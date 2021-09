Mladi Slovenci do prve zmage v kvalifikacijah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenci so ugnali Andoro.

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je na današnji kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu 2023 v gosteh premagala Andoro z 1:0 (0:0). Slovenija bo naslednjo tekmo igrala 7. oktobra, ko se bo v Celju pomerila z Anglijo.

Izbranci slovenskega selektorja Milenka Ačimovića so kvalifikacijski ciklus za zaključni turnir stare celine v Romuniji in Gruziji 2023 pred štirimi dnevi odprli s tesnim porazom proti Čehom, na svojem drugem obračunu v gosteh pa so ukanili tekmece iz Andore.

V prvi polovici prvega polčasa se je na Pirenejskem polotoku odvijal enakovreden boj, veliko dela pa je imel tudi glavni finski sodnik Petri Viljanen, ki je v prvih tridesetih minutah pokazal kar pet rumenih kartonov − tri na domači in dva na gostujoči strani.

Slovenija je po dokaj medlem uvodu v nadaljevanju le zagospodarila na igrišču, poskusi Marka Zabukovnika v 33., Davida Zeca v 40. in Dušana Stojinovića v drugi minuti sodnikovega podaljška pa niso bili dovolj natančni.

Milenko Ačimović je s svojimi varovanci vknjižil prve tri točke. Foto: Vid Ponikvar

Ačimovićevi izbranci so v drugi polovici le uveljavili svojo kakovost, predvsem po 52. minuti, ko je zaradi dveh rumenih kartonov v zgolj štirih minutah igrišče zapustil Izan Fernandez.

Slovenci so le devet minut kasneje unovčili številčno premoč na igrišču, vodilni gol pa je po kotu Vida Kodermana dosegel Stojinović.

V nadaljevanju so imeli Slovenci bolj ali manj vseskozi nadzor nad tekmeci, kljub nekaterim priložnostim pa se mreža domačega vratarja Rodrigueza Gimeneza do konca tekme ni več zatresla.

Andora : Slovenija 0:1 (0:0) Nacionalni stadion, sodniki: Viljanen, Leppänen in Valjakka (vsi Finska). Strelec: 0:1 Stojinović (61.). Andora: Gimenez, Gomes (od 89. Nkounkou), Müller (od 71. Bellido Ines), Vales, Cuinas (od 77. Rodrigues), Guerrero (od 89. Roca), Izquierdo, Remolins (od 76. Sola Garcia), Dos Santos, Rosas, Fernandez. Slovenija: Turk, Španring, Stojinović, Zec, Koderman, Casar (od 46. Ostrc), Zabukovnik, Vešner Tičić (od 61. Begić), Žugelj (od 92. Pečnik), Matko, Flakus Bosilj (od 78. Cipot). Rumeni kartoni: Alonso Guerrero, Izquierdo, Rosas Ubach, Fernandez, Remolins, Dos Santos, Garcia, Roca; Casar, Zec, Begić.

Rdeči karton: Fernandez (52).