Je čas za Messijev prvenec v pariškem dresu?

Za Messijem je sicer pester reprezentančni odmor: po posredovanju zdravstvenih organov ni odigral velikega južnoameriškega derbija z Brazilijo, nekaj dni kasneje je po številu zadetkov zrušil Pelejev rekord in svoje moštvo popeljal do gladke zmage, ob tem pa v Boliviji zabil še hat-trick. Glede na to, da je bilo srečanje odigrano šele v noči na petek po srednjeevropskem času, pa se kaj lahko zgodi, da Argentinca v soboto sploh ne bomo videli na terenu. Poleg tega pa so tu še omejitveni ukrepi, povezani s pandemijo covid-19, ki mu prav tako lahko onemogočijo nastop.

Derbi kroga v Monaku

Peti krog v Franciji sicer že danes odpirata Lorient in aktualni prvak Lille, ki v novi sezoni ni vstopil najbolje. Že omenjeni dvoboj med PSG in Clermontom bo na sporedu za uvod v sobotno dogajanje, ko se bosta zvečer v derbiju, vsaj na papirju, pomerila Marseille in Monaco. Preostala srečanja kroga bodo na sporedu v nedeljo, kot zadnja pa se bosta na zelenico podala Lyon, dolžnik z uvoda v sezono, in Strasbourg.

Francosko prvenstvo, 5. krog: Petek, 10. september

21.00 Lorient - Lille Sobota, 11. september:

17.00 PSG - Clermont

21.00 Monaco - Marseille Nedelja, 12. september:

13.00 Montpellier - St. Ettiene

15.00 Bordeaux - Lens

15.00 Brest - Angers

15.00 Metz - Troyes

15.00 Rennes - Reims

17.00 Nantes - Nice

20.45 Lyon - Strasbourg