Stožice bodo razprodane za Srbijo, Haaland se je spet znesel nad Švedi

Pomočnik selektorjaki bo danes na slovenski klopi nadomeščal, je izbral začetno enajsterico. Za razliko od tekme v Oslu (0:0) je kar nekaj sprememb, od prve minute bodo zaigrali Oblak, Karničnik, Sikošek, Bijol, Mevlja, Brekalo, Kurtić, Gnezda Čerin, Zajc, Celar in Šeško.

Srbska reprezentanca je prejšnji teden prizadejala Sloveniji visok poraz (4:1). Foto: Sportida Tekmovalni ciklus lige narodov, kakršnega še ni bilo, saj bo večina članic evropske nogometne družine (z izjemo kaznovane Rusije) v poldrugem tednu odigrala kar štiri tekme, se bo končal s tekmami četrtega kroga. Danes bo dejavna tudi "slovenska" skupina B4, v kateri je po treh tekmah v najboljšem položaju Norveška. Vikingi so ostali brez zmage le proti Sloveniji (0:0 v Oslu), ki se je na Norveškem predstavila v bistveno boljši podobi kot pred tem v Beogradu (1:4).

V podobni luči se želi predstaviti tudi danes v Stožicah, kjer bodo tribune polne ljubiteljev nogometa, med katerimi ne bo manjkalo privržencev Srbije. Zaradi kazni kartonov bosta manjkala Petar Stojanović (strelec za zdaj edinega slovenskega zadetka v letošnji ligi narodov) in Miha Blažič, kazen pa je odslužil Miha Zajc, ki se tako vrača v ekipo.

Slovensko zasedbo bo ob odsotnosti Matjaža Keka, ki je bil pred dnevi pozitiven na testiranju za novi koronavirus, znova vodil njegov pomočnik Boštjan Cesar. Ko je bil prvič na delu, je slovenska obramba na čelu s kapetanom Janom Oblakom zadržala vse norveške napade. Kako bo zvečer?

👋 Lep pozdrav iz Stožic, kjer bomo spremljali tekmo #NationsLeague med Slovenijo 🇸🇮 in Srbijo 🇷🇸 #SrceBije #NationsLeague pic.twitter.com/o4mcvpX7z4

Izbranci Dragana Stojkovića napovedujejo boj na zmago, Slovenija pa se jim želi oddolžiti za prepričljiv poraz v Beogradu, kjer so si gostitelji zagotovili prednost v drugem polčasu, ko je v igro vstopilo nekaj "prvokategornikov", med njimi tudi kapetan Dušan Tadić in napadalec Reala Luka Jović, tudi strelec zmagovitega zadetka na zadnjem gostovanju v Stockholmu.

Četrto gostovanje Srbije na slovenskih tleh

Pred 11 leti je Sloveniji zmago nad Srbijo v Mariboru zagotovil zadetek Dareta Vršiča. Foto: Vid Ponikvar Srbska reprezentanca bo danes gostovala četrtič v Sloveniji. Dvakrat se je predstavila v Ljubljani, a še na stadionu za Bežigradom, na katerem se je vselej razšla s Slovenijo z neodločenim rezultatom 1:1. Najprej pred 21 leti še kot ZR Jugoslavija, nato še leta 2004, ko je v Ljubljani gostovala izbrana vrsta Srbije in Črne gore.

Nazadnje so se Srbi mudili v Sloveniji leta 2011, takrat je slovensko reprezentanco že vodil Matjaž Kek, ki danes zaradi okužbe z novim koronavirusom ne bo mogel voditi gostiteljev v Ljubljani. V Ljudskem vrtu so najboljši srbski nogometaši prvič gostovali v Sloveniji v dresu samostojne Srbije in doživeli prvi poraz (0:1).