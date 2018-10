Italija se klanja Josipu Iličiću #video

Slovenski nogometaši in trenerji na delu v tujini se po reprezentančnem premoru posvečajo klubskim nalogam. V nedeljo je bil v središču pozornosti Josip Iličić, ki je zabil tri gole za Atalanto in navdušil tudi z golom, o katerem bodo v Italiji govorili v naslednjih dneh. Na Apeninskem polotoku se je s prvim prvenstvenim zadetkom sezone izkazal tudi Miha Zajc. V soboto je z novima dvema goloma na Slovaškem zablestel Andraž Šporar. Precej prahu pa je dvignil tudi Kevin Kampl, ki ga na zadnji reprezentančni akciji zaradi zdravstvenih težav ni bilo, tokrat pa je v Nemčiji, tako kot pred reprezentančnim premorom, zaigral.

Slovenska trenerja na delu v tujini:

Slaviša Stojanović ostal brez prvega mesta Slaviša Stojanovićje z Levskim izgubil derbi pri Ludogorcu. Foto: Vid Ponikvar Nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović je z Levskim, s katerim je v enajstih nastopih kar devetkrat zmagal, v soboto v velikem derbiju bolgarskega prvenstva gostoval pri prvem favoritu prvenstva Ludogorcu v Razgradu. Levski je izgubil z 1:2, branilec naslova pa se je z zmago povzpel na prvo mesto in Stojanovićevo četo prehitel za točko. To je bila za nekdanjega slovenskega selektorja najtežja preizkušnja, odkar se je preselil v Sofijo. Levski je bil bolgarski prvak že 26-krat, zadnjič pa je prvenstveni maraton kot prvi končal pred devetimi leti. Lastnik kluba Spas Rusev ne skriva želje, da bi se vrnil na bolgarski prestol. Nesrečni remi Luke Elsnerja Luka Elsner je v soboto osvojil točko na gostovanju pri Roeselareju. Foto: Grega Valančič/Sportida Po veliki pokalni zmagi, ko je izločil veliki Anderlecht, se je Luka Elsner z Union Saint-Gilloisejem spet osredotočil na nastope v belgijski drugi ligi, kjer mu gre odlično. Po nizu pozitivnih rezultatov, nanizal je kar pet zmag, je klub iz Bruslja z veliko tradicijo prevzel vodstvo na lestvici. V soboto se mu je v desetem krogu druge belgijske lige nasmihala nova zmaga. Gostoval je pri Roeselareju in ob koncu dvoboja vodil z 1:0, nato pa v drugi minuti sodnikovega podaljška prejel zadetek (1:1), tako da se je moral zadovoljiti z le točko (1:1). V Belgiji je nepremagan že na sedmih zaporednih srečanjih. Pri vrhu lestvice druge belgijske lige vlada ogromna gneča, saj trije najbližji zasledovalci Elsnerjeve čete s tekmo manj zaostajajo za Unionom le dve točki, tako da se obeta dramatično nadaljevanje prvenstva. V prvo ligo ob koncu sezone vodi samo prvo mesto. Union, ki je z 11 prvenstvenimi lovorikami tretji najbolj zmagoviti belgijski klub, na vrnitev med prvoligaše sicer čaka od daljnega leta 1973.

Slovenski reprezentanti na delu v tujini:

Jan Oblak je v soboto na gostovanju pri Villarrealu zbral kar pet obramb. Foto: Guliver/Getty Images

Vratarji:

Vid Belec: Sampdoria bo v prvi italijanski ligi v ponedeljek v zadnji tekmi devetega kroga ob 20.30 gostila Sassuolo. Mariborčan, ki je v tem letu branil na vseh tekmah slovenske reprezentance, v tej sezoni še ni dočakal priložnosti, da bi stopil med vratnici nekdanjega italijanskega prvaka iz Genove. Pri Sampdorii namreč blesti 21-letni Argentinec Emil Audero, ki je v tej sezoni ubranil kar 87,5 odstotka vseh strelov in je v tej statistični prvini najboljši vratar v najmočnejših evropskih ligah, boljši tudi od Huga Llorisa (86,7), Alissona Beckerja (85,7). Drugi najboljši vratar v serie A na tej lestvici je izkušeni Slovenec Samir Handanović (79,3), ki blesti na vratih Interja.

Jan Koprivec: izkušeni slovenski vratar je poškodovan, zato ga še nekaj časa ne bo mogoče pričakovati med vratnicama Pafosa, ki se bo v šestem krogu ciprskega prvenstva v ponedeljek ob 18. uri doma pomeril z Alkijem Oroklinijem. To bo derbi začelja ciprskega prvenstva, Pafos, ki je v tej sezoni osvojil le eno točko, pa je pred kratkim dobil novega trenerja. To je donedavni trener splitskega Hajduka Željko Kopić.

Matic Kotnik: Panionios je v uvodni tekmi sedmega kroga grškega prvenstva v soboto izgubil na gostovanju pri slovitem mestnem tekmecu Panathinaikosu (0:1). Nekdanji vratar Celja, ki je bil v prejšnji sezoni med boljšimi v grški ligi, je branil vso tekmo.

Jan Oblak: prvi zvezdnik slovenskega nogometa, ki letos ne bo branil za reprezentanco, je v soboto z Atleticom gostoval na stadionu, na katerega nima prijetnih spominov. V devetem krogu španskega prvenstva je gostoval na Madrigalu pri Villarrealu, kjer si je konec leta 2016 poškodoval levo ramo, zaradi katere je v zadnjem času kar nekajkrat izpustil reprezentančno akcijo. Rdeče-beli so pri rumeni podmornici osvojili točko (0:0).

Vrhunec Oblakovih posredovanj na gostovanju pri Villarrealu:

You won’t see this all over your TL because his name isn’t De Gea. Jan Oblak ladies and gentlemen pic.twitter.com/OyVTbvlccp — Nico (@TheNico_15) October 20, 2018

Na začetku drugega dela so povedli, a je nato Oblakova premagal Mario Gaspar in poskrbel, da je moral Škofjeločan prvič po štirih tekmah španskega prvenstva po žogo v svojo mrežo. Slovenec je z nekaterimi vrhunskimi posredovanji v drugem polčasu preprečil Villarrealu popoln preobrat, navijače je najbolj navdušil s posredovanjem ob prodoru Carlosa Bacce, ko mu je z roko mojstrsko izbil žogo. Na koncu je zbral pet obramb. Statistiki so izbrskali podatek, da je ubranil 13 od zadnjih 14 strelov, ki so romali v okvir njegovih vrat.

1 - Jan Oblak has saved 13 of the last 14 shots on target he has faced for @atletienglish in La Liga. Rescuer. pic.twitter.com/EXRyTPbfeC — OptaJose (@OptaJose) October 20, 2018

Oblak navdušuje s statistiko učinka na tekmah španskega prvenstva. Za Atletico je branil 125-krat. Kar 73-krat je ostal nepremagan, število tekem, v katerih je zaklenil vrata, pa je večje od števila prejetih zadetkov na vseh tekmah! Njegova mreža se je zatresla le 72-krat! Škofjeločan je tudi vratar, ki je v tej sezoni v španskem prvenstvu prejel najmanj zadetkov (le pet), tako da mu znova kaže odlično v točkovanju za priznanje zamora, ki ga po koncu vsake sezone prejme vratar z najmanjšim številom prejetih golov v la ligi. Če bi ga osvojil ponovno, bi bilo to že četrtič zapored, s čimer bi se na večni lestvici izenačil z nekdanjim vratarjem Barcelone Victorjem Valdesom.

Miha Mevlja že dalj časa ni zastopal barv Zenita v ruskem prvenstvu. Foto: Getty Images

Branilci:

Kenan Bajrić: vodilni Slovan iz Bratislave je v soboto v 12. krogu slovaškega prvenstva doma premagal Zlate Moravce (3:1), ki na lestvici zasedajo predzadnje mesto in favoritom iz glavnega mesta niso predstavljale večjih težav. Ljubljančan je odigral vso tekmo in v 17. minuti prejel rumeni karton.

Jure Balkovec: po reprezentančnem debiju, ki ga je dočakal na tekmi proti Cipru, je s Hellasom Verona v drugi italijanski ligi v nedeljo gostoval pri Venezii in remiziral z 1:1. Igral je vso tekmo.

Miha Blažič: vodilni Ferencvaroš je v soboto v 11. krogu madžarskega prvenstva doživel prvi poraz v tej sezoni (0:1). Izgubil je na gostovanju pri Akademiji Puškaš. Primorec je odigral vso tekmo.

Matija Boben: Rostov je v petek v 11. krogu ruskega prvenstva izgubil v Moskvi pri branilcu naslova Lokomotivu (1:2). Nekdanji član Gorice je v tej sezoni za Rostov nastopil le v pokalu, v prvenstvu pa še ni dočakal svoje priložnosti, ni kandidiral za srečanje.

Antonio Delamea Mlinar: New England Revolution je v noči na petek brez pomoči slovenskega branilca izgubil z 1:4 na gostovanju pri Real Salt Laku. To je bila zanj predzadnja tekma v tej sezoni. Konec tedna ne bo na delu, bo pa sklenil sezono 28. oktobra proti Montreal Impact. Ker je v vzhodni konferenci lige MLS preveč oddaljen od mest, ki vodijo v končnico, bo s tem tudi končal sezono.

Erik Janža: Osijek je v soboto v 11. krogu hrvaškega prvenstva visoko premagal zadnjeuvrščeni Rudeš (4:1), ki je v tej sezoni zbral le dve točki. Zagrebčani so presenetljivo vodili z 1:0 po prvem polčasu, v nadaljevanju pa je Osijek povsem nadigral tekmeca. Prekmurec je odigral vso tekmo. Slavonci za vodilnim Dinamom zaostajajo štiri točke in na lestvici zasedajo visoko drugo mesto.

Bojan Jokić: predzadnjeuvrščena Ufa je v soboto doma remizirala z Rubinom iz Kazana (0:0), ki ga je Evropska nogometna zveza (Uefa) pred kratkim zaradi nespoštovanja finančnih pravil izključila iz evropskih tekmovanj. Kapetan slovenske reprezentance zaradi poškodbe na torkovi tekmi proti Cipru ni kandidiral za srečanje.

Luka Krajnc: Frosinone je v nedeljo v prvi italijanski ligi doma s 3:3 remiziral proti Empoliju, a brez pomoči slovenskega branilca, ki je bil odsoten in ga ni bilo niti na klopi. Mariborčanu je na reprezentančni tekmi v Oslu po udarcu v glavo počila arkada, dobil je tudi pretres možganov, a so nadaljnja opazovanja v bolnišnici potrdila, da ni prišlo do hujše poškodbe.

Miha Mevlja: vodilni Zenit je v nedeljo v ruski premier ligi doživel boleč poraz, z 0:1 je klonil v Moskvi pri tamkajšnjem Dinamu. Tudi tokrat brez pomoči primorskega branilca, ki je vso tekmo presedel na klopi za rezervne nogometaše.

Nemanja Mitrović: Jagiellonia Bialystok je v petek v 12. krogu poljskega prvenstva doma premagala Pogon Szczecin z 2:1. Ljubljančan je bil ponovno standardni član začetne postave in odigral vso tekmo, rumeno-rdeči pa so se s sedmo zmago v tej sezoni povzpeli na prvo mesto.

Petar Stojanović: vodilni hrvaški prvoligaš Dinamo Zagreb, ki tudi brani naslov, je v 11. krogu v soboto gostoval v Pulju pri Istri 1961 in jo zlahka premagal s 4:1. Ljubljančan je odigral vso tekmo. Dinamo ima na lestvici štiri točke prednosti pred Osijekom, Rijeka, ki jo je v petek prvič vodil Igor Bišćan in je premagala Inter Zaprešić z 2:1, pa zaostaja za deset točk. Matjaž Kek je po skoraj šestih letih spremljal dvoboj le kot gledalec.

Aljaž Struna: Palermo je v osmem krogu druge italijanske lige v nedeljo gostoval pri Lecceju in zmagal z 2:1. Pirančan, ki je imel v zadnjih tednih težave z zdravjem, zaradi katerih ga selektor ni uvrstil na reprezentančni seznam, je zdaj pripravljen na največje napore, kar je pokazal tudi tokrat, saj je odigral vseh 90 minut.

Nejc Skubic: Konyaspor je v nedeljo v prvi turški ligi z 1:1 remiziral v gosteh pri Rizesporju. Slovenski branilec, ki je v torek na tekmi proti Cipru prvič v državnem dresu dosegel zadetek, je tudi tokrat igral od prve do zadnje minute.

Josip Iličić v Italiji po sijajni predstavi v Veroni prejema čestitke z vseh strani. Foto: Getty Images

Vezisti:

Jaka Bijol: obetavni 19-letni zvezni igralec se je v prejšnji sezoni dokazoval pri velenjskem Rudarju, v tej pa po odmevnem prestopu v vrste CSKA Moskve redno nastopa tako v ruskem prvenstvu kot tudi ligi prvakov, kjer je premagal celo madridski Real, prejšnji teden pa debitiral še v dresu članske izbrane vrste. CSKA je v petek v uvodni tekmi 11. kroga ruskega prvenstva gostoval pri Anžiju iz Mahačkale in zmagal z 2:0, Korošec pa zaradi zdravstvenih težav, zaradi katerih je izpustil tudi nastop na zadnji reprezentančni tekmi proti Cipru, ni kandidiral za tekmo.

Domen Črnigoj: Lugano je v 11. krogu prve švicarske lige v nedeljo doma s 3:1 premagal St. Gallen. Primorec, ki se je v zadnjem času uveljavil v reprezentanci, je tokrat na igrišče prišel v 73. minuti.

Josip Iličić: potem ko skoraj dva meseca zaradi zdravstvenih težav ni igral in v torek v majici reprezentance sploh prvič nastopil od prve minute v tej sezoni, je v nedeljo v Italiji zablestel in prišel do drugega hat-tricka v prvi italijanski ligi. To mu je uspelo v Veroni, kjer je z Atalanto gostoval pri Chievu. Prvič je zadel v 28. minuti, ko je poskrbel za mojstrovino, ki bo v Italiji odmevala še nekaj časa. Drugič je v polno, spet po strelu od daleč, zadel v 50. minuti, tretjič pa manj kot dve minuti pozneje, ko je zaokrožil podvig, ki mu do zdaj še nikoli ni uspel. Ko je po uri igre odšel z igrišča, ga je občinstvo v Veroni nagradilo z bučnim aplavzom.

To je bil šele drugi hat-trick v italijanskem prvenstvu v tej sezoni, Kranjčan pa je zdaj pri 76 golih v 302 nastopih v elitnem italijanskem nogometnem razredu. Za Atalanto je v 46 nastopih zabil 18 golov.

Kevin Kampl: RB Leipzig je po odličnem nizu, v vseh tekmovanjih je zmagal štirikrat zapored, v soboto remiziral na gostovanju pri Augsburgu (0:0) in na lestvici zdrsnil na četrto mesto. 28-letni Slovenec, ki je med reprezentančnim premorom dvigoval kar nekaj prahu, saj se zaradi bolezni, čeprav je tekmo pred reprezentančno akcijo odigral, ni niti pojavil na reprezentančnem zboru zdaj že nekdanjega selektorja Tomaža Kavčiča, ki je dal večkrat roko v ogenj za Kampla, na koncu pa od sedmih tekem v vlogi selektorja nanj računal samo na treh. Zdaj, ko je Kampl na prvi tekmi po reprezentančnem premoru, za svoj klub spet zaigral in bil na igrišču do 86. minute, pa je jasno, da bo kritikov sicer odličnega vezista še veliko več.

Rene Krhin: Nantes je v soboto v desetem krogu francoskega prvenstva na domačem igrišču nadigral Toulouse (4:0). Štajerec, ki je v zadnjem obdobju standarden član začetne enajsterice, je tokrat spremljal dvoboj s klopi za rezervne igralce. Nantes je na lestvici prehitel Monaco in se dvignil na 18. mesto.

Jasmin Kurtić: izkušeni slovenski reprezentant bo zaradi zloma komolca prisiljen počivati še kar nekaj časa. Njegov SPAL je v uvodni tekmi devetega kroga italijanskega prvenstva v soboto gostoval na Olimpijskem stadionu v Rimu in presenetil Romo (2:0).

Žan Majer: Rostov je v petek v 11. krogu ruskega prvenstva izgubil v Moskvi pri branilcu naslova Lokomotivu (1:2). Štajerec je v tej sezoni za Rostov nastopil le v pokalu, v prvenstvu pa še ni dočakal svoje priložnosti. Tokrat je sedel na klopi za rezervne igralce.

Rajko Rotman: Kayserispor je v soboto izgubil pri drugouvrščenem klubu Istanbul Basaksehir (0:1). Mariborčan ni kandidiral za tekmo proti nekdanjemu klubu, saj je na zadnjem prvenstvenem dvoboju prejel rdeči karton.

Leo Štulac: Parma je v nedeljo v prvi italijanski ligi izgubila doma proti Laziu z 0:2. Slovenski vezist je bil tudi tokrat na igrišču od prve do zadnje minute.

Benjamin Verbič: kijevski Dinamo je v soboto zmagal na gostovanju pri Vorskli Poltavi (1:0). To je bil dvoboj 12. kroga ukrajinskega prvenstva. Vojničan, ki je nastopa za reprezentanco proti Norveški in Cipru zaradi poškodbe stegenske mišice naknadno odpovedal, še ni bil pripravljen za nastop. Dinamo za vodilnim Šahtarjem zaostaja le dve točki.

Miha Zajc: drugoligaški prvak Empoli je v času nedeljskega kosila gostoval pri Frosinoneju in remiziral s 3:3. Tudi po zaslugi slovenskega reprezentanta, ki je najprej v šesti minuti prejel rumen karton, v 32. minuti pa zadel za 1:1. Na igrišču je bil do 66. minute. Ko je odšel na klop, je njegov klub zaostajal z 2:3, a potem le prišel do zelo pomembne točke v boju za obstanek. Slovenski vezist je dočakal prvi prvenstveni gol v tej sezoni, ni bil pa to njegov prvenec v prvi italijanski ligi. Pred dvema sezonama je v njej namreč že zadel.

Gol Mihe Zajca:

Andraž Šporar v reprezentančnem dresu še čaka na strelski prvenec, v dresu Slovana pa zabija mreže z neverjetno lahkoto. Foto: nzs.si

Robert Berić: Saint Etienne je v prvi francoski ligi v nedeljo doma z 1:1 remiziral proti Rennesu. Krčan, ki je v tej sezoni igral bolj malo in do te tekme zbral le 38 minut igre, je tokrat zaigral že od prve minute, a očitno ni prepričal. Trener ga je ob polčasu, ko je bil na semaforju že izpisan končni izid, namreč zamenjal.

Roman Bezjak: Jagiellonia Bialystok je v petek v 12. krogu poljskega prvenstva doma premagala Pogon Szczecin z 2:1. Bezjak je v igro vstopil v 19. minuti. V tej sezoni je za rumeno-rdeče dosegel štiri zadetke. Jagiellonia je s sedmo zmago v tej sezoni prevzela prvo mesto.

Tim Matavž: Vitesse je v soboto v devetem krogu nizozemskega prvenstva izgubil na gostovanju pri Excelsiorju (0:2). Vitesse dalj časa ne bo mogel računati na pomoč najboljšega strelca iz Slovenije, ki je v tej sezoni dosegel že pet zadetkov, a ga zaradi zloma noge čaka daljše okrevanje. Na začetku meseca je bil operiran in sporočil navijačem, da se bo vrnil še močnejši.

Andraž Šporar: vodilni Slovan iz Bratislave je v soboto v 12. krogu slovaškega prvenstva doma ugnal Zlate Moravce (3:1). Ljubljančan je odigral vso tekmo in dokazal, da je odpravil zdravstvene težave, zaradi katerih je bil vprašljiv njegov nastop na zadnji reprezentančni tekmi proti Cipru. Šporar je blestel, saj se je med strelce vpisal dvakrat. Najprej je v 29. minuti izenačil na 1:1, v 71. minuti pa je z bele točke postavil končni rezultat. Nekdanji napadalec Olimpije, Basla in Arminie je v tej sezoni kralj strelcev na Slovaškem. Na enajstih tekmah je dosegel kar enajst zadetkov.

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini:

Jon Gorenc Stanković (Huddersfield Town) Anglija, 1. liga Huddersfield Town : Liverpool 0:1 Ni igral, ostal je na klopi. Timi Max Elšnik (Mansfield Town) Anglija, 4. liga Swindon Town : Mansfield Town 0:0 Odigral je 79 minut. Zlatko Dedić (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga Red Bull Salzburg : Wacker Innsbruck 1:1 Odigral je 90 minut. Patrik Eler (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga Red Bull Salzburg : Wacker Innsbruck 1:1 Ni kandidiral za tekmo. Rajko Rep (Hartberg) Avstrija, 1. liga Hartberg : Rapid Dunaj 3:0 Odigral je 89 minut. Žan Pelko (Austria Celovec) Avstrija, 2. liga Austria Celovec : Amstetten 2:2 Ni igral, ostal je na klopi. Nicolas Rajsel (Oostende) Belgija, 1. liga Oostende : Gent 0:4 Ni igral. Ni ga bilo niti na klopi. Alen Ožbolt (Lokomotiv Plovdiv) Bolgarija, 1. liga Dunav Ruse : Lokomotiv Plovdiv 1:0 Igral je od 63. minute. Željko Filipović (Dinamo Brest) Belorusija, 1. liga Dinamo Brest : Torpedo Minsk 2:0 Igral je od 81. minute. Elvis Džafić (Sarajevo) BiH, 1. liga Sarajevo : Sloboda Tuzla 1:0 Ni igral. Ernest Grvala (GOŠK Gabela) BiH, 1. liga Zvijezda 09 : GOŠK Gabela 1:0 Ni igral. Emil Velić (Mladost Doboj Kakanj) BiH, 1. liga Tuzla City : Mladost Doboj Kakanj 0:1 Igral je vso tekmo. Miha Vidmar (GOŠK Gabela) BiH, 1. liga Zvijezda 09 : GOŠK Gabela 1:0 Ni igral. Andraž Struna (Anorthosis Famagusta) Ciper, 1. liga Enosis Paralimni : Anorthosis 1:1 Odigral je vso tekmo. Saša Aleksander Živec (Omonia Nikozija) Ciper, 1. liga Nea Salamis : Omonia 1:0 Ni igral. Ni ga bilo niti na klopi. Matija Širok (Pafos) Ciper, 1. liga Pafos - Alki Oroklini, ponedeljek 18.00 Damjan Vuklišević (Slovan Liberec) Češka, 1. liga Slovan Liberec : Slavia Praga 0:1 Ni igral, saj ke kaznovan. Aleš Mertelj (MFK Karvina) Češka, 1. liga Banik Ostrava : Karvina 1:1 Ni igral, ostal je na klopi. Dejan Djermanović (Paide Linnameeskond) Estonija, 1. liga Paide : Paernu Linnameeskond 2:1 Odigral je 83 minut. Denis Petrić (Guingamp) Francija, 1. liga Caen : Guingamp 0:0 Ni kandidiral za tekmo. Jan Repas (Caen) Francija, 1. liga Caen : Guingamp 0:0 Ni kandidiral za tekmo. Milan Kocić (Panionios) Grčija, 1. liga Panathinaikos : Panionios 1:0 Ni igral, ostal je na klopi. Marko Nunić (Larissa) Grčija, 1. liga Larissa : Lamia 1:2 Ni kandidiral za tekmo. Rene Mihelič (Delhi Dynamos) Indija, 1. liga Kerala Blasters : Delhi Dynamos 1:1 Odigral je vso tekmo. Matej Poplatnik (Kerala Blasters) Indija, 1. liga Kerala Blasters : Delhi Dynamos 1:1 V igro je vstopil v 46. minuti. Valter Birsa (Chievo) Italija, 1. liga Chievo : Atalanta 5:1 Igral je vso tekmo in v 84. minuti z enajstih metrov postavil končni izid. Boštjan Cesar (Chievo) Italija, 1. liga Chievo : Atalanta 5:1 Ni igral, sedel je na klopi. Samir Handanović (Inter) Italija, 1. liga Inter : Milan 1:0 Igral je vso tekmo. Rok Vodišek (Genoa) Italija, 1. liga Juventus : Genoa 1:1 Ni kandidiral za tekmo. Siniša Anđelković (Venezia) Italija, 2. liga Venezia : Verona 1:1 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Enej Jelenič (Carpi) Italija, 2. liga Ascoli : Carpi 1:0 Igral je vso tekmo in v 24. minuti prejel rumeni karton. Zlatan Ljubijankić (Urawa Reds) Japonska, 1. liga Urawa Reds : Kashima Antlers 3:1 NI kandidiral za tekmo. Dejan Trajkovski (Akademija Puškaš) Madžarska, 1. krog Akademija Puškaš : Ferencvaroš 1:0 Ni igral, ostal je na klopi. Ivica Guberac (Floriana) Malta, 1. liga Balzan Youths - Floriana, ponedeljek 18.00 Nik Omladič (Greuther Fürth) Nemčija, 2. liga Arminia Bielefeld : Greuther Fürth 2:3 Ni kandidiral za tekmo. Dominic Maroh (Uerdingen) Nemčija, 3. liga Kaiserslautern : Uerdingen 2:0 Odigral je vso tekmo. Jovan Vidović (Meppen) Nemčija, 3. liga Sonnenhof Grossaspach : Meppen 1:0 Odigral je vso tekmo in v 82. minuti prejel rumeni karton. Haris Vučkić (Twente) Nizozemska, 1. liga Jong Utrecht - Twente, ponedeljek 20.00 Filip Valenčič (Stabaek) Norveška, 1. liga Stabaek : Brann Bergen 1:2 Igral je od 83. minute. Damjan Bohar (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga Zaglebie Lubin : Wisla Plock 3:3 Igral je vso tekmo in v 33. minuti zadel za 1:0. Goran Cvijanović (Arka Gdynia) Poljska, 1. liga Slask Wroclaw : Arka Gdynia 1:2 Ni igral, ostal je na klopi. Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga Piast Gliwice : Lechia Gdansk 1:1 Ni igral, ostal je na klopi. Matej Palčič (Wisla Krakov) Poljska, 1. liga Legia Varšava : Wisla Krakov 3:3 Ni igral, sedel je na klopi. Matej Pučko (Korona Kielce) Poljska, 1. liga Lech Poznan : Korona Kielce 2:1 Odigral je prvi polčas. Dejan Vokić (Zaglebie Sosnowiec) Poljska, 1. liga Zaglebie Sosnowiec : Miedz Legnica 3:1 V igro je vstopil v 84. minuti. Gregor Balažic (Ural Jekaterinburg) Rusija, 1. liga Ural : Krila Sovjetov Samara 1:1 Odigral je vso tekmo. Lovro Bizjak (Ufa) Rusija, 1. liga Ufa : Rubin Kazan 0:0 Ni igral, ostal je na klopi. Denis Popović (Orenburg) Rusija, 1. liga Orenburg : Jenisej Krasnojarsk 0:0 Odigral je 83 minut in v 40. minuti prejel rumeni karton. Miral Samardžić (Krila Sovjetov Samara) Rusija, 1. liga Ural : Krila Sovjetov Samara 1:1 Ni kandidiral za tekmo. Kenan Fatkić (Thun) Švica, 1. liga Luzern : Thun 0:2 V igro je vstopil v 62. minuti. Nejc Mevlja (Schaffhausen) Švica, 2. liga Lausanne : Schaffhausen 2:0 Igral je vso tekmo. Matic Fink (Rizespor) Turčija, 1. liga Rizespor : Konyaspor 1:1 Igral je od 79. minute. Boban Jović (Bursaspor) Turčija, 1. liga Galatasaray : Bursaspor 1:1 Ni kandidiral za nastop. Jure Matjašič (Sacramento Republic) Liga USC, končnica Sacramento : Swope Park Rangers 1:2 Igral je vso tekmo in prejel rumen karton.