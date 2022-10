Vroči Slovenec razvnel domišljijo navijačev v Italiji

Ne le Benjamin Šeško in Jan Oblak. Na zadnjih reprezentančnih tekmah je v državnem dresu izstopal tudi Jaka Bijol, novopečeni obrambni steber slovenske izbrane vrste, ki mu gre odlično tudi s klubom. Odkar se je pridružil Udineseju, so Videmčani hit sezone. Po zaslugi šestih zaporednih zmag so se v italijanskem prvenstvu povzpeli na tretje mesto, Korošec pa je vse začinil še z dvema goloma. Ko je v ponedeljek odločil zmagovalca dvoboja v Veroni, je po tekmi razvnel domišljijo navijačev.

Na Apeninskem polotoku ga ni bolj vročega kluba od Udineseja. Zmagal je že šestkrat zapored, na rušilnem pohodu preskakuje vse ovire. Premaguje tudi velikane, Mourinhevo Romo je tako doma odpravil kar s 4:0, v Vidmu jo je dobil po prstih tudi Handanovićev Inter (3:1). Udinese je nazadnje v ponedeljek v gosteh premagal Verono, v izdihljajih srečanja, igrala se je četrta minuta sodnikovega podaljška, pa je za zmago z 2:1 po natančnem strelu z glavo poskrbel Jaka Bijol.

Veselje 23-letnega Korošca, ki mu gre v zadnjem obdobju odlično tako v reprezentančnem kot tudi v klubskem dresu. Foto: Reuters

Korošec, ki se je še nedavno v nogometnem svetu preizkušal na položaju zadnjega zveznega igralca, nato pa v Moskvi ''zamenjal ploščo'' in se preselil na položaj branilca, je v izjemni formi. Hitro se je navadil na italijanski nogomet, na serie A, ki je težje tekmovanje od ruskega prvenstva ali druge nemške lige, kjer je v zadnjih sezonah nabiral izkušnje.

Ponosen, da je lahko pomagal ekipi z zadetkom

Za slovensko reprezentanco je pri 23 letih zbral že 33 nastopov, na letošnji prijateljski tekmi pa se je proti Hrvaški v Katarju vpisal tudi med strelce. Foto: Vid Ponikvar Kmalu po prihodu se je 23-letni Korošec zasidral v začetni enajsterici Udineseja, pri katerem ne blesti le kot obrambni steber, ampak tudi kot strelec. V polno je zadel že dvakrat. Najprej proti Interju, zdaj še proti Veroni. S tem je mladi Bijol oplemenitil imenitne tedne, saj je navduševal tudi v dresu slovenske izbrane vrste, kateri je v domovini pomagal do obstanka v ligi B lige narodov.

Čeprav tega ne počne pogosto, je njegov prispevek izpostavil tudi selektor Matjaž Kek, ki po navadi raje hvali moštveni duh kot pa posameznike. Korošec je naredil ogromen korak naprej, kar so opazili tudi v Italiji, kjer se je v različnih izborih (Whoscored, Sofascore) že nekajkrat uvrstil v idealno enajsterico kroga.

Nogometaši Udineseja so se po zmagi v Veroni na lestvici povzpeli na tretje mesto. Za vodilnim dvojcem, Napolijem in Atalanto, zaostajajo le točko. Foto: Reuters

''Navdušen sem. Prekrasno je zadeti za zmago, najbolj pa sem srečen za ekipo. Resnično smo si zaslužili zmago. Ponosen sem, da sem lahko pomagal ekipi z zadetkom,'' je po zmagi v mestu Romea in Julije pojasnil Bijol ter izpostavil, kako so v ekipi na ponedeljkovem gostovanju do konca verjeli v to, da lahko premagajo Verono. Pa čeprav so do 69. minute zaostajali z 0:1.

Udinese ruši rekorde Prvič, odkar tekmujejo v Serie A, to je že njihova 28. sezona zapored v elitnem tekmovanju, so po osmih krogih zbrali tako veliko zmag (6). Še nikoli niso imeli po tem delu tekmovanja tako veliko točk (19) kot tudi doseženih zadetkov (17).

V nedeljo prihaja Atalanta, Bijol je optimist

Jaka Bijol v objemu s trenerjem Andreo Sottilom. Foto: Reuters V naslednjem krogu čaka tretjeuvrščeni Udinese poslastica. Na stadion Friuli prihaja Atalanta, ki ima točko več in je trenutno na drugem mestu. Za vodilnim Napolijem zaostaja le zaradi slabše razlike zadetkov. Donedavni klub Josipa Iličića bi tako lahko predstavljal trd oreh črno-belim iz Vidma, ki so se po šestih zaporednih zmagah povzpeli na tretje mesto. To je tudi njihova najvišja (končna) uvrstitev v klubski zgodovini, ko so bili dvakrat v serie A tretji (1997/98 in 2011/12).

''Pripravljeni smo na vsakogar. Moramo nadaljevati s tem, kar počnemo. Prepričan sem, da lahko sežemo še višje, če bomo nadaljevali takšne igre,'' je 33-kratni slovenski reprezentant razvnel domišljijo navijačev Udineseja, ki v 126-letni klubski zgodovini še niso dočakali slovesnega trenutka, ko bi lahko proslavljali lovoriko.

V zadnjem desetletju, natančneje od leta 2013, niso bili pretirano uspešni. Lige niso nikoli končali višje od 12. mesta, ampak se skoraj vedno krčevito borili za obstanek in ga nato tudi po hudem boju dosegli. V tej sezoni bi lahko bilo drugače. Tudi po zaslugi slovenskih reprezentantov Jake Bijola in Sandija Lovrića, ki mu gre, podobno kot Korošcu, imenitno v Vidmu.

V tej sezoni si slačilnico Udineseja delita kar dva slovenska reprezentanta, Jaka Bijol in Sandi Lovrić. Foto: Guliverimage

Pri Udineseju sicer do zdajšnje sezone ni nastopal noben slovenski legionar vse od odhoda znamenitega vratarja Samirja Handanovića (2012) k Interju. Udinese je tako po besedah Bijola pripravljen na velike dosežke, veliko tega, koliko je zmožen, pa bo podala že nedelja.