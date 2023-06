Prosinečki ima novo službo

Prosinečki bo na klopi Rudeša nasledil Davora Mladino, ki mu je potekla pogodba.

Mladina je klub vodil od novembra, na 23 tekmah je zabeležil 14 zmag, šest remijev in tri poraze, ekipa je pod njegovim vodstvom zasedla prvo mesto v drugi ligi.

Prosinečki bo prvič v trenerski karieri vodil hrvaški klub, pred tem je bil trener Crvene zvezde, Kayserisporja, reprezentance Azerbajdžana in BiH, Denizlisporja in Olimpije.

"Čeprav sem izjavil, da si ne želim delati v hrvaškem nogometu, sem se premislil in sprejel izziv. Rad imam take izzive, verjamem, da bom igrali kakovosten nogomet. Ne bomo veliko govorili, ampak že od prvega dneva v delo krenili s polno močjo," je ob podpisu dejal nekdanji hrvaški reprezentant in igralec Crvene zvezde, s katero je osvojil naslov evropskega prvaka, Real Madrida in Barcelone.

