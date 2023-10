Hrvati v težavah, konec sanjskega niza v Evropi?

Kvalifikacije za Euro 2024, 7. krog:

Četrtek, 12. oktober:

Danes ne bo manjkalo zanimivih obračunov. V skupini A se obeta derbi v Sevilli, po katerem bi lahko že postal znan udeleženec Eura 2024. Škotska je v imenitni formi, v kvalifikacijah je nanizala pet zmag in si zagotovila lepo prednost pred zasledovalci. V Glasgowu je premagala tudi Španijo, ki je v nadaljevanju kvalifikacij povzdignila formo. Odkar je osvojila ligo narodov, se je v kvalifikacijah znesla nad Gruzijo (7:1 v gosteh) in Ciprom (6:0 doma), zdaj pa bo skušala prekiniti še zmagoviti niz Škotov.

Erling Haaland ni zatresel mreže na zadnjih treh tekmah Manchester Cityja. Bo uspešen danes v državnem dresu na Cipru? Foto: Reuters

Otočani bi si lahko vstopnico za Euro zagotovili tudi v primeru današnjega poraza. Če Norveška ne bi zmagala na Cipru, bi v taboru Tartan Army že proslavljali nastop na Euru! Skandinavci so se, čeprav imajo v svojih vrstah enega najboljših nogometašev na svetu, napadalca Manchester Cityja Erlinga Haalanda, znašli v težavah. Reši jih je le čudež, saj za vodilnimi Škoti zaostajajo osem točk. Danes bodo gostovali na Cipru, le nekaj sto km zračne linije od vojnih spopadov v Izraelu in Gazi. Haaland je v Oslu dvakrat zatresel mrežo Cipra (3:1), na zadnjih treh tekmah za City pa se ni vpisal med strelce, tako da beleži zanj netipični daljši golgeterski post. Svetlolasi zvezdnik Cityja je sicer za reprezentanco na 26 nastopih dosegel 25 zadetkov. Čeprav ima komaj 22 let, za strelskim rekorderjem Jörgenom Juvejem (33) zaostaja le še osem zadetkov. Že pokojni Juve je polnil mreže tekmecev v obdobju pred drugo svetovno vojno (1928-1937).

Hrvaška čez noč ostala brez najboljših napadalcev

25-letni hrvaški napadalec Petar Musa je v tej sezoni na sedmih tekmah v dresu Benfice dosegel tri zadetke. Foto: Reuters V skupini D je v najboljšem položaju Hrvaška, ki se ji nasmiha nov nastop na velkem tekmovanju. Danes bo v derbiju za prvo mesto gostila Turčijo, ki jo je letos premagala v gosteh. Dvoboj bo potekal na novem stadionu Opus Arena v Osijeku. Vstopnice za dvoboj so pošle rekordno hitro, tako da so številni navijači iz Slavonije in drugod ostali prikrajšani za spektakel, na katerem bo selektor Zlatko Dalić v napadu pogrešal marsikatero ime. Pred oktobrsko akcijo je nepričakovano ostal brez najboljših napadalcev. Andrej Kramarić in Ivan Perišić sta poškodovana, Marko Livaja je pred dnevi sklenil reprezentančni kariero, zdravstvene težave pa ovirajo tudi Bruna Petkovića, tako da bi lahko v napadu zaigral napadalec Benfice Petar Musa, ob njem pa tudi krilni napadalec Fiorentine Josip Brekalo. Vrzeli v napadu bo skušal zakrpati tudi napadalec Augsburga Dion Drena Beljo.

"Neuničljivi" hrvaški kapetan Luka Modrić, ki bo danes nastopil že 169. za "ognjene", bo danes v Osijeku v napadu pogrešal ogromno soigralcev. Foto: Reuters

Zanimivo je, da Hrvaška vstopa v dvoboj s prav posebnim podvigom, saj je edina reprezentanca, ki v zgodovini kvalifikacij za evropsko prvenstvo na domači zelenici še ni doživela poraza. Doma je v preteklosti odigrala 35 tekem. Na 28 se je veselila zmage, remizirala pa sedemkrat. Dvakrat proti Italiji, enkrat pa z ZR Jugoslavijo, Estonijo, Rusijo, Grčijo in Walesom. Če bi Turki presenetili tretjeuvrščeno zasedbo z lanskega SP v Katarju, bi se tako vpisali v zgodovino.

Gliha s Kosovom na delu v Andori

Primož Gliha bo danes skušal Kosovu zagotoviti prvo zmago v tem kvalifikacijskem ciklusu. Foto: Reuters V skupini E bo v Torshavnu na stadionu, kjer bo čez dva tedna (26. oktobra) v skupinskem delu konferenčne lige gostovala Olimpija, skušala do načrtovanih treh točk proti Ferskim otokom priti Poljska. Na pot se je odpravila brez poškodovanega strelskega rekorderja in kapetana Roberta Lewandowskega, a tudi z novim selektorjem Michalom Probierzom, ki bo skušal Poljake dvigniti na lestvici. Poprej so na petih tekmah osvojili zgolj šest točk, nov spodrsljaj pa bi bil lahko še usoden. V derbiju za prvo mesto se bosta v Tirani spopadli Albanija in Češka.

V skupini I bosta odigrani le dve od treh tekem, saj je gostovanje Švice v vse prej kot mirnem Izraelu zaradi varnostnih razlogov prestavljeno. Kosovo bo s Primožem Gliho gostovalo v Andori. Slovenski strateg bi lahko proslavljal prvo zmago v kvalifikacijah. Kosovo je pred tem na šestih tekmah v tem ciklusu osvojil štiri točke. Gliha je vodil Kosovo dvakrat. Najprej je remiziral s Švico in prekrižal načrte prvemu favoritu skupine, nato pa v tekmi, polni navijaških incidentov, izgubil v Bukarešti. Romunija lahko z današnjo zmago nad Belorusijo na vrhu (z odigrano tekmo več) prehiti Švico.

Andora je 28. marca remizirala v Kosovu (1:1), v teh kvalifikacijah pa je ostala neporažena tudi na domači tekmi proti Belorusiji (0:0).

Petek, 13. oktober:

Sobota, 14. oktober:

