Večer gostov v ligi narodov. Osmim domačinom vsega točka.

Ponedeljkov večer je bil v ligi narodov v znamenju gostov. Na osmih tekmah, ki so bile na sporedu v ligah A, B, C in D, namreč ni uspelo zmagati niti eni domači reprezentanci. Gostje so vzeli kar sedem zmag in domačinom prepustili le točko.

V ponedeljkovih obračunih nogometne lige narodov sta derbi odigrali Italija in Nizozemska. V amsterdamski areni Johana Cruijffa so se po golu Nicole Barelle v podaljšku prvega polčasa tesne zmage veselili Italijani.

Italijani so se z zmago odkupili tudi svojim navijačem za petkov remi v Firencah z Bosno in Hercegovino (1:1). Obenem so prevzeli tudi vodstvo na lestvici v skupini 1 lige A.

Italija je prevladovala na terenu od samega začetka. Že v 17. in 19. minuti sta bila nevarna Nicolo Zaniolo (17.) in Ciro Immobile. Immobile je bil nato podajalec pri golu Barelle z glavo.

Tudi v drugem delu so bili Azzuri prepričljivejši. A v 53. minuti se je izkazal domači vratar Jasper Cillessen po poskusu Insigna. Dve minuti kasneje je najlepšo domačo priložnost zapravil Donny van de Beek, ki ni presenetil odličnega italijanskega vratarja Gianluigija Donnarummo. V končnici so Nizozemci prevzeli pobudo, a res nevarni za nasprotni gol niso bili,

BiH ostaja pri treh točkah, potem ko je v Zenici izgubila proti Poljski z 1:2 (1:1). Za domače se je začelo dobro, potem ko je Haris Hajradinović v 24. minuti zadel z bele točke. A tudi gostje so se dokopali do treh točk. Tik pred polčasom je poravnal Kamil Glick, Poljakom pa je zmago v drugem delu priigral Kamil Grosicki (67.).

V ligi B je vodstvo v skupini 1 malce presenetljivo prevzela Romunija, ki je v gosteh ugnala Avstrijo s 3:2 (2:1), Norvežani so s 5:1(3:1) slavili na Severnem Irskem in zaradi boljše razlike v zadetkih na lestvici prehiteli Avstrijce, s katerimi so izgubili uvodni dvoboj (1:2).

Tudi v skupini 2 ni reprezentance s popolnim izkupičkom. V vodstvu so Škoti po zmagi z 2:1 (1:1) na Češkem, Izrael je še drugič zaporedoma iztržil remi 1:1, tokrat doma proti Slovakom.

V ligi C imajo v skupini po današnjem drugem krogu vse štiri ekipe po tri točke, Kazahstan je doma izgubil z Belorusi z 1:2 (0:0), Albanija pa z Litvo z 0:1 (0:0).

Damjan Bohar je Sloveniji s prvim reprezentančnim golom prinesel prvo zmago v ligi narodov. Foto: Vid Ponikvar

Slovenija ni prepričala, a je dočakala zgodovinsko zmago

Slovenija je bila v svoji skupini v C ligi na delu v nedeljo. V Stožicah je tri dni po neprepričljivem remiju brez zadetkov proti Grčiji premagala skromno Moldavijo z 1:0. Z igro spet ni navdušila, za njeno zmago pa je s prvim golom v dresu Slovenije poskrbel Damjan Bohar.

Slovenija je prišla do zgodovinske prve zmage v ligi narodov. To ji je uspelo v osmem pozikusi in je zadostovalo za prvo mesto v skupini po prvih dveh tekmah, ki si ga deli z Grčijo. Ta je bila v gosteh z 2:1 boljša od Kosova.

Po tekmi Slovenije in Moldavije:

Fotogalerija s tekme v Stožicah, fotografa Vid Ponikvar in Grega Valančič/Sportida:

