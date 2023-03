Hrvaško po šoku v Splitu čaka vse prej kot lahko delo

Kvalifikacije za Euro 2024, 1. krog: četrtek, petek in sobota

Izkušeni španski napadalec Joselu je za izbrano vrsto debitiral z dvema zadetkoma proti Norveški. Foto: Reuters V skupini A se bo o vodilnem položaju odločalo na Hampden Parku v Glasgowu. Tako Škotska kot Španija sta v prvem nastopu zmagali s 3:0. Novi španski selektor Luis de la Fuente bo z rdečo furijo, ki v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo ni izgubila že 19 tekem zapored, prvič gostoval. Trikratnim evropskim prvakom (1964, 2008 in 2012) je naklonjena statistika proti Škotski, ki je Španijo nazadnje premagala leta 1984, nato pa trikrat izgubila in dvakrat remizirala. Na zadnji tekmi Španije je blestel 33-letni debitant Joselu. Napadalec Espanyola je dvakrat zatresel mrežo Norveške.

Vikingi bodo prve kvalifikacijske točke za Euro 2024 lovili brez poškodovanega Erlinga Haalanda v Gruziji. Gostovali bodo v Batumiju, kjer je Gruzija pred dnevi na prijateljski tekmi nadigrala Mongolijo s 6:1. Skandinavci bodo gostovali v Gruziji prvič po 24 letih in kvalifikacijah za EP 2000, v katerih je blestela tudi zlata Katančeva generacija. Gostitelji računajo na novo izjemno predstavo mladega zvezdnika serie A Khviche Kvaratskhelie. Z Napolijem mu gre imenitno, kaj kmalu bi lahko s soigralci proslavljal prvi državni naslov po letu 1990, za najvišja mesta pa se želi potegovati tudi z reprezentanco.

Krilni napadalec Khvicha Kvaratskhelia pri 22 letih že spada med najboljše nogometaše serie A. Foto: Reuters

Ta je pod vodstvom Francoza Willija Sagnola na zadnjih 13 tekmah utrpela le en poraz. Premagal jo je le polfinalist SP 2022 Maroko, kar priča o tem, kako zahtevno delo čaka Norvežane. Dvoboj v Batumiju se bo začel že ob 18. uri po slovenskem času, preostalih šest pa ob 20.45.

Turki želijo ohraniti prednost pred Hrvati

Turški selektor je Nemec Stefan Kuntz. Nazadnje je z 2:1 v gosteh premagal Armenijo. Foto: Reuters Med njimi bo posebne pozornosti deležen spopad med Turčijo in Hrvaško v Bursi. Na stadionu s podobo krokodila želijo Turki nadaljevati niz. Pod vodstvom Nemca Stefana Kuntza, nekdanjega napadalca Bešiktaša, so zadnje tri tekme dobili z 2:1. Nazadnje so bili uspešni na gostovanju pri sosedi Armeniji, zdaj pa v goste prihaja tretja najboljša reprezentanca zadnjega SP Hrvaška.

Varovanci Zlatka Dalića so na zadnjih 14 tekmah izgubili le enkrat, ravno v polfinalu SP 2022 proti poznejšemu prvaku Argentini. Od uvodne tekme na razprodanem Poljudu proti Walesu so pričakovali več, a so jim Otočani v zadnjih sekundah s prvim strelom v okvir vrat pokvarili načrte (1:1). Ker je Hrvaška lani blestela v ligi narodov in jo junija čaka zaključni turnir za osvojitev lovorike na Nizozemskem, so si slovenski sosedi v najslabšem primeru že zagotovili dodatne kvalifikacije za Euro 2024. Če jim v skupini D ne bi uspelo osvojiti enega izmed dveh najvišjih mest, bi jih tako čakal popravni izpit v play-offu.

Hrvaška naskakuje nastop na sedmem zaporednem velikem tekmovanju. Odkar je samostojna država, je izpustila le EP 2000 in SP 2010. Foto: Reuters

V skupini I želi vodilni položaj zadržati prva favoritinja Švica. Na prvi tekmi je na srbskih tleh kar s 5:0 pomendrala Belorusijo, soigralec slovenskega reprezentanta Žana Celarja pri Luganu Renato Steffen pa je v uvodnih 29 minutah prispeval kar tri zadetke.

Renato Steffen si je v soboto v Srbiji privoščil obrambo Belorusije. Foto: Reuters

Kosovo je velik favorit v dvoboju z Andoro, ki je nazadnje doma izgubila proti Romuniji. Ta bo na Nacionalnem stadionu v Bukarešti pričakala Beloruse, ki jim mnogi zaradi sodelovanja z Rusijo želijo preprečiti udeležbo v tekmovanjih pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa). O tem bo več govora prihodnji teden na zasedanju izvršnega odbora evropske krovne zveze v Lizboni. Takrat bo Aleksander Čeferin, ki nima protikandidata, na volilni skupščini tudi prejel nov štiriletni mandat predsednika Uefe.

Na Euro neposredno le Nemci



Euro 2024 bo potekal v Nemčiji, ki se je nazadnje kot gostiteljica velikega tekmovanja izkazala leta 2006 (SP 2006). Foto: Guliverimage V kvalifikacijah za Euro 2024 nastopa 53 članic evropske nogometne družine. Edina reprezentanca, ki je že uvrščena na tekmovanje, je gostiteljica Nemčija. Na SP 2022 je elf razočaral, tako da bo na domačem Euru veljal le največji dosežek, če se bo želel odkupiti razočaranim navijačem. Favoritov za najvišje dosežke je ogromno, a si bodo morali vsi, razen Nemcev, še zagotoviti nastop prek kvalifikacij. Na Euro 2024 se bosta neposredno uvrstili najboljši reprezentanci (1. in 2. mesto) iz vsake izmed desetih skupin, zadnje tri vstopnice pa bodo razdeljene v dodatnih kvalifikacijah, v katerih bodo prednosti deležne tiste izbrane vrste, ki so bile neuspešne v skupinskem delu kvalifikacij, a boljše v zadnji izvedbi lige narodov.

