozneje?

Adam Gnezda Čerin zaradi kazni rumenih kartonov, v skupinskem delu lige narodov je prejel dva, danes v Bratislavi ne more pomagati soigralcem. Foto: Guliverimage

Slovenija zaradi kazni ne more računati na Adama Gnezdo Čerina, zaradi poškodb pa so na stranskem tiru Andraž Šporar, Svit Sešlar in Igor Vekić. Že pred tem je bil za marčevski termin izgubljen Žan Celar. Najmočnejše zasedbe ne bo mogla danes predstaviti niti Slovaška. V napadu ne bo najboljšega strelca v skupinskem delu lige narodov Davida Strelca, manjkalo bo še nekaj pomembnih členov reprezentance, ki je na jakostni lestvici Fife 14 mest pred Slovenijo. Srečanje na skoraj razprodanem stadionu Tehelno Pole, kamor naj bi prišlo tudi nekaj sto slovenskih navijačev, se bo začelo ob 20.45. Povratni dvoboj bo v nedeljo v Stožicah.

Mbappe v Splitu proti Modriću

Kylian Mbappe bo za Francijo zaigral prvič po pol leta. Foto: Reuters Aktualna izvedba lige narodov vključuje nekaj novosti, spremenil se je tekmovalni format, temu primerno pa so še pomembnejše tekme v marčevskem terminu, ko se ponavadi niso igrala srečanja s tako pomembnim vložkom. Prvič v zgodovini se v izločilnem delu lige narodov za lovoriko, to so do zdaj osvojile le Portugalska, Francija in Španija, poteguje osem reprezentanc. Danes bodo odigrane prve četrtfinalne tekme, v naši soseščini pa bosta kar dva spektakla.

Hrvaška bo v Splitu na razprodanem Poljudu gostila Francijo, ki si želi postati prva reprezentanca z dvema naslovoma lige narodov. V Splitu bo v središču pozornosti Kylian Mbappe. Zvezdnik madridskega Reala se je po šestih mesecih vrnil v izbrano vrsto, danes pa bo skušal spraviti v slabo voljo klubskega soigralca Luko Modrića.

Pri madridskem Realu sta soigralca, danes pa bosta tekmeca v reprezentančnih dresih. Foto: Guliverimage

Dolgoletni kapetan kockastih pri 39 letih še zdaleč ni rekel zadnje, saj si silno želi osvojiti prvo lovoriko v dresu Hrvaške. Danes bo za ognjene vknjižil že 185. nastop, glede na njegovo izjemno fizično pripravljenost pa ne bi čudilo, če bi Dalmatinec kmalu vstopil v klub 200.

Zelo odmevajo tudi govorice, da bi lahko leta 2026, ko bo francoski selektor Didier Deschamps zapustil odgovorni položaj pri galskih petelinih, njegov naslednik postal Zinedine Zidane.

Nov mejnik Cristiana Ronalda

Na Danskem gostuje Portugalska, za katero bo Cristiano Ronaldo odigral prvo tekmo, odkar je 5. februarja dopolnil 40 let. Danski selektor Brian Riemer ga je pred srečanjem pohvalil v pogovoru za portugalski športni dnevnik O Jogo, ko je dejal, da je bil Ronaldo v njegovih očeh vedno boljši igralec od Lionela Messija. Kapetan Portugalske bo za domovino nastopil že 218. Dosegel je kar 135 zadetkov.

Nizozemska bo v Rotterdamu, ravno tam, kjer je Španija lani osvojila ligo narodov, ko je v finalu po strelih z bele točke premagala Hrvaško, gostila evropske prvake. Selektor tulipanov Ronald Koeman opozarja na mladi sili rdeče furije, Lamineja Yamala in Nica Williamsa, njegov stanovski kolega Luis de la Fuente pa pričakuje zelo zahtevno srečanje. "Kot da se bo igral finale," dodaja španski strateg, ki je izpostavil številne kakovosti mlade nizozemske zasedbe.

Moise Kean blesti v dresu Fiorentine, s katero bo 10. aprila gostoval v knežjem mestu. Foto: Reuters

Italija, ki Nemčije ni premagala že šest tekem zapored, bo elf gostila na San Siru. V napad Azzurrov bo po poškodbi najboljšega strelca serie A Matea Reteguija (Atalanta) verjetno Moise Kean, mladi zvezdnik Fiorentine, ki se bo prihodnji mesec spopadel s Celjem v četrtfinalu konferenčne lige. Moči v napadu naj bi združil z Giacomom Raspadorijem (Napoli). Tudi Nemci bodo oslabljeni v napadu, saj sta na seznamu poškodovanih zvezdnikov Arsenala Kai Havertz in Bayerja Florian Wirtz. Med vratnicama bi lahko stal kapetan Hoffenheima Oliver Baumann.

Danes bo zelo zanimivo kar pri treh slovenskih sosedah, saj bo zvečer poleg Hrvaške in Italije pomembna tekma tudi na Dunaju. Avstrija bo pričakala Srbijo. To je prvi dvoboj kvalifikacij za preboj/obstanek v najmočnejšem rangu lige narodov. Turčija bo gostila Madžarsko, Grčija Škotsko, Ukrajina pa na nevtralnem prizorišču v Španiji (Murcia) Belgijo.

