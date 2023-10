Hrvaška v skrbeh. Današnji poraz bi lahko predstavljal katastrofo.

Kvalifikacije za Euro 2024, 7. krog (četrtek, petek, sobota)

Ko so Norvežani spomladi ostali praznih rok v Španiji (0:3), Erling Haaland ni mogel pomagati soigralcem. Foto: Reuters Dogajanje se bo začelo v skupini A, kjer se bosta ob 15. uri pomerili Gruzija in Ciper. Vodilna Škotska danes počiva, a bo z ogromnim zanimanjem spremljala dogajanje v Oslu, kjer bo Norveška gostila Španijo. Skandinavce ohranja v igri za Euro 2024 le zmaga, če pa bi Španci ostali neporaženi, bi na Škotskem sledilo veliko slavje, saj bi si Tartan Army že zagotovil udeležbo na evropskem prvenstvu.

Vse imajo v svojih rokah tudi Španci. Marca so doma nadigrali Norvežane s 3:0, a je takrat pri gostih manjkal poškodovani Erling Haaland. Zdaj bo zvezdnik Manchester Cityja nared, tako bi lahko španskega vratarja Unaija Simona čakalo veliko dela. Špance bi zmaga v Oslu popeljala neposredno na Euro 2024, tako da bi skupina A postala prva, v kateri bi bila znana oba potnika na veliko tekmovanje, v primeru remija pa bi ostalo le pri "zvezdici" Škotske, obenem pa bi se teoretične možnosti za osvojitev drugega mesta, če bi seveda danes premagala Ciper, ponudile še Gruziji. A zelo simbolične, saj bi vse skupaj mejilo na čudež.

Turčija danes navija za Hrvaško

Turčija je v četrtek postala prva reprezentanca, ki je v zgodovini kvalifikacij za evropsko prvenstvo zmagala na Hrvaškem. Foto: Reuters V skupini D je najbližje potrditvi preboja na Euro 2024 Turčija. Po zgodovinski zmagi v Osijeku, to je bil sploh prvi domači poraz Hrvaške v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, še edine reprezentance, ki je bila v tem tekmovanju neporažena na domačih tleh, se Turkom odpirajo vrata spektakla v Nemčiji.

Če bodo varovanci Vincenza Montelle danes v Konyi upravičili vlogo favorita proti zadnjeuvrščeni Latviji, Hrvaška pa bo ostala neporažena v Walesu, se bodo Turki že uvrstili na Euro. Obstaja še en scenarij, ki bi ga z veseljem podpisali turški navijači. Če bo Hrvaška premagala Wales, bi namreč Turkom za preboj na evropsko prvenstvo proti Latviji zadostovala že točka!

Za enega izmed vrhuncev večera bosta poskrbela Wales in Hrvaška. Slovenski sosedi so pred tremi dnevi prekinili niz neporaženosti na domačih tekmah v kvalifikacijah za EP. Danes jim grozi, da bi lahko prekinili še enega izmed bolj mogočnih nizov, saj so se v zgodovini pomerili z Walesom že sedemkrat in vselej ostali neporaženi (štiri zmage, trije remiji in gol razlika 11:5). Če pa bi danes prvič izgubili proti Otočanom, ki so jih letos že presenetili v Splitu (1:1), bi se znašli v resnih škripcih. Poraz bi lahko imel za Hrvaško katastrofalne posledice, saj bi jih Wales ujel po točkah, zaradi boljšega razmerja v medsebojnih tekmah pa bi se mu odprla pot do preboja na Euro. Tako bi imeli Otočani vse v svojih rokah.

Valižani so spomladi v izdihljajih srečanja v Splitu presenetili Hrvaško. Čeprav so bili slabši tekmec, gostitelji pa zapravili kopico priložnosti, so na Poljudu remizirali z 1:1. Če bi danes premagali Hrvaško v Cardiffu, bi se jim ponudila izjemna priložnost za nastop na Euru. Foto: Reuters

Selektor Walesa Rob Page verjame v podvig, njegov stanovski kolega Zlatko Dalić pa po slabi predstavi izbrancev v Osijeku, po kateri se je v hrvaški nogometni javnosti ustvarilo slabo vzdušje, napoveduje spremembe v udarni enajsterici, zlasti na položaju bočnih branilcev. Odsotnost poškodovanega Ivana Perišića, ki bo manjkal še dolgo časa, se je izkazala za prevelik udarec, v hrvaški reprezentanci, kjer v zadnjem obdobju nimajo sreče z zdravjem in odpovedjo igralcev, pospešeno iščejo rešitev, kako zapolniti vrzel ob odsotnosti izkušenega Dalmatinca.

Albanci prvič na Euru po letu 2016?

Navijači Albanije bodo danes z zanimanjem spremljali razplet srečanj v Varšavi in Plznu. Foto: Reuters V skupini E bi si lahko danes, čeprav bo počivala, priigrala nastop na Euru Albanija. Tako bi prvič po letu 2016 nastopila na Euru. Če bi Poljska in Moldavija, ki je v petih nastopih izgubila le enkrat, remizirali v Varšavi, Češka pa v Plznu ne bi premagala Fercev, bi si Albanci torej že zagotovili preboj na veliko tekmovanje.

V skupini I bosta poskušala prednost domačega igrišča izkoristiti Švica in Romunija. Slednja bo imela najlažjo nalogo, saj bo gostila Andoro, ki je pred tremi dnevi priznala premoč tudi Kosovu. Ker pa je za danes predviden dvoboj med Kosovom in Izraelom zaradi napetosti na Bližnjem vzhodu prestavljen, je selektor Kosova Primož Gliha ostal brez tekme.

Nastop na Euru 2024 so si poleg gostiteljev Nemcev že zagotovile Belgija, Francija in Portugalska.

