Po pestri nogometni soboti, v kateri so za največje presenečenje poskrbeli Valižani in v Splitu v zadnjih sekundah šokirali Hrvaško (1:1), bodo kvalifikacije za Euro 2024 ponudile uvodne tekme drugega kroga. Slovenija bo ob 18. uri gostila San Marino, uradno najslabšo reprezentanco na svetu, s katero v preteklosti ni imela težav. Dance tri ure pred tem čaka zahteven izziv v Astani, Severni Irci pa bodo zvečer pričakali Fince. Anglija bo po zmagi v Neaplju gostila Ukrajino, kapetan Portugalske Cristiano Ronaldo pa lahko izboljša svetovni rekord in proti Luksemburgu nastopi že 198. v državnem dresu.

Kvalifikacije za Euro 2024, 2. krog:

Nedelja, 26. marec:

Izbranci Matjaža Keka želijo pozitivno energijo po dragoceni zmagi v Kazahstanu (2:1) izkoristiti za nadaljevanje zmagovitega niza. Upoštevaje še zadnji prijateljski tekmi (Romunija in Črna gora) je Kekova četa nanizala že tri zmage, skupno pa ni doživela poraza na zadnjih sedmih tekmah! Sodeč po tem, da danes v Stožice prihaja najslabša reprezentanca na svetu, ki v kvalifikacijskih ciklusih ni še nikoli zmagala, bi morala Slovenija danes priti do novih treh točk.

V preteklosti se je petkrat pomerila s San Marinom. Doma ga je vedno odpravila z višjo razliko (6:0, 5:0 in 4:0), prepričljiva je bila tudi v gosteh, kjer pa je zmagovala s 3:0 in 2:0. Zanimivo je, da proti San Marinu prav nikoli ni zmagala z enakim rezultatom. Bi lahko tokrat napočil čas celo za rekordno zmago Slovenije v kvalifikacijah? Morda zmago s 7:0?

Pred skoraj natanko osmimi leti sta Branko Ilić in Andraž Struna dosegla strelski prvenec v reprezentančnem dresu. Sloveniji sta pomagala do rekordno visoke zmage v kvalifikacijah nad San Marinom (6:0). Foto: Vid Ponikvar

S 6:0 je premagala amaterske predstavnike žepne državice na Apeninskem polotoku pred skoraj natanko osmimi leti. Zgodilo se je 27. marca 2015. Takrat je izbrano vrsto vodil Srečko Katanec, Slovenija pa je kar pet od šestih zadetkov dosegla v drugem delu. Takrat so se Andraž Struna, Dejan Lazarević in Branko Ilić razveselili strelskih prvencev v državnem dresu. Pred tremi dnevi sta v Astani prvič za reprezentanco zadela David Brekalo in Žan Vipotnik. Bi se lahko nenavaden trend nadaljeval tudi danes? Če bodo nastopili, bi lahko svoj prvi zadetek za izbrano vrsto naskakovali Žan Celar, Andres Vombergar, Luka Zahović, Tomi Horvat, Timi Max Elšnik, Žan Karničnik, Jure Balkovec, Vanja Drkušić in Žan Zaletel.

Lovrić: Treba bo biti konkreten

Sandi Lovrić je za Slovenijo dosegel tri zadetke. Prvega na gostovanju v Moldaviji, nato pa je zadel v Stožicah proti Hrvaški in Malti (obakrat leta 2021). Foto: Reuters Slovenija zaradi zdravstvenih težav ne bo mogla računati na pomoč Jasmina Kurtića, Mihe Blažiča, Andraža Šporarja in Domna Črnigoja, ki premorejo veliko izkušenj. ''Čaka nas tekma, na kateri moramo biti stoodstotno osredotočeni od prve do zadnje minute. Vsak bo dal svoj maksimum, morali pa bomo biti potrpežljivi. Pričakujem, da bomo imeli več žogo v posesti, tako da bo treba biti luciden, konkreten," je pred srečanjem napovedal Sandi Lovrić.

Tribune bi bile lahko prijetno polne, po nekaterih ocenah bi se lahko danes v Stožicah zbralo blizu deset tisoč gledalcev, kar bi bila lepa nagrada za Kekove izbrance, ki so se v četrtek razveselili zgodovinskega podviga, prve uvodne zmage v gosteh v kvalifikacijah v obdobju državne samostojnosti.

Danci na delu v Kazahstanu že ob 15. uri

Kazahstan je v četrtek po hudem boju ostal brez točk na domači tekmi s Slovenijo. Danes bo skušal prekrižati načrte prvemu favoritu skupine − Danski. Foto: Reuters Z ovirami, ki so v četrtek v Kazahstanu prežale na Kekove izbrance, a jim niso preprečile uresničitve cilja, se bodo danes spopadli prvi favoriti skupine H Danci. Polfinalisti zadnjega evropskega prvenstva so v kvalifikacije krenili odločno, doma so s 3:1 premagali Finsko, s tremi zadetki pa je blestel mladi napadalec Atalante Rasmus Höjlund. Tokrat ga čaka nastop v Astani na umetni travnati podlagi, Skandinavce pa je, podobno kot pred dnevi Slovenijo, čakala dolga in naporna pot do devete največje države na svetu. Srečanje v Astani se bo začelo že ob 15. uri, z njim se bo uradno začel 2. krog kvalifikacijskega ciklusa.

V večernem spopadu skupine H sta bosta v Belfastu udarili Severna Irska in Finska, neposredni tekmici Slovenije za nastop na Euru 2024 v Nemčiji. Otočani so v četrtek v gosteh v San Marinu zmagali z 2:0.

Slovenijo v naslednjem (junijskem) ciklusu čakata zelo zahtevni preizkušnji. Najprej gostovanje na Finskem (16. junij), nato še domača tekma s favorizirano in za Slovenijo v preteklosti zelo neugodno Dansko (19. junij).

Spektakel na Wembleyju, Ronaldo do novega rekorda?

Luke Shaw je prejel rdeči karton na četrtkovem gostovanju v Neaplju. Foto: Reuters V skupini C se obeta nogometni spektakel na Wembleyju. Angleži so z zmago nad aktualnimi evropskimi prvaki Italijani osrečili navijače, danes pa jih čaka srečanje z Ukrajino, za katero bo na tribunah stiskalo pesti ogromno ukrajinskih beguncev. Angleški selektor Gareth Southgate zaradi rdečega kartona, ki ga je prejel v četrtek v Neaplju, ne more računati na Luka Shawa, manjkal bo tudi zvezdnik Chelseaja Reece James. Ukrajinci so leta 2021 občutili moč treh levov. V četrtfinalu zadnjega Eura so bili nemočni, Angleži so zmagali kar s 4:0.

Azzurre po bolečem porazu z Anglijo čaka najlažje gostovanje v skupini, odpravili se bodo k sosedom na Malto. Vse kaj drugega kot zmaga bi bil velik udarec za izbrance Roberta Mancinija.

V skupini J bi se lahko znova v središču pozornosti znašel Cristiano Ronaldo. Pri 38 letih še naprej nastopa za portugalsko reprezentanco. Novi selektor Roberto Martinez mu zaupa, CR7 pa je v četrtek proti Liechtensteinu dosegel dva zadetka in z 197. nastopom (in 120 zadetki) postavil nov svetovni rekord.

Cristiano Ronaldo se nezadržno bliža izjemnemu dosežku, jubilejnemu 200. nastopu za portugalsko reprezentanco. Foto: Reuters

Dosežek lahko še izboljša v Luksemburgu, ki je v prvem krogu presenetljivo v gosteh remiziral s Slovaško (0:0). Slednjo čaka zahtevna preizkušanja, prihaja motivirana Bosna in Hercegovina, ki je pod vodstvom novega selektorja Faruka Hadžibegića navdušila z izvedbo proti Islandiji (3:0), zdaj pa bo skušala pokvariti načrte še Slovakom.

Na Euro neposredno le Nemci



Euro 2024 bo potekal v Nemčiji, ki se je nazadnje kot gostiteljica velikega tekmovanja izkazala leta 2006 (SP 2006). Foto: Guliverimage V kvalifikacijah za Euro 2024 nastopa 53 članic evropske nogometne družine. Edina reprezentanca, ki je že uvrščena na tekmovanje, je gostiteljica Nemčija. Na SP 2022 je elf razočaral, tako da bo na domačem Euru veljal le največji dosežek, če se bo želel odkupiti razočaranim navijačem. Favoritov za najvišje dosežke je še ogromno, a si bodo morali vsi, razen Nemcev, še zagotoviti nastop prek kvalifikacij. Na Euro 2024 se bosta neposredno uvrstili najboljši reprezentanci (1. in 2. mesto) iz vsake izmed desetih skupin, zadnje tri vstopnice pa bodo razdeljene v dodatnih kvalifikacijah, na katerih bodo deležne prednosti tiste izbrane vrste, ki so bile neuspešne v skupinskem delu kvalifikacij, a boljše v zadnji izvedbi lige narodov.

