Kampl si bo zvečer grizel nohte

V zadnjem krogu skupinskega dela lige Europa bodo podelili še 11 vozovnic za 1/16 finala. Trinajst klubov si je že zagotovilo napredovanje, med njimi so tudi trije s slovenskimi legionarji. To so Dinamo Kijev Benjamina Verbiča, Dinamo Zagreb Petra Stojanović in Zenit Mihe Mevlje. RB Leipzig Kevina Kampla še upa na napredovanje, a ni odvisen le od sebe.