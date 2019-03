Ponovitev scenarija iz Izraela: Slovenci povedli, na koncu pa osvojili točko

Slovenci so remizirali s Severno Makedonijo. Po dveh tekmah kvalifikacij so pri dveh točkah.

Foto: Vid Ponikvar

Slovenska nogometna reprezentanca je na drugi tekmi kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 remizirala s Severno Makedonijo in je po dveh tekmah pri dveh točkah. Podobno kot v Izraelu v četrtek so Slovenci povedli, bili nevarnejši tekmec, na koncu pa remizirali. To je bila še peta zaporedna tekma Slovencev z izidom 1:1.

Slovenska izbrana vrsta je novo poglavje pod poveljstvom Matjaža Keka začela z obetavnim remijem. Na zahtevnem gostovanju pri Izraelcih je vodila z 1:0, na koncu pa remizirala z 1:1. Enak scenarij je videlo slabih 10.000 gledalcev v Stožicah na tekmi drugega kroga proti Severni Makedoniji.

Slovenijo je v 34. minuti v vodstvo po lepi podaji Andraža Šporarja s strelom z glavo popeljal Miha Zajc. Kekovi varovanci so bili do polčasa nevarnejši tekmec, a zadeli več niso, so pa imeli igro v svojih nogah. To se je spremenilo v začetku drugega polčasa, ko so gostje po dolgi podaji proti slovenskim vratom, Petra Stojanovića je prehitel eden od Makedoncev, prišli do žoge, ta se je po podaji odbila do Enisa Bardija, ki je izenačil. Slovenci so imeli do konca srečanja večinoma pobudo, a rezultat se ni spremenil in Slovenija je še petič zapored remizirala z 1:1.

Fotogalerija s tekme (Foto: Vid Ponikvar, Matic Klanšek Velej/Sportida):

Poljaki s polnim plenom prvi, Izraelci napolnili mrežo Avstrije

Poljaki so po Avstrijcih premagali še Latvijo in so po dveh tekmah s polnim izkupičkom na vrhu "slovenske skupine". Izraelci so odigrali drugo tekmo kvalifikacij, doma so s 4:2 premagali Avstrijo. S tremi goli je zablestel Eran Zahavi, četrtega je dodal Munas Dabbur, oba avstrijska pa je dosegel Marko Arnautović.

Madžari premagali svetovne podprvake Hrvate, Nemci ugnali Nizozemce

S kvalifikacijami sta začeli turi reprezentanci Walesa in Rusije. Valižani so v skupini E z 1:0 premagali Slovaško, Rusi so se v skupini I s 4:0 znesli nad Kazahstanom. Madžarska je v skupini E z zadetkoma Adama Szalaia in Mateja Petkaija premagala Hrvaško, za katero je častni gol dosegel Ante Rebić.

Najzanimivejša tekma drugega kroga kvalifikacij je bila v Amsterdamu, kjer so na evropski klasiki Nizozemci z 2:3 izgubili z Nemci.

Zadnje štiri potnike bo dala liga narodov Euro 2020 bo potekal v 12 različnih državah, na njem pa bo nastopilo 24 udeležencev. Dvajset jih bodo dale kvalifikacije za EP, zadnji štirje potniki pa bodo iskali vstopnico za veliko tekmovanje prihodnje leto na zaključnem turnirju lige narodov. Finale bo odigran v Londonu.

Kvalifikacije za EP 2020, 2. krog: