Slovenija bo imela v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo, za razliko od prvega kroga, kar tri predstavnike. To so Olimpija, Mura in Koper, zadnji je kot pokalni prvak izpustil tekme prvega kroga kvalifikacij.

Koprska vrnitev po sedmih letih

"Ne prevzemamo vloge favoritov, verjamem pa, da smo jih sposobni presenetiti in napredovati," pred srečanjem z Vaduzom pravi trener Kopra Zoran Zeljković. Foto: Vid Ponikvar Koprčani, ki se na evropsko sceno vračajo po sedmih letih, bodo prvo tekmo ob 18. uri igrali doma. Čaka jih klub iz Liechtensteina Vaduz, ki nastopa v drugi švicarski ligi in ima v svoji vrsti več nogometašev z izkušnjami tudi v prvi švicarski ligi.

"Ekipa Vaduza zahteva našo maksimalno pozornost. V ekipi je več igralcev z izkušnjami iz prve švicarske lige, pa tudi iz Evrope, to je klub, ki ima mnogo več izkušenj v Evropi, kot jih imamo mi. Ekipa je bila v žrebu višje uvrščena kot mi, mi smo bili nenosilci. Morali bomo dati maksimum, da bi lahko z ugodnim rezultatom šli iz drugega predkroga," pravi športni direktor Koprčanov Oliver Bogatinov.

Izkušenost tekmeca izpostavlja tudi glavni trener podprvakov Zoran Zeljković: "Zagotovo ne bo lahko. Gre za res izkušeno ekipo, radi imajo posest, znajo igrati, imajo pa tudi svoje pomanjkljivosti, ki jih bomo poskušali izkoristiti. Proti Vaduzu bo odločala obramba, mi smo v prvenstvu naredili preveč napak v obrambi. Če bomo te stvari popravili, bomo Vaduzu delali velike težave. Ne prevzemamo vloge favoritov, verjamem pa, da smo jih sposobni presenetiti, premagati, verjamem v naše napredovanje."

Olimpija v Romuniji, Mura na Irskem

Olimpija, ki je pretekli teden komaj izsilila podaljšek in se rešila proti luksemburškemu Differdangeu, bo ob 20. uri gostovala v Romuniji pri Sepsi Sfantu Gheorghe, Mura, ki je v prvem krogu izločila moldavski Sfintul, pa bo ob 20.45 gostovala na Irskem pri Saint Patrick's Athleticu. Tako Mura kot Olimpija začenjata v gosteh. Foto: Sportida

Čontala: Čim prej jim vsiliti svoj način igre

"Gre za agresivnejšo ekipo od tekem, ki smo jih uigrali do zdaj proti Moldavcem in Olimpiji. S to neko energijo poskušajo nadoknaditi pomanjkljivosti, ki jih imajo v svoji igri. Zagotovo veliko upov polagajo na domače navijače, stadion je bil razprodan že pred tednom. Pripravljeni moramo biti na agresiven začetek tekme. Veliko stavijo na prvih 15, 20 minut, ko neprestano pritiskajo na zadnjo linijo nasprotnika, so zelo agresivni, se zelo dobro odzivajo po izgubljeni žogi. Bolj ko gre tekma h koncu, vedno manj so agresivni, manj nadzorujejo igro ... Znani so tudi po dolgih podajah, nevarni so iz prekinitev. Vemo, kako igrajo, tako da ni nekih skrivnosti. Pomembno je, da jim bomo mi čim prej lahko vsilili svoj način igre," pred srečanjem z Irci pravi trener Murašev Damir Čontala.

Kvalifikacije za konferenčno ligo, 2. krog (prve tekme): Torek, 19. julij:

Hibernians : Levadia 3:2 (2:0)

Tirana : Zrinjski 0:1 (0:1)

La Fiorita : Ballkani 0:4 (0:2) Sreda, 20. julij:

Botev Plovdiv : APOEL 0:0

Vikingur : Dunajska Streda 0:2 (0:1)

Sutjeska : Klaksvik 0:0 Četrtek, 21. julij:

18.00 Koper - Vaduz

20.00 Sepsi Sfantu Gheorghe - Olimpija

20.45 St. Patricks - Mura 14.00 Kyzylzhar - Osijek

16.00 Liepaja (Nik Kapun) - Young Boys

16.00 K. Almaty - Kisvarda

16.00 Tobol - Lincoln Red Imps

17.00 Ararat-Armenia - Paide

17.00 Valmiera - Škendija

17.30 Makedonija GP - CSKA Sofija

18.00 KuPS - Mislami

18.00 Lech Poznan - Dinamo Batumi

18.00 Molde - Elfsborg

18.00 Saburtalo Tbilisi - FCSB

18.00 SJK - Lillestrom

18.00 Zira - Maccabi Tel Aviv

18.30 Pogon Szczecin (Luka Zahović) - Brondby

18.30 Ruzomberok - Riga

18.30 Suduva - Viborg

19.00 Antwerp - Drita

19.00 B36 Torshavn - Tre Fiori

19.00 Basel - Crusaders

19.00 Gzira - Radnički Niš

19.00 Levski Sofija - PAOK

19.00 MOL Fehervar - Gabala

19.00 Petrocub - Laci

19.00 Rapid Vienna - Lechia Gdansk

19.00 Sparta Praga - Viking

19.00 St. Josephs - Slavia Praga

19.00 Vorskla Poltava - AIK

19.30 Aris - Neftci Baku

19.30 CFR Cluj - Inter Escaldes

19.30 Hapoel Beer Sheva - Dinamo Minsk

19.45 Basaksehir - Netanya

20.00 Aris - FC Gomel

20.00 Racing Luxemburg - Čukarički

20.30 AZ Alkmaar - Tuzla City

20.30 Rijeka - Djurgarden

20.30 Trnava - Newtown

20.30 Velez Mostar - Hamrun

20.45 Motherwell - Sligo Rovers

21.00 BATE - Konyaspor

21.00 Rakow - Astana

21.00 Vllaznia - Univ. Craiova

21.15 Breidablik - Budućnost

21.30 Vikingur Reyjkjavik - TNS

21.30 Vitoria Guimaraes - Puskas Academy

