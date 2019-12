Kek ni več hrvaški rekorder, Hajduk ga ni pozabil

Matjaž Kek je bil trener Rijeke kar pet let in pol.

Matjaž Kek je bil trener Rijeke kar pet let in pol. Foto: Vid Ponikvar

Selektor slovenske izbrane vrste Matjaž Kek je pred vrnitvijo v domovino navduševal na Hrvaškem. Rijeko je popeljal do številnih zgodovinskih uspehov, na vročem stolčku pa neprekinjeno sedel kar pet let in pol ter s tem postavil nov rekord hrvaškega prvenstva. Trajal je dobro leto, nato pa je rekord Mariborčana, za katerega se po novem spet zanima splitski Hajduk, popravil trener Interja Samir Toplak.

Ko je Matjaž Kek 27. februarja prevzel Rijeko, je le malokdo verjel, da se je začela pisati zgodba, ki je reškega prvoligaša usmerila v lepšo prihodnost. Zgodovinski naslov hrvaškega prvaka, pokalni lovoriki, superpokal, nastopi v skupinskem delu lige Europa, številni nogometaši, ki so si prislužili dres hrvaške izbrane vrste in polnili klubsko blagajno z visokim zaslužkom ob prodaji.

Mariborčan je postal eden najbolj priljubljenih in spoštovanih Slovencev na Hrvaškem, navijači Rijeke pa so stežka preboleli njegov odhod, ko se je lani po porazu z Gorico odločil za nepreklicno slovo. Pri reškem klubu je zdržal 2.048 zaporednih dni in porušil dotedanji absolutni rekord hrvaškega prvenstva, ki si ga je lastil "koprski" znanec Igor Pamić.

Novi rekorder je Toplak

Slovenija je pod vodstvom Matjaža Keka v kvalifikacijah za EP 2020 osvojila četrto mesto. Foto: SPS/Sportida Ko je Kek lani zapustil Rijeko, je kmalu sprejel ponudbo predsednika Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenka Mijatovića in postal selektor slovenske reprezentance. Vodil jo je v kvalifikacijah za EP 2020, kjer mu ni šlo vse po načrtih, saj je Slovenija zaostala za Poljsko, Avstrijo in Severno Makedonijo. V času zimskega premora je misli počasi že preusmeril na leto 2020, ki prinaša nekaj prijateljskih tekem (potrjena je že spomladanska s Turčijo), nato pa drugo izvedbo lige narodov, iz Hrvaške pa je prišla novica, da ni več rekorder prvenstva.

Njegov stanovski kolega Samir Toplak, nekdanji branilec Varteksa in Bochuma, je postavil nov rekord. Na trenerski stolček Interja iz Zaprešića se je podal leta 2014, do danes pa ga vodi že 2.072 dni. 49-letni Varaždinec v predmestju Zagreba vodi tudi mladega slovenskega vratarja Žigo Freliha, v jesenskem delu prvenstva pa je klub, ki mu nagajajo finančne težava, osvojil osmo mesto.

Pri Hajduku se obeta nova menjava

Mario Stanić je sveža pridobitev vodstva splitskega Hajduka. Foto: Reuters Jesenski del je končal z remijema proti Hajduku in Gorici. Odmeval je zlasti remi s Splitčani, ki bi lahko po prihodu nekdanjega hrvaškega reprezentanta Maria Stanića, posebnega svetovalca za kadrovsko politiko, in novega športnega direktorja Ivana Kepčije kmalu zamenjali trenerja. Damirju Buriću, ki je v zadnjih mesecih paral živce navijačem s številnimi neuspehi in klavrnimi gostovanji, so dnevi šteti.

Med glavnimi favoriti za novega trenerja je Igor Tudor, ki je nazadnje vodil Udinese v serie A, omenjajo pa tudi slovenskega selektorja Čeprav ima Kek sklenjeno pogodbo s slovensko nogometno zvezo do leta 2022 in po koncu kvalifikacij v javnosti ni namigoval, da bi se lahko odločil za drugačne izzive, se je po poročanju nekaterih hrvaških medijev 58-letni Mariborčan znašel med resnimi kandidati za novega trenerja Hajduka.

Hrvaški portal SportCom.hr je s svojo objavo razvnel domišljijo navijačev splitskih belih, ki so več kot pet let spremljali nemoč svojih ljubljencev proti Kekovi Rijeki.

Matjaž Kek je kot trener Rijeke v jadranskem derbiju zmagoval tudi proti rojaku Marijanu Pušniku. Foto: Vid Ponikvar

Mariborčan z Rečani ni niti enkrat izgubil na gostovanju v Dalmaciji, na Hrvaškem pa so odmevala tudi priznanja, da je v mladosti stiskal pesti za splitski klub in ga občudoval. Pozneje je kot trener postal strup za Hajduk, navijači pa ga tako spoštujejo, da ga po vsaki resnejši krizi, teh pa v zadnjih letih na Poljudu ni malo, omenjajo kot željo za novega trenerja.