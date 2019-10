V živo: Andraž Šporar v polno na Portugalskem, težko delo za Vida Belca v Sevilli

Šporar in Bajrić sta odigrala vseh 90 minut tekme, Slovan pa je v Bragi prišel do točke za remi z 2:2. Domači so po zadetku domačega branilca Bruna Viana vodili vse do izdihljajev prvega polčasa, ko je na sceno stopil slovenski reprezentant Šporar in z bele točke poskrbel za izenačenje. V sodnikovem podaljšku prvega polčasa je delivec pravice zaradi prekrška strelca Viana nad Šporarjem piskal najstrožjo kazen za Slovan. Z bele točke je streljal slovenski reprezentant, a mu je domači vratar Eduardo strel najprej ubranil, je pa Špoki prišel do odbite žoge in v drugem poskusu le zatresel mrežo Brage.

V Švici pri Luganu Domna Črnigoja gostuje Benjamin Verbič s kijevskim Dinamom. Prvega ni v postavi za tekmo, drugi je začel v udarni enajsterici. Jaka Bijol je v Moskvi pričakal Espanyol, v igro vstopil v 71. minuti in s soigralci doživel boleč poraz z 0:2. St. Etienne Roberta Berića je doma remiziral z volkovi iz Wolfsburga, Slovenec je v 40. minuti prejel rumeni karton zaradi grobosti, v 65. pa sedel na klop za rezerve. Miha Blažič je odigral vseh 90 minut tekme med Ferencvarošem in Ludogorcem. Izid mu ni bil v veselje.

Angleški velikan Manchester United je vknjižil točko na gostovanju pri nizozemski ekipi AZ Alkmaar. United je na Nizozemsko odpotoval brez prvega zvezdnika Paula Pogbaja, svoje navijače pa je zopet razočaral, saj v vrata gostiteljev ni sprožil niti enega samega strela. Arsenal v Londonu meri moči z belgijskim predstavnikom Standardom iz Liegea, gre mu veliko bolje kot rdečim vragom.

Liga Europa, skupinski del (2. krog):

Preberite še: