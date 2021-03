Veliko razočaranje v Nikoziji: Slovenci ostali praznih rok

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska vrsta je po izjemno uspešnem uvodu kvalifikacij in zmagi s Hrvaško zabeležila dva poraza. Če je bil tisti v Sočiju proti Rusiji še sprejemljiv, je poraz proti Cipru veliko razočaranje. Četa Matjaža Keka ni bila prava, na drugi strani pa je Ciper pokazal trdoživost, kot jo je proti Slovakom in Hrvatom. Prvih dveh sicer ni premagal, je pa zato Slovenijo. Odločilni zadetek je v 42. minuti dosegel Ioannis Pittas. "Čestitke domačim, ki so si bolj želeli tekma, na drugi strani pa je poraz krepka zaušnica," je takoj po tekmi za Šport TV dejal slovenski selektor Matjaž Kek.

Kvalifikacije se bodo nadaljevale septembra, Slovenija pa bo takrat igrala doma s Slovaško in Malto ter v gosteh s Hrvaško.

Malta na Reki, Rusija na Slovaškem

Rus Aleksej Mirančuk bo danes gostoval na Slovaškem v Trnavi, njegov klubski soigralec pri Atalanti Josip Iličić pa bo v Nikoziji poskušal streti ciprski oreh. Foto: Guliverimage V skupini B bosta zvečer odigrali še preostali tekmi. Svetovna podprvakinja Hrvaška bo na Reki pričakala Malto. Svetovni podprvaki so pred tremi dnevi na stadionu Rujevica stežka odpravili Ciper (1:0), slovenski tabor pa je na tej tekmi prejel dodatno opozorilo, česa vsega je zmožna otoška državica, današnji tekmec Kekove čete. Malta je v zadnjem nastopu v gosteh presenetila Slovaško (2:2), ki se bo poskušala po dveh zaporednih remijih proti avtsajderjem skupine oddolžiti navijačem z zmago nad vodilno Rusijo. Če bi zmaga ostala v Trnavi, bi postalo pri vrhu skupine zelo izenačeno in tesno.

V skupini A bo Srbija, ki pod vodstvom Dragana Stojkovića Piksija še ni izgubila, gostovala v Azerbajdžanu, evropska prvakinja Portugalska pa si bo po odmevnem remiju v Beogradu, kjer bi morala po zaslugi ''fantomskega'' zadetka Cristiana Ronalda v zadnjih sekundah zmagati, a je ostala le pri točki (2:2), celila rane v Luksemburgu. Naloga ne bo preprosta, saj so Luksemburžani v prejšnjem krogu šokirali Irce in jih premagali sredi Dublina.

Za eno od najbolj odmevnih potez preteklega reprezentančnega dogajanja je poskrbel "fantomski" zadetek Cristiana Ronalda v Beogradu. Foto: Reuters

V skupini E bi bilo vse drugo kot domača zmaga Belgije nad Belorusijo veliko presenečenje, veliko bolj izenačeno pa bi bilo lahko na Otoku, kjer bo Wales gostil Češko.

V skupini G gre odlično Turčiji, ki jo po zmagah nad Nizozemsko in Norveško čaka vsaj na papirju lažje opravilo, domača tekma z Latvijo. Tulipani naj ne bi imeli prevelikih težav z Gibraltarjem, še vedno stoodstotne Črnogorce pa čaka izpit zrelosti, v Podgorico prihajata Erling Braut Haaland in skandinavska druščina.

Poljski zvezdniški napadalec Robert Lewandowski ne bo mogel pomagati soigralcem v Londonu. Foto: Reuters V sredo bodo dejavni v kar šestih kvalifikacijskih skupinah za SP 2022. Svetovni prvaki Francozi bodo gostovali v Sarajevu na stadionu Grbavica, kjer jim bo poskušala načrte prekrižati zelo motivirana zasedba Bosne in Hercegovine. Derbi večera bo na praznem Wembleyju, kjer bo pri Angliji gostovala oslabljena Poljska. Gostje bodo pogrešali najboljšega strelca Roberta Lewandowskega, ki si je poškodoval desno koleno, zaradi okužbe z novim koronavirusom pa bodo manjkali še štirje člani izbrane vrste.

Četrti krog kvalifikacij za SP 2022 bo 1. septembra, Slovenija pa bo takrat pričakala Slovaško. Tri dni pozneje bo gostila še Malto, nato pa se odpravila na bližnje gostovanje na Hrvaško.

Neposredno v Katar le zmagovalec skupine

Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na SP, drugouvrščene ekipe čakajo dodatne kvalifikacije. Tem se bosta pridružili še dve najboljši ekipi, zmagovalki skupin iz lige narodov, ki se ne bosta že neposredno uvrstili na SP ali v dodatne kvalifikacije. Po tej poti se lahko z nekaj sreče v dodatne kvalifikacije zavihti tudi Slovenija, ki je lani v ligi narodov slavila v svoji skupini.

Kvalifikacije za SP 2022, 3. krog: Skupina H:

Torek, 30. marec:

Ciper : Slovenija 1:0 (1:0)

Pittas 42.



20.45 Hrvaška - Malta

20.45 Slovaška - Rusija Lestvica:

1. Rusija 2 tekmi - 6 točk

2. Ciper 3 - 4

3. Hrvaška 2 - 3

4. Slovenija 3 - 3

5. Slovaška 2 - 2



6. Malta 2 - 1 Skupina A:

Torek, 30. marec:

Azerbajdžan : Srbija 1:2 (0:1)

Mahmudov 59./11-m.; Mitrović 16., 81.



20.45 Luksemburg - Portugalska



Lestvica:

1. Srbija 3 - 7

2. Portugalska 2 - 4

3. Luksemburg 1 - 3

4. Irska 2 - 0

5. Azerbajdžan 2 - 0 Skupina B:

Sreda, 31. marec:

20.45 Grčija - Gruzija

20.45 Španija - Kosovo Lestvica:

1. Švedska 2 - 6

2. Španija 2 - 4

3. Grčija 1 - 1

4. Kosovo 1 - 0

5. Gruzija 2 - 0 Skupina C:

Sreda, 31. marec:

20.45 Litva - Italija

20.45 Severna Irska - Bolgarija Lestvica:

1. Švica 2 - 3

2. Italija 2 - 3

3. Litva 1 - 0

4. Bolgarija 2 - 0

5. Severna Irska 1 - 0 Skupina D:

Sreda, 31. marec:

20.45 Bosna in Hercegovina - Francija

20.45 Ukrajina - Kazahstan



Lestvica:

1. Francija 2 - 4

2. Finska 2 - 2

3. Ukrajina 2 - 2

4. BiH 1 - 1

5. Kazahstan 1 - 0



Skupina E:

Torek, 30. marec:

20.45 Belgija - Belorusija

20.45 Wales - Češka Lestvica:

1. Češka 2 - 4

2. Belgija 2 - 4

3. Belorusija 1 - 3

4. Wales 1 - 0

5. Estonija 2 - 0 Skupina F:

Sreda, 31. marec:

20.45 Moldavija - Izrael

20.45 Škotska - Ferski otoki

20.45 Avstrija - Danska



Lestvica:

1. Danska 2 - 6

2. Avstrija 2 - 4

3. Škotska 2 - 2

4. Ferski otoki 2 - 1

5. Moldavija 2 - 1

6. Izrael 2 - 1 Skupina G:

Torek, 30. marec:

20.45 Gibraltar - Nizozemska

20.45 Črna gora - Norveška

20.45 Turčija - Latvija Lestvica:

1. Turčija 2 - 6

2. Črna gora 2 - 6

3. Nizozemska 2 - 3

4. Norveška 2 - 3

5. Latvija 2 - 0

6. Gibraltar 2 - 0 Skupina I:

Sreda, 31. marec:

20.45 Andora - Madžarska

20.45 Anglija - Poljska

20.45 San Marino - Albanija Lestvica:

1. Anglija 2 - 6

2. Poljska 2 - 4

3. Madžarska 2 - 4

4. Albanija 2 - 3

5. Andora 2 - 0

6. San Marino 2 - 0 Skupina J:

Sreda, 31. marec:

18.00 Armenija - Romunija

20.45 Liechtenstein - Islandija

20.45 Nemčija - Severna Makedonija Lestvica:

1. Armenija 2 - 6

2. Nemčija 2 - 6

3. Romunija 2 - 3

4. Severna Makedonija 2 - 3

5. Liechtenstein 2 - 0

6. Islandija 2 - 0