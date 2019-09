Razprodane Stožice v pričakovanju spektakla, kapetanski trak Oblaku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poletnega premora je konec, napočil je trenutek za nadaljevanje kvalifikacij za EP 2020. Slovenija bo zvečer v razprodanih Stožicah lovila dragocene točke proti vodilni Poljski, zanimivih spopadov pa ne bo manjkalo niti na drugih evropskih zelenicah. V petek sta se pete zmage v teh kvalifikacijah veselili Italija in Španija, v slovenski skupini G pa sta se Izrael in Severna Makedonija razšla brez zmagovalca (1:1).

Slovenija - Poljska (Stožice, začetek tekme ob 20.45) Začetni enajsterici:

Slovenija: Oblak; Balkovec, Struna, Mevlja, Stojanović; Kurtić, Krhin; Bezjak, Iličić, Verbič; Šporar. Poljska: Fabianski; Pazdan, Bednarek, Kedziora, Berszynski; Grosicki, Krychowiak, Klich, Zielinski; Lewandowski, K. Piatek

Kapetanski trak v slovenski izbrani vrsti bo ob odsotnosti kaznovanega Bojana Jokića nosil vratar Jan Oblak in ne Josip Iličić, kot je bilo pričakovati. V razprodanih Stožicah se bo zbralo 15 tisoč navijačev, od katerih jih bo desetina stiskala pesti za goste.

Jokića bo v začetni enajsterici zamenjal Jure Balkovec. V primeru zmage bi se Slovenci vodilnim Poljakom, ki so nanizali štiri zmage in v tem ciklusu še niso prejeli zadetka, približali na štiri točke zaostanka. To bi bila izjemna popotnica pred ponedeljkovim srečanjem z Izraelom, ponovno v Stožicah.

Nogometni četrtek je bil v Evropi v znamenju kvalifikacijskih srečanj 5. kroga v skupinah D, F, J in G, v kateri nastopa tudi Slovenija. Izrael, ki bo v ponedeljek gostoval v Stožicah, je Severno Makedonijo pričakal že danes in se moral zadovoljiti z remijem (1:1). V nasprotju s Kekovo četo ima na voljo dodatnih 24 ur za počitek do ponedeljkove tekme s Slovenijo.

V skupini G nastopata tudi Avstrija in Latvija. Izbranci Slaviše Stojanovića, ki so v zadnjem nastopu v Rigi doživeli visok poraz proti Sloveniji (0:5), bodo gostovali v Salzburgu. Vse kaj drugega kot zmaga slovenskih severnih sosedov bi bilo veliko presenečenje.

Italijani in Španci do pete zmage

V četrtek je bilo zanimivo Romuniji, kjer je gostovala v teh kvalifikacijah nedotakljiva Španija. Furija je pokazala veliko več in na koncu čeprav je imela tudi igralca manj, izključen je bil Diego Llorente, prišla do nove zmage (2:1). Za Španijo sta zadela Sergio Ramos z bele točke in Paco Alcacer, za domačine pa je v drugem polčasu znižal rezervist Florin Andone.

Azzurri so po hitrem zaostanku na koncu stvari postavili na pravo mesto. Foto: Reuters

Nastopila je še ena nekdanja svetovna prvakinja, Italija. Azzurri so kljub zaostanku z 0:1 na koncu zmagali s 3:1. Dva zadetka je prispeval zvezdnik Torina Andrea Belotti, enega pa Lorenzo Pellegrini. Edini zadetek za domače je prispeval Alexander Karapetian, a sreče je bilo kmalu konec, saj je že v prvem polčasu zaradi dveh rumenih kartonov moral zaključiti s tekmo.

Priča smo bili tudi ponižanju številnih malih reprezentanc. Danci so se znesli nad Gibraltarjem (6:0), Bosanci so se poigrali z Liechtensteinom (5:0), Švedi pa so visoko premagali Ferske otoke (4:0). Ne tako ekstremno visoko, a vseeno zelo zanesljivo je Norveška premagala Malto (2:0).

Poslastica v Hamburgu, Ronaldo v Beogradu

Cristiano Ronaldo bo v soboto s Portugalsko gostoval v Beogradu. Foto: Reuters Danes se obeta veliki derbi v Hamburgu, kjer se bosta udarili Nemčija in Nizozemska, ki ima v svojih vrstah tudi resnega kandidata za naslov najboljšega nogometaša na svetu, branilca Virgila van Dijka. Zvezdnik Liverpoola je tudi kapetan Nizozemcev. Nemci se želijo maščevati tulipanom za visok poraz v ligi narodov. Hrvaška bo z oslabljeno zasedbo - manjkalo bo kar nekaj poškodovanih igralcev - gostovala na Slovaškem, Belgija v San Marinu ne pričakuje večjih težav, Rusija pa se bo mudila na Škotskem.

V soboto bo sklenjen 5. krog s sedmimi tekmami v skupinah A, B in H. Vroče bo v Beogradu, kjer bo v Srbiji gostovala aktualna evropska prvakinja (in zmagovalka lige narodov) Portugalska. Cristiano Ronaldo je lačen novih reprezentančnih uspehov, podobno pa velja tudi za Srbe, ki nočejo zamuditi novega velikega tekmovanja. Anglija bo na Wembleyju gostila Bolgarijo, svetovna prvakinja Francija pa na Stade de Franceu Albanijo.

Dvoboji 6. kroga kvalifikacij za EP 2020 bodo potekali od nedelje do torka.

Zadnje štiri potnike bo dala liga narodov Euro 2020 bo v 12 različnih državah, na njem pa bo nastopilo 24 udeležencev. Dvajset jih bodo dale kvalifikacije za EP, zadnji štirje potniki pa bodo iskali vstopnico za veliko tekmovanje prihodnje leto na sklepnem turnirju lige narodov. Finale bo odigran v Londonu.

