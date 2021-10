Mladi Slovenci iz Albanije praznih rok

Slovenska reprezentanca do 21 let je v Albaniji izgubila z 0:2.

Slovenska reprezentanca do 21 let je v Albaniji izgubila z 0:2. Foto: Guliverimage

Mlada slovenska reprezentanca je nazadnje prijetno presenetila in po preobratu v drugem polčasu v Celju igrala neodločeno 2:2 z Anglijo. Danes so bili v četrti tekmi kvalifikacij za Slovenijo tekmeci Albanci, ki so pred začetkom dvoboja imeli na lestvici dve točki naskoka, na koncu pa je Slovenija po slabem začetku drugega polčasa izgubila z 0:2.

V Elbasanu so Slovenci začeli dobro in v prvem polčasu narekovali ritem. Domačega vratarja Angjela Tafaša so preizkušali precej bolj kot domači na drugi strani slovenskega Martina Turka.

Prvo slovensko nevarno akcijo je v 11. minuti s kakšnih 14 metrov z desne strani skušal končati Tamar Svetlin, žogo pa so Albanci odbili v kot, po strelu Pavlovića se je nekaj minut pozneje izkazal vratar, po kotu Svetlina v 27. minuti pa je z glavo nevarno meril Aljoša Matko, spet pa je bil na mestu Tafaš.

Albanci so v drugem polčasu zadeli dvakrat in prišli do tretje zmage. Foto: Guliverimage

V 35. minuti je Tjaš Begič meril močno, vendar natančno v vratarja, ob koncu polčasa pa so si Slovenci po kotih pripravili še dve zreli priložnosti. Ob prvi je David Flakus Bosilj pred golom za las zgrešil žogo, nato pa je zapretil še Dušan Stojinović, a je šla žoga mimo vratnice.

Toda v nadaljevanju so Slovenci začeli preveč zadržano, kar so domači hitro izkoristili. Pritisnili so in že v prvi nevarni akciji povedli, ko se je po podaji v kazenski prostor sam pred vratarjem znašel Bernard Karrica in ga premagal.

Le nekaj minut zatem so domači dosegli še drugi gol. Slovenci so pozabili na Armanda Dobro, ki je z glavo povišal na 2:0.

Varovanci Milenka Aćimovića ostajajo četrti. Foto: Guliverimage

Slovenci so potrebovali nekaj časa, da so se spet zbrali, potem pa je imel najlepšo priložnost dotlej Matko, ki pa je v 66. minuti s kakšnih osmih metrov zadel le okvir gola.

Tudi ob koncu tekme Slovencem terenska premoč ni pomagala, dve polpriložnosti sta ostali neizkoriščeni. Že globoko v sodnikovem dodatku pa je Slovenija po prekršku nad Luko Vešnerjem Tičićem prišla do enajstmetrovke. Svetlin bi sicer tako lahko le kozmetično popravil končni izid, toda Tafaš je tudi njegov poskus ubranil in ostalo je pri 2:0 za Albanijo.

Kvalifikacije za EP do 21 let, 4. krog: Skupina G:

Ponedeljek, 11. oktober:

Albanija : Slovenija 2:0 (0:0)

Karrica 53., Dobra 58.



20.00 Andora - Anglija Torek, 12. oktober:

18.00 Češka - Kosovo Lestvica:

1. Češka 3 tekme - 9 točk

2. Albanija 4 - 9

3. Anglija 2 - 4

4. Slovenija 4 - 4

5. Kosovo 3 - 3

6. Andora 4 - 0