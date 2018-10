Josip Iličić (nehote) poslal jasno sporočilo Kamplu in Oblaku

"Počutim se dobro. Pred tekmo z Norveško sem imel plan treningov, ki sem jih moral opraviti, zato je bilo težje. Zdaj sem dobro. Pripravljen sem za tekmo s Ciprom, na selektorju pa je, da se odloči," je povedal Josip Iličić, ki je zaradi zdravstvenih težav izpustil prva dva meseca sezone in prvič v klubu nastopil šele sredi septembra, od prve minute pa v tej sezoni sploh še ni zaigral.

Nogometaš, ki je v Oslu zaigral v zadnje pol ure in v tem času v napadu pokazal več, kot so preostali nogometaši skupaj, je očitno pripravljen, da zaigra od začetka in je pred zadnjim treningom pred tekmo s Ciprom, v kateri bo Slovenija iskala sploh prve točke v ligi narodov, poslal jasno sporočilo selektorju Tomažu Kavčiču.

"Ne gledam na to, da sem jaz kaj boljši od preostalih. Vsak pri sebi mora vedeti, kaj počne najbolje in zakaj igra v takšnih klubih, v kakršnih igramo. Jaz vedno pridem, da bi dal vse od sebe, in upam, da je to dovolj. Potrebujemo pa nujno samozavest. Morda bi lahko tudi z vaše strani včasih dobili malce več podpore. Mene kritike ne prizadenejo, a koga od mlajših fantov morda lahko. Potem težje pokažejo, česa so zmožni. Razumem, da je to vaš posel, a zdaj potrebujemo predvsem podporo," je povedal 29-letni zvezdnik prve italijanske lige, ki je, odkar je prišel na tokratni zbor, dal slutiti, da je pripravljen prevzeti odgovornost in opravljati vlogo enega izmed vodij reprezentance.

"Prišel sem pomagat. Tukaj sem, da podprem te fante, saj sem dal nekaj skozi. Vem, da so kakovostni, a jim manjka samozavesti. Odločil sem se priti, da bi pomagal in se boril za cilj, ki ga imam," je še povedal nogometaš, ki je do zdaj zbral 52 nastopov v reprezentanci in se šestkrat vpisal med strelce.

V klubu ne bodo veseli, ampak odločil se je ...

O teh, ki jih ni zraven in so v zadnjem času pogosto manjkali, ni želel govoriti. "To je odločitev vsakega posameznika. Jaz nikogar ne morem prisiliti, da igra za reprezentanco. V mojem klubu ne bodo veseli, ker bom zdaj igral, ampak odločil sem se, da bom prišel in pomagal. Drugače ne bi prihajal," je (nehote) sporočilo Janu Oblaku in Kevinu Kamplu, ki sta v zadnjem obdobju pogosto odsotna, poslal nogometaš, ki je z zdajšnjim selektorjem v odličnih odnosih.

"Selektorja podpiram jaz in podpirajo ga tudi moji soigralci. Vsi smo mu lahko hvaležni, da smo tukaj. Odgovornost za slabe rezultate leži na nas. Mi smo tisti, ki smo na igrišču. Na žalost je tako, da vedno nastrada selektor, ampak mi smo tisti, ki vlečemo poteze na igrišču. Potrebujemo predvsem samozavest. Moramo se popraviti," je nadaljeval Iličić in nekaj besed namenil sobotni tekmi proti Norveški, s katero je Slovenija v Oslu izgubila z 0:1.

V Oslu je bilo veliko pozitivnega

"Ne bi rekel, da je bilo na Norveškem tako slabo. Glede na to, kaj je bilo na dveh tekmah pred tem, se mi zdi, da je bilo v Oslu veliko pozitivnega. Sploh v prvem polčasu smo dobro stali na igrišču. To lahko predstavlja nek začetek. Iz tekme v tekmo moramo napredovati. Zato smo tukaj. Najlažje bi bilo zdaj vse pustiti in oditi, a v življenju pridejo tudi taka obdobja, ki pa jih je treba prebroditi," pravi reprezentant, ki je v zadnjem času stopil v ospredje in to potrdil tudi s tem, da je bil on tisti, ki je kot edini od nogometašev pred tekmo s Ciprom sedel pred sedmo silo na novinarski konferenci.

Ob igrišču se v zadnjem času znajde zelo dobro. Če bo podobno še na igrišču, na katerem njegovo znanje tako ali tako ni sporno, bo Slovenija veliko bližje tako želenemu cilju, na katerega čaka od začetka lige narodov – zmagi.

