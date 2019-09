Šporar junak zmage nad turškim velikanom, uspešen tudi Verbič #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski udeleženci v evropski ligi, ki že tradicionalno poteka ob četrtkih, igrajo v petih skupinah. Vsak udeleženec je od Evropske nogometne zveze (Uefa) prejel skoraj tri milijone evrov nagrade, boj za nove točke in zaslužke pa se je že začel.

Verbič uspešen proti Švedom, ki so izločili Domžale Benjamin Verbič je proti Izraelu navdušil z dvema zadetkoma. Uspešen je bil tudi v prvem krogu lige Evropa. Foto: Reuters

V skupini A je ciprski prvak Apoel z Vidom Belcem in nedavnim junakom reprezentančne zmage nad Izraelom Romanom Bezjakom izgubil proti Dudelangu (3:4). Oba slovenska nogometaša sta odigrala vseh 90 minut.

Tudi v skupini B sta bila na delu kluba dveh Slovencev. Benjamin Verbič, strelec dveh zadetkov proti Izraelu, je s kijevskim Dynamom ugnal Malmö. Slovenski reprezentant je igral celo tekmo, v 51. minuti je prejel rumeni karton.

V skupini B nastopa tudi Lugano Domna Črnigoja, ki se je na zadnji reprezentančni akciji poškodoval. Njegov klub je bil v prvem krogu neuspešen na gostovanju na Danskem pri Köbenhavnu.

Berić neuspešen, Šporar blestel na Slovaškem

St. Etienne Roberta Berića, ki je na igrišče vstopil v 72. minuti, je v skupini I, kjer ne bo manjkalo "sosedskih" spopadov, moral priznati premoč belgijskemu Gentu. V skupini K sta bila na delu nekdanja soigralca iz vrst ljubljanske Olimpije Andraž Šporar in Kenan Bajrić, ki sta za začetek s Slovanom v Bratislavi ugnala turškega velikana Bešiktaš. Šporar je prikazal vrhunsko predstavo. Slovenski napadalec je v 14. minuti izkoristil napako vratarja Lorisa Kariusa in Slovan popeljal v vodstvo. V 58. minuti je Šporar zadel še enkrat in poskrbel za izenačenje na 2:2, podal pa je tudi za tretji zadetek slovaškega kluba. Bajrić je igral od 88. minute.

Prvi gol Šporarja:

14' Sporar

Slovan Bratislava 1-0 Beşiktaş



Kaleden kaleye gol mu yenir bee ülke puanimiza yazik 😡😡🦁🦁 pic.twitter.com/n3VedTSdHX — 🌟GS🌟İMPARATORE❤️💛 (@Galatomo) September 19, 2019

Drugi gol Šporarja:

58' Sporar

Slovan Bratislava 2-2 Beşiktaş pic.twitter.com/AVRlV54Wz0 — GOAL SENSÖR (@goalsensortv) September 19, 2019

Dva Slovenca sta bila dejavna tudi v skupini H. Moskovski CSKA z Jako Bijolom (igral je do 54. minute) je za začetek visoko izgubil v Razdragu pri Ludogorcu, evropskem krvniku slovenskega prvaka NK Maribor. Madžarski prvak Ferencvaroš z obrambnim stebrom Miho Blažičem je evropsko pot začel z remijem na odmevnem gostovanjem pri Espanyolu.

Partizan edini iz nekdanje Jugoslavije

Evropska liga se bo igrala tudi na stadionu Partizana v Beogradu. Foto: Getty Images Fnale bo 27. maja 2020 na severu Poljske v Gdansku. Zmagovalca evropske lige čaka mikavna nagrada, zagotovljen nastop v skupinskem delu lige prvakov v sezoni 2020/21. Če bo imel tega že zagotovljenega zaradi dobrih uvrstitev v domačem prvenstvu, si bo pravico do nastopa v skupinskem delu lige prvakov neposredno zagotovil tretjeuvrščeni klub francoskega prvenstva.

Med favoriti za osvojitev naslova izstopajo zadnji finalist Arsenal (Ang), zadnji polfinalist Eintracht Frankfurt (Nem), pa nekdanji serijski prvak Sevilla (Špa), mestna tekmeca iz Rima Lazio in Roma (oba Ita) ter Manchester United (Ang). Ta se želi vrniti na pot stare slave in se bo v skupini L meril tudi z beograjskim Partizanom, edinim klubom z območja nekdanje Jugoslavije, ki si je zagotovil nastop v skupinskem delu evropske lige prek kvalifikacij. Mariboru se ni posrečilo, saj ga je v play-offu po napeti končnici dvoboja v Ljudskem vrtu izločil Ludogorec.