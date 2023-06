Katarski šejk Jasim z zadnjo ponudbo za nakup Manchester Uniteda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Katarski šejk Jasim bin Hamad al-Tani je oddal novo zavezujočo ponudbo za nakup Manchester Uniteda. Kot je poročala francoska tiskovna agencija AFP, gre za izboljšano peto in zadnjo ponudbo za nakup angleškega nogometnega prvoligaša iz Manchestra, katarski poslovnež pa želi odgovor že do petka.

Glavna kandidata za nakup kluba angleške premier league sta dva. Za nakup se poteguje tudi angleški milijarder Jim Ratcliffe, ustanovitelj skupine INEOS, ki si želi zgolj večinski, 50-odstotni delež, medtem ko bi Katarec želel odkupiti vse delnice kluba.

Iz Uniteda so novembra objavili, da upravni odbor preučuje "strateške alternative za povečanje rasti kluba", pri čemer je ena od možnosti popolna prodaja.

Trenutni lastniki, ameriška družina Glazer, naj bi ocenili United na sedem milijard evrov.

Po ponudbi Ratcliffa bi sedanja izvršna direktorja kluba Joel Glazer in Avram Glazer lahko ostala 20-odstotna delničarja. To sicer ne bi bilo po godu navijačev kluba, ki Glazerjema očitajo slabo vodenje kluba.

Kot še poroča AFP, al-Tani v svoji ponudbi obljublja še poplačilo dolgov kluba in obsežna dodatna vlaganja v igralski kader ter športno infrastrukturo. To naj bi vključevalo prenovitev trenutnega klubskega stadiona Old Trafforda ali pa celo gradnjo novega stadiona.

United je sicer izgubil finale angleškega nogometnega pokala FA proti Manchester Cityju, vendar je končal šestletno sušo z zmago v angleškem nogometnem ligaškem pokalu in končal na tretjem mestu v premier ligi v prvi sezoni, ko je bil glavni trener rdečih vragov Erik ten Hag.

