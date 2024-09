Derbi v Amsterdamu, poseben jubilej Angleža

Liga narodov, 2. krog (nedelja, ponedeljek)

Derbi na Nizozemskem

Nemčija je začela življenje brez legendarne reprezentančno upokojene četverice Ilkaya Gündogana, Manuela Neuerja in Tonija Kroosa v velikem slogu, saj je v prvem krogu lige narodov v Düsseldorfu premagala Madžarsko s 5:0. Izjemen je bil na tem obračunu Jamal Musiala, ki je asistiral za tri gole svojih soigralcev, ob tem pa tudi sam prispeval zadetek. Tako kot Nemci pa je tudi Nizozemska z zmago začela novo obdobje v ligi narodov, saj je s 5:2 premagala Bosno in Hercegovino. To bo 47. srečanje med Nemčijo in Nizozemsko, 17-krat so zmagali Nemci, 17-krat so se srečanja končala z remijem, 12-krat pa so bili boljši Nizozemci.

Nazadnje sta se ekipi pomerili letos marca, ko je Nemčija v Frankfurtu zmagala z 2:1.

Harry Kane Foto: Reuters

Angleška prizadevanja za takojšnjo vrnitev v ligo A se bodo pod vodstvom novega selektorja Leeja Carsleya nadaljevala z domačo tekmo proti Finski, nasprotnici, s katero so se nazadnje pomerili leta 2001, ko jih je vodil Sven-Göran Eriksson. Švedu, ki je po dolgotrajni bolezni umrl prejšnji mesec, se bodo poklonili pred začetkom tekme. Posebna tekma čaka Harryja Kana, ki bo postal komaj deseti igralec, ki bo zbral sto nastopov za Anglijo. Enaintridesetletnik je debitiral leta 2015 in je s 66 goli na 99 tekmah najboljši strelec svoje države vseh časov.

