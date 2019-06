Slovenci iz Celovca praznih rok

Slovenci so v Celovcu izgubili z 0:1 in ostajajo pri dveh točkah. Avstrijci so jih z zmago prehiteli.

Izbranci Matjaža Keka so imeli na Wörthersee Stadion bučno podporo slovenskih navijačev, ki pa se na koncu niso mogli veseliti ugodnega rezultata.

Selektor je v začetno postavo uvrstil Jana Oblaka, Petra Stojanovića, Miho Mevljo, Aljaža Struno, kapetana Bojana Jokića, Jako Bijola, Jasmina Kurtića, Domna Črnigoja, Miho Zajca, Josipa Iličića in Andraža Šporarja. Benjamina Verbiča, ki se vrača po poškodbi, ni bilo niti na klopi, v začetni postavi ga je zamenjal Črnigoj, Reneja Krhina, ki zaradi poškodbe gležnja ni kandidiral za srečanje, pa je Bijol.

Avstrijci so bili, še posebej v prvem polčasu, ko so močno pritiskali proti slovenskim vratom, a je blestel vratar Jan Oblak in zaustavil vse poskuse severnih sosedov, kakovostnejši tekmec. V drugem polčasu premoč gostiteljev ni bila več silovita, Slovenci pa so po vstopu v igro debitanta Denisa Popovića, zaigrali bolje, a v 74. minuti jim ni uspelo izbiti žoge iz kazenskega prostora. Oblaka je takrat ugnal rezervist Guido Burgstaller in postavil končnih 1:0. Kekova četa - igro je poživil tudi Robert Berić, ki je vstopil po prejetem golu - je ob koncu pritisnila, v napad je prišel tudi Oblak, a je izenačenje ostalo le pobožna želja.

Fotogalerija s tekme (foto: Vid Ponikvar)

To je bila po dveh ničlah za Avstrijce prva točka oziroma zmaga v teh kvalifikacijah. Slovenska reprezentanca, ki ni zmagala že devet tekem zapored, pa je dvema remijema dodala poraz. Slovenija se je nazadnje razveselila zmage pred letom dni v Podgorici, ko je z 2:0 na prijateljski tekmi ugnala Črno goro (2:0). Nato je petkrat remizirala in trikrat izgubila, zadnje štiri tekme pa so se končale z 1:1.

Slovenci bodo četrto tekmo odigrali v ponedeljek, ko bodo gostovali v Latviji.

Stojanovićevi visoko izgubili, trojica Črne gore ni sodelovala proti Kosovu

Latvija Slaviše Stojanovića je z Izraelom izgubila z 0:3. Foto: Vid Ponikvar V skupini G sta vzporedno s sosedskim obračunom v Celovcu potekala še dvoboja v Skopju in Rigi. Poljaki so z 1:0 strli Severno Makedonijo in ostali stoodstotni, Slaviša Stojanović pa je z Latvijo z 0:3 izgubil pri drugem Izraelu.

Vroče je bilo v skupini A med "nekdanjimi brati" iz Črne gore in s Kosova. Nekdanji trofejni trener Partizana, zdaj selektor Črne Gore Ljubiša Tumbaković ter nogometaša beograjske Crvene zvezde Mirko Ivanić in Filip Stojković niso sodelovali na tekmi s Kosovom. V Srbiji rojena trojica naj bi se obračunu odpovedala zaradi pritiskov in groženj iz Srbije. Gostitelje je ob remiju tako vodil Miodrag Džudović.

Hud poraz Srbov

Srbija je v skupini B gostovala v Lvovu pri vodilni Ukrajini in vknjižila hud poraz, Ukrajinci so zakurili petardo. V derbiju skupine D sta se Danska in Irska razšli brez zmagovalca (1:1), v skupini F so Španci s 4:1 ugnali Ferske otoke, Švedi pa s 3:0 Malto.

Čaka nas pestra sobota

V soboto bo odigranih 13 tekem 3. kroga kvalifikacij za Euro 2020, nastopilo pa bo ogromno evropskih velesil. Svetovna prvakinja Francija bo gostovala v Turčiji, podprvakinja Hrvaška bo v Osijeku pričakala polfinalista z zadnjega Eura Wales, Nemčija se bo mudila v Belorusiji, Belgija bo pričakala goste iz oddaljenega Kazahstana, sredozemski derbi pa se obeta med Grčijo in Italijo.

Gareth Bale bo z Walesom v soboto gostoval na Hrvaškem. Foto: Reuters

Zadnje štiri potnike bo dala liga narodov Euro 2020 bo potekal v 12 različnih državah, na njem pa bo nastopilo 24 udeležencev. Dvajset jih bodo dale kvalifikacije za EP, zadnji štirje potniki pa bodo iskali vstopnico za veliko tekmovanje prihodnje leto na zaključnem turnirju lige narodov. Finale bo odigran v Londonu.

