Agonija Nemca, ki si ga je po Realu privoščil še Slovenec #video

Ko se je Loris Karius leta 2016 iz Mainza preselil v Liverpool, je spadal med najobetavnejše nemške vratarje. Jürgen Klopp mu je zaupal, na stranski tir ga niso vrgli niti posamični spodrsljaji, ki si je kdaj pa kdaj privoščil njegov rojak. Še vedno mu je verjel, celo do te mere, da mu je v lanskoletnem finalu lige prvakov zaupal mesto glavnega čuvaja.

Velika napaka Kariusa v Bratislavi:

Nato pa je sledila tekma, po kateri je zahteva navijačev, da se ekipa okrepi na najbolj občutljivem igralnem položaju v klubu, postala tako velika, da je vodstvo Liverpoola preprosto ni moglo ignorirati. Privoščil si je dve grobi napaki. Karimu Benzemaju ter Garethu Balu je ponudil pot do lahkih zadetkov, njegov nastop pa je še dolgo dvigoval prah. Nemec naj bi po eni izmed razlag po udarcu kapetana Reala Sergia Ramosa, ki ga delivci pravice niso kaznovali, utrpel pretres možganov.

Šporar sprejel darilo

Andraž Šporar je dvakrat zatresel mrežo turškega velikana. Foto: Reuters Kakorkoli že, velika škoda klubu, ki je ostal brez evropske lovorike, je bila storjena. Rdeči so globoko segli v žep in iz Rima pripeljali Alissona Beckerja. Liverpool je postal evropski prvak, Brazilec pa kandidira za najboljšega vratarja na svetu. Kaj pa Karius? Z Bešiktašem, s katerim je lani sklenil dveletno pogodbo in se v mesto, kjer se srečujeta Evropa in Azija, podal kot posojen vratar Liverpoola, je neuspešno naskakoval lov na turški vrh, v Evropi pa bo skušal zadovoljiti zahtevne navijače v ligi Europa.

Evropska sezona se mu ni začela po načrtih, saj je turški velikan izgubil na gostovanju v Bratislavi. Slovan, slovaški prvak, ga je premagal s 4:2, največ preglavic pa je obrambi Turkov povzročal prav Slovenec. Andraž Šporar je dosegel dva zadetka, hkrati pa prispeval še podajo za tretjega, po katerem se je Slovanu v izdihljajih srečanja odprla pot do velikega preobrata in zmage s 4:2.

Nemec je prevzel odgovornost za napako za prvi zadetek Andraža Šporarja. Foto: Reuters

Pri gostih si je najnižjo oceno prislužil prav vratar. Karius je znova izstopal, še enkrat po nerazumljivi napaki v 16. minuti, ki je spravila v bes navijače Bešiktaša in ponovno nasmejala številne uporabnike družbenih omrežij. Skušal je priti do žoge, a jo je tako udaril z glavo, da je izgubil nadzor nad njo in ga je preletela, nato pa je Nemec za nameček še treščil v soigralca. Napako je Izkoristil prav 25-letni Ljubljančan, sprejel nenadejano darilo in brez večjih težav zatresel mrežo Bešiktaša za 1:0.

Karius se je posul s pepelom

Nemec se je leta 2018 odpravil v Bešiktaš, leta 2020 pa naj bi se vrnil na Otok. Foto: Reuters ''Prevzemam odgovornost za prvi zadetek. Še vedno se nam je ponujala možnost za zmago, a se nam ni izšlo,'' se je po dvoboju Karius posul s pepelom in navijače zaprosil, da igralcem po porazu na Slovaškem ne obrnejo hrbta: ''V ponedeljek nas čaka pomemben dvoboj. Potrebujemo vašo pomoč, da prebrodimo težave,'' je povedal posojeni vratar Liverpoola, ki ga v ponedeljek čaka derbi kroga, dvoboj s turškim podprvakom Istanbulom Basaksehirjem.

Ko ga je Šporar ugnal v drugo, je to storil z mojstrskim strelom po prodoru z desne strani. Slovan je vrnil v igro (2:2), nato pa so gostitelji v zadnjih minutah povsem preobrnili potek dogodkov in se razveselili odmevne zmage nad favoriziranim tekmecem.

Začela se je veselica, tako Šporar kot tudi drugi slovenski legionar Kenan Bajrić, ki je vstopil v igro v 89. minuti, pa sta lahko praznovala največjo evropsko zmago, odkar si služita kruh pri Slovanu.