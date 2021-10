Mladi levi, ki prihajajo v Slovenijo, vredni kar 215 milijonov evrov

Izbranci Milenka Ačimovića bodo po nesrečnem porazu na Češkem (0:1), kjer so prejeli zadetek v predzadnji minuti, in zmagi v Andori (1:0) lovili nove kvalifikacijske točke proti prvemu favoritu za naslov najboljšega v kvalifikacijski skupini G. Mlade Angleže do 21 let vodi nekdanji irski reprezentant Lee Carsley. Nekdanji zvezdnik Evertona računa na številne obetavne nogometaše, ki jim na Otoku pripisujejo bleščečo prihodnost. Zaradi poškodb bodo dvoboj v Sloveniji preskočili Ryan Sessegnon (Tottenham), Harvey Elliott (Liverpool) in Noni Madueke (PSV Eindhoven), bo pa na delu kar nekaj znanih imen.

Curtis Jones je nedavno zadel v polno za Liverpool na gostovanju pri Brentfordu. Foto: Reuters

Kar pet Angležev se lahko pohvali s tržno vrednostjo, ki jo Transfermarkt ocenjuje vsaj na 15 milijonov evrov. Najvišjo ima mladi up Liverpoola Curtis Jones (30), sledijo napadalec Arsenala Emile Smith Rowe (28), branilec Norwicha Max Aarons (22), branilec Crystal Palacea Marc Guehi (20) in nogometaš Tottenhama Oliver Skipp (15), ki je imel opravka s slovenskimi nogometaši že prejšnji teden, ko je sodeloval pri visoki zmagi Londončanov proti Muri (5:1).

Mladi Angleži vrednejši tudi od Kekove čete

Aljoša Matko je dosegel edini zadetek za Slovenijo na letošnjem Euru do 21 let. Foto: Reuters Zanimivo je, da skupna vrednost mladih Angležev znaša 215 milijonov evrov, kar je neprimerno več tudi od slovenske članske reprezentance (126,4 milijona – od tega je zgolj Jan Oblak vreden 70 milijonov evrov), skoraj 40-krat več pa od sovrstnikov iz Slovenije, ki jih vodi Milenko Ačimović (5,73 milijona evrov). Ljubljančan dobro pozna angleški nogomet, ne nazadnje je del kariere prebil pri Tottenhamu, kjer pa se ni naigral. Bi bil lahko uspešnejši v selektorski vlogi in kot prvi v tem ciklusu porazil mladim levom?

Slovenski upi, za katere zaradi zdravstvenih težav ne moreta igrati Nik Prelec in Dario Kolobarić, medtem ko je Matjaž Kek v člansko reprezentanco vpoklical tako Benjamina Šeška kot tudi Žana Kolmaniča, računajo na pomoč gledalcev v celjski areni. Stadion Z'dežele bo gostil atraktivno srečanje, nanj ima lepe spomine tudi Aljoša Matko, edini mladi slovenski reprezentant, vreden vsaj milijon evrov. Belokranjec je spomladi na Euru v Celju zatresel češko mrežo in poskrbel za edini slovenski zadetek na velikem tekmovanju.

Mladi levi so letos že igrali v Sloveniji. Na evropskem prvenstvu do 21 let jim ni šlo vse po načrtih, saj so izpadli po skupinskem delu. V skupini so zaostali za Portugalci in Hrvati, kmalu po koncu Eura pa se je zgodila menjava na selektorskem položaju in prihodu Carsleyja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mlada slovenska reprezentanca: Vratarji: Martin Turk (Parma, Ita), Žan Luk Leban (Everton, Ang), Luka Čadež (Triglav); Branilci: Žan Trontelj (Bravo), Vid Koderman (Maribor), Michael Pavlović (Olimpija), Gašper Pečnik (Aluminij), David Zec (Celje), Dušan Stojinović (Khimki, Rus), Žiga Laci (AEK Atene, Grč), Mark Španring (Bravo); Zvezni igralci: Mark Zabukovnik (Radomlje), Enrik Ostrc (Olimpija), Aljaž Casar (Hoffenheim II, Nem), Benjamin Markuš (Domžale), Luka Vešner Tičić (Koper), Tjaš Begić (Celje), Tamar Svetlin (Celje), Svit Sešlar (Olimpija); Napadalci: Aljoša Matko (Hammarby, Šve), Nino Žugelj (Maribor), Kai Cipot (Mura), David Flakus Bosilj (Verona, Ita).

Mlada angleška reprezentanca: Vratarji: Joe Bursik (Stoke City), Etienne Green (St. Etienne, Fra), Carl Rushworth (Walsall); Branilci: Max Aarons (Norwich City), Charlie Cresswell (Leeds United), Marc Guehi (Crystal Palace), Taylor Harwood-Bellis (Anderlecht, Bel), Valentino Livramento (Southampton), Clinton Mola (Stuttgart, Nem), Luke Thomas (Leicester City); Zvezni igralci: Tommy Doyle (Hamburger SV, Nem), Conor Gallagher (Crystal Palace), Jimmy Garner (Nottingham Forest), Curtis Jones (Liverpool), Cole Palmer (Manchester City), Jacob Ramsey (Aston Villa), Oliver Skipp (Tottenham); Napadalci: Folarin Balogun (Arsenal), Rhian Brewster (Sheffield United), Joe Gelhardt (Leeds United), Angel Gomes (Lille, Fra), Tyreece John-Jules (Blackpool), Emile Smith-Rowe (Arsenal).