Iličićev predsednik ima posebno prošnjo za Čeferina

Slovenski nogometni zvezdnik Josip Iličić, ki se v teh dneh z reprezentanco pripravlja na pomembni gostovanji v Avstriji in Latviji, je sezono 2018/19 odigral v življenjski formi. Zanj se zanima Napoli, a se bodo morali italijanski podprvaki, kot kaže, obrisati pod nosom, saj samozavesti Gorenjec ostaja zvest Atalanti. To je potrdil prvi mož kluba iz Bergama.

"Alejandro Gomez in Josip Iličić stoodstotno ostajata pri Atalanti. S klubom ju še veže pogodba," je predsednik Atalante Antonio Percassi v pogovoru za klubsko televizijo sporočil veselo novico za navijače. Italijanski prvoligaš iz Bergama se po enem največjih uspehov v zgodovini kluba pripravlja na krstno sezono v ligi prvakov.

Ponosni predsednik, ki komaj čaka na predvajanje himne lige prvakov pred tekmami Atalante, je torej dal vedeti, da so vse govorice o morebitnih poletnih selitvah dveh zelo pomembnih stebrov napadalne igre črno-modrih povsem nepotrebne.

Napoli ne bo dočakal vročega Slovenca

Predsednik Antonio Percassi je bogati podjetnik. 65-letni Italijan je predsednik krovne družbe Odissea Srl. Foto: Reuters Čeprav si je vročega Slovenca v začetku leta zaželela Roma, nato pa še Napoli, ki mu ponuja tudi višjo plačo (2,2 milijona evrov namesto zdajšnjih 1,5 milijona evrov na leto pri Atalanti), bo Kranjčan ostal zvest Atalanti. Takšen je bil ne nazadnje tudi pogoj, ki ga je pred dvema tednoma italijanski javnosti predstavil medij Sky Italia. Da bi Iličić namreč lahko nadaljeval kariero v Neaplju, o čemer naj bi se tudi izrazil pritrdilno, a le če Atalanti ne bi uspel velik podvig, preboj v ligo prvakov.

Ker pa so nogometaši ponosnega kluba iz Bergama prekrižali načrte številnim italijanskim velikanom in sezono v serie A senzacionalno končali na tretjem mestu, bo Iličić ostal njen član. Pogodba ga veže do konca sezone 2019/20, klub, ki se bo razveselil bogate finančne nagrade Evropske nogometne zveze (Uefa) za sodelovanje v najbolj prestižnem in donosnem tekmovanju, pa bi mu lahko dvignil prejemke in ponudil nov predlog za podaljšanje pogodbe.

Če kdo za Zapato ponudi 50 milijonov ...

Kolumbijec Duvan Zapata je bil z 23 zadetku drugi strelec italijanskega prvenstva. Foto: Reuters Izjemna zasedba Atalante naj se po velikem uspehu ne bi preveč spreminjala, čeprav predsednik ni izključil možnosti, da bi lahko izgubili najboljšega strelca Duvana Zapato. Kolumbijec je dosegel 23 zadetkov in na lestvici zaostal le za razigranim veteranom Sampdorie Fabiem Quagliarello (26), ki pa je polovico zadetkov prispeval z bele točke. Zapata je pri Atalanti le enega, saj je tam za strele z bele točke praviloma odgovoren nekdanji nogometaš Interblocka in Maribora.

"Če bo kdo za Zapato ponudil 50 milijonov evrov, bomo razmislili o ponudbi. Pred tem pa se bomo pogovorili s trenerjem, ali imamo na razpolago napadalca, ki bi ga lahko primerno nadomestil," je poudaril predsednik in dodal, da so to trenutno le razmišljanja.

Zagotovo ostaja tudi trener Gian Piero Gasperini, kar ponuja Atalanti bolj mirne in sproščene poletne priprave na vrhunec nove sezone, nastope v ligi prvakov. Nestrpno jih čaka tudi slovenski reprezentant, ki v tako velikem tekmovanju še ni zaigral.

Liga prvakov v Bergamu? Borili se bodo do konca.

Kranjčan pri Atalanti nosi številko 72. Foto: Guliver/Getty Images Iličić je bil v prejšnji sezoni, v kateri je Atalanta navduševala z napadalno, kombinatorno in odprto igro ter dosegla največ zadetkov v serie A, eden najbolje ocenjenih posameznikov prvenstva. Dosegel je 12 zadetkov, dodal sedem asistenc in bil eden od vodij na igrišču, ki so Atalanti zagotovili zgodovinski uspeh. Moštvu iz Bergama je pomagala tudi do uvrstitve v finale pokala, kjer je Atalanto na Olimpijskem stadionu v Rimu spremljalo več kot 20 tisoč evforičnih navijačev.

Proti koncu sezone svojih ljubljencev niso mogli občudovati na svojem stadionu Atleti Azzurri d'Italia, saj je stekla faza prenove. Potrebna je tudi zaradi igranja v Evropi. "V Bergamu za zdaj še ne moremo igrati v ligi prvakov, a bomo poskušali prepričati Uefo, da bi nam to dovola. Borili se bomo do konca. Če smo lahko lani v evropski ligi igrali v Sarajevu, ne vem, zakaj ne bi mogli letos v Bergamu," ima Iličićev predsednik posebno prošnjo za predsednika Uefe Aleksandra Čeferina in njegove sodelavce, da ugodijo želji Atalanti, ki si želi prvo sezono v ligi prvakov odigrati na domačem objektu.

Stadion Atleti Azzurri d'Italia, zgrajen daljnega leta 1928, je v fazi popolne prenove. Foto: Reuters

V domačo sezono bo zaradi prenove stadiona vstopil kot gostitelj na nadomestnem stadionu, za zdaj ostaja ideja, da bi nekaj tekem italijanskega prvenstva odigral v Parmi. Če Uefa ne bo dovolila igranja evropskih tekem v Bergamu, bo Atalanta v ligo prvakov vstopila na stadionu Mapei v Reggio Emilii, kjer igra Sassuolo. To je tudi objekt, ki ji je prinesel izjemno srečo, saj je na njem v zadnjem krogu italijanskega prvenstva potrdila tretje mesto in nastop v ligi prvakov.