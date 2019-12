Slovenija v zadnjih 12 letih le enkrat nižje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po s tekmami zelo siromašnem decembru, saj je bilo po svetu odigranih le 19 prijateljskih dvobojev, na svetovni nogometni jakostni lestvici ni bilo velikih sprememb. Na prvem mestu zanesljivo ostaja Belgija. Rdeči vragi bodo še drugo leto zaporedoma vstopili v novo leto kot št. 1 na svetu, takoj za njimi pa sta svetovna prvakinja Francija in Brazilija, ki je nogometno leto 2019 zaznamovala z lovoriko na južnoameriškem prvenstvu. Takšen je bil vrstni red najboljše trojice tudi ob koncu leta 2018.

Reprezentanca Katarja se pripravlja na leto 2022. Foto: Reuters

Priznanje, ki ga Fifa dodeljuje reprezentanci z največjim napredkom v zadnjem letu, pripada Katarju. Bogati gostitelji naslednjega svetovnega prvenstva (2022), v Dohi te dni poteka tudi klubsko svetovno prvenstvo, so v enem letu pridobili kar 138 točk in se na lestvici povzpeli za 38 mest. Izdatno sta napredovali tudi Alžirija (+32) in Japonska (+22).

Pred devetimi leti boljša za 47 mest

Slovenija je pred devetimi leti spadala med 20 najboljših reprezentanc na svetu. Foto: Vid Ponikvar Slovenska nogometna reprezentanca je zadržala 64. mesto, kjer je bila že novembra. V letu 2020 jo sprva čakajo spomladanske prijateljske tekme, dogovorjen je že dvoboj s Turčijo, jeseni pa bo Kekova četa nastopila v drugi izvedbi lige narodov. Slovenija si deli 64. mesto s Črno goro.

V zadnjih 12 letih je končala leto le enkrat nižje. Leta 2017 je bila 69. reprezentanca sveta, najvišje pa je prezimila leta 2010, ko je bila na visokem 17. mestu, še polna pozitivnih vtisov po nastopu na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki. To je tudi zadnje veliko tekmovanje, na katerem je nastopila slovenska reprezentanca, ki jo je tudi takrat vodil Matjaž Kek.

